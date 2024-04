Tko ima više šanse za formiranje Vlade? Hrebak: Recept je jednostavan; Gotovac: Milanovićev utjecaj je precijenjen

Podijeli :

Profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu i stručnjak za radno pravo Viktor Gotovac i Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a i bjelovarski gradonačelnik, gostovali su u Newsnightu u kojem su s Ivanom Hrstićem razgovarali o mogućim postizbornim koalicijama i tome tko ima veće šanse formirati saborsku većinu - desnica ili ljevica.

“Treba pitati Grbina, Benčić, Milanovića, a i Puljka kako je sad odjednom DP poželjan da se stvori većina. Oni govore da je to antivećina. Mislim da takva većina sastavljena od krajnje ljevice i krajnje desnice može trajati kao jogurt. Politika se ne može temeljiti samo na onome što je protiv. Ne spaja ih ništa. Peđu Grbina zapravo spašava DP, ali to je loše za SDP”, rekao je Dario Hrebak iz HSLS-a.

Profesor Viktor Gotovac navodi da je DP opcija koja očekuje sudjelovanje u vlasti.

“Domovinski pokret ima isti problem kao SDP, da se konačno ostvari. Mislim da je već suđen kraj. Ovo je srljanje SDP-a prema konačnom porazu ljevice. Možete li zamisliti da u istoj vladi sjede oni koji mole na Trgu bana Jelačića i oni koji su protiv, ili oni koji su protiv abortusa i oni koji su za. To je sigurno kraj za biračko tijelo SDP-a, a i Domovinskog pokreta. Jedini bedem ljubavi koje Zoran Milanović ima je u SDP-u, sigurno nije u DP-u. Biračko tijelo SDP-a je zbunjeno, oni intuitivno glasaju slijedom svojih prethodnih odabira”, rekao je Viktor Gotovac.

Hrebak kaže da su njemu govorili da je “zagrljaj s HDZ-om” prečvrst.

“Danas mogu reći da sam preferencijalno ušao u Sabor po drugi put. Manjine su se tu postavile jako čvrsto. Pitanje je koliko je Andrej Plenković spreman daleko ići. Mislim da je on dovoljno pametan da zna da mu trebaju i manjinci i neke malo desnije opcije. Uvijek trebaju oni ljudi da možeš reći, ‘ja bih to, ali oni drugi ne daju’. Ali ipak, za njega postoje veliki problemi. Prihvatiti Zlatka Hasanbegovića za ministra kulture je izravna pljuska Andreju Plenkoviću. Onog časa kad na to pristane, on je priznao da je izgubio. Manjine su se tu postavile jako čvrsto, ili mi ili nitko. Nemoguće je napraviti većinu bez manjina, rekao je Hrebak.

On tvrdi da je koalicija HDZ-a i DP-a je nemoguća bez liberala i bez manjina.

“Ako nema manjina, onda nema ni liberala. Kampanja je završila, ne moramo više impresionirati glasače, moramo doći do 76 ruku. Volja birača je takva kakva je, nisam ni ja zadovoljan, ali birači su uvijek u pravu. Ako ćemo biti isključivi, nećemo postići većinu. Kompromis je rješenje da iz nemogućeg dođeš u poziciju mogućeg. Mislim da je danas Mario Radić pokazao volju za kompromisom. Recept je vrlo jednostavan, s jedne strane moraju popustiti manjine i liberali, s druge strane DP mora popustiti od želje da vrši ideologiju, a svima nam je zajednička ključna stvar za birače, poput povećanja plaća. Mislim da mandatar mora sjesti posebno s manjinama, DP-om, i liberalima. Gdje ima volje ima i načina. Vidio sam volju kod Marija Radića, a gdje postoji volja, postoji i način”, rekao je Dario Hrebak.

“Mislim da se utjecaj Zorana Milanovića precjenjuje, SDP bi bez njega po prilici obuhvatio ovaj dio birača. Je li Zoran Milanović dodao jedan, dva, tri mandata – moguće, ali uz visoku cijene pokazujući da SDP kao institucija više ne postoji, nego je to isključivo Zoran Milanović i jedan dio njegovih školaraca. Ta organizacija mora priznati da zapravo ne postoiji nego postoji jedna osoba i priznati da ne postoji SDP nego ZM”, rekao je Gotovac pa dodao: “SDP je potrošio izrazito mnogo novca na ovu kampanju. Ako bi SDP htio nešto drugo, mora ponuditi drugu osobi. Ne bi smjelo biti ni Zorana Milanovića, a ni Peđe Grbina niti čelnih osoba jer su iznijeli četvrti poraz. Mislim da između SDP-a, Zorana Milanovića i Možemo postoje neke tajne veze koje imaju zajedničku prošlost pa se očekuje da imaju i zajedničku budućnost. Možemo je imao dobru kampanju, ali ne zato jer je bila dobra nego zato što je istaknuo neke ideje. Priču o Ivanu Turudiću je ubio Zoran Milanović”, rekao je Gotovac.

Hrebak je dodao: “Ne mogu vjerovati da je Oleg Butković uspio Zorana Milanovića koji je s Plenkovićem na prvoj političkoj razini, spustiti na treću razinu i toliko ga držati u eteru. Tu možemo vidjeti ćud i karakter Zorana Milanovića. Da Milanović nije ušao u izbore, imali bi isti rezultat kao 2020.”, rekao je Hrebak dok je Gotovac zaključio: “Na ljevici je Katarina Peović imala najsadržajniju politiku. Način na koji se ponašao Zoran Milanović mi je neprihvatljiv. Kao pravnik ne mogu prihvatiti da netko ne želi postupati po odlukama Ustavnog suda.”

