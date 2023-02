Podijeli :

N1

Članovi TBF-a Mladen Badovinac, Luka Barbić i Saša Antić u N1 Studiju uživo promovirali su svoju nadolazeću akustičnu turneju, ali i kratko prokomentirali u svom stilu aktualna događanja.

Komentirajući zahtjev oporbe za izglasavanjem nepovjerenja premijeru Andreju Plenkoviću, Mladen, Luka i Saša ostali su frapirani.

Ljubo Jurčić ulaže 100.000 eura u narodne obveznice, za N1 objasnio zašto

“Nemam pojma što se događa. Učinilo mi se da je problem da je u Saboru na slobodi oposum i da ga treba vratiti na stanište”, rekao je Mladen, a Luka dodao: “Ja sam još slabije informiran.”

“Zateklo me iako pratim. Zadnjih dana nisam. Naša demokracija je dosta dinamična i to je dobro. Mislim da smo jako demokratično društvo”, dodao je Saša.

Komentirajući premijerovu izjavu da se Hrvatska nalazi među 15 najrazvijenijih zemalja Saša je rekao: “Po statistici su i goveda najuspješnija bića na planetu…”

Na pitanje hoće li ulagati u narodne obveznice, samo su se nasmijali.

Mladen je ipak nastavio u nešto optimističnijem tonu: “Mislim da nije blistava situacija kako premijer voli prikazati, ali s druge strane ne bi trebalo sve gledati crno. Nismo toliko ni loši. Možemo biti puno bolji, često sami sebi zapinjemo nogu. Treba nam više jedinstva i suradnje. Imamo strašne resurse, mogli bismo biti takvi da bi se jasno vidjelo da smo broj jedan.”

TBF planira seriju od desetak akustičnih koncerata. “To nismo radili desetak godina. U međuvremenu imamo novi materijal koji zadnji put nismo svirali, odlučili smo se okrenuti, uvrstiti nove pjesme. Zasad imamo potvrđen Zagreb i Rijeku”, objasnio je Luka.

“Centar Splita je postala kulisa, Disneyland za turiste”

Glazbenicima u Hrvatskoj nije lako, no TBF smatra da treba i malo sreće. “Ne mogu se pretjerano žaliti. Treba sreće uz to što moraš imati super materijal. Izgradili smo svoju nišu. Osobno mi je i danas nestvarno kad sam na bini – zamisli svi ovi ljudi to slušaju. Ludo je to”, rekao je Mladen.

Saša je dodao: “Dugo nam je i trebalo. Tek iza trećeg albuma smo počeli toliko svirati da možemo plaćati račune. Uvijek pazimo da je koncert top, da nas ispunjava.”

Bend se u ranijim tekstovima nije ustručavao kritizirati gradsku vlast i generalno situaciju u durštvu. No, u odnosu na devedesete vide velike promjene.

“Ne prepoznajem grad u kojem sam odrastao. Najveća promjena je u tome da sve manje ljudi živi u centru grada. To je postala kulisa, Disneyland za turiste”, kaže Luka.

Mladen dodaje: “Naše su bile devedesete do sredine 2000-tih. U tom periodu je stvarno bila drugačija vibra. Društvenih mreža nije bilo, mi smo se družili – Peristil nam je bila društvena mreža. Nije bila ni razorena nada, gradio se novi put društva kojeg smo smatrali svojim. Bilo je puno interesa, osnivale su se udruge, umjetnički projekti, sve je bilo bujnije. Ta nevjerojatna snaga ignoriranja od gradskih vlasti po pitanju alternativng programa s vremenom je porasipala sve ideje i energiju. I danas se događa svašta, ali ne vidim da se može osloniti na ikoga. Bio je puno veći entuzijazam, puno se stvaralo. To više ne vidim. Promijenio se svijet, internet je donio svoje.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Ispod ove cifre ne ide: Ovo je 15 najjeftinijih novih automobila u Hrvatskoj Iz dječjih klasika uklanjaju riječi “debeli”, “majka” i “otac” kao zastarjele VIDEO | Kod Pule snimljena druga najveća riba na svijetu. Bezopasna je