“DP treba staviti pod sto reflektora i reći: Ako želite da se vaša politika svodi na ‘ne želimo Srbe’, onda…”

Šef Narodne stranke - Reformisti bio je gost u Newsroomu. O tome tko će i kako do većine razgovarao je s našom Ankom Bilić Keserović.

“Kad sam rekao da se Hrvatska može lako noći pred opcijom manjinske vlade, svi su govorili da podržavam HDZ. HDZ ne može imati manjinsku vladu, oni će imati ili vladu ili ju neće imati. Manjinsku vladu mogu imati svi drugi. To je prva opcija i ona je sad pred nama”, ističe Čačić.

Druga opcija je neka vrsta tehničke vlade, odnosno ekspertska vlada: “Vlada u kojoj niti jedna stranka nema nikoga, nego se uzimaju eksperti da odrade onaj posao koji vlada treba odraditi.”

“Tehnička vlada omogućuje da se sve ideološke razlike stave na stranu i da se nađe zajednički nazivnik – a to je rezanje pipaka koruptivne hobotnice. Tu je ključno pravosuđe”, tumači Čačić te poručuje: “Ideologiju pustimo godinu dana na stranu. Srežimo pipke hobotnici i idemo za godinu dana na nove izbore.”

“Je li Domovinskom pokretu jasno da neće postojati ako uđu u Vladu s HDZ-om? Most nije HDZ i nije nikad ni bio. On je desna stranka i klerikalna, ali Domovinski pokret to nije. Oni su frakcija HDZ-a bili i ostali, s bazom u nekadašnjem HDSSB-u. Onog trenutka kad tu različitost maknete, kad uđu u zaglavlje jedni drugima, nema razlike. Oni su HDZ, što su uvijek i bili. A ako žele biti pošteniji, čišći ili radikalnije desno, onda ne mogu ući u jedan interesni blok jer će tada nestati. Penava to jako dobro zna”, naglašava.

“Ako DP želi zadržati svoju poruku – nešto više desno i više nacionalno, ali poštenije, onda ne mogu ući u vladu”, dodaje.

Kaže kako je potrebno Domovinski pokret staviti pod sto reflektora i reći: “Gospodo, ako želite da se vaša cijela politika svodi na mi ne želimo Srbe, a s druge strane očekujemo manjince da podrže vladu, to je blago rečeno tricky. Danas Srbi, sutra svi drugi pa ćemo vidjet tko će još ostati.”

“U drugim Ustavima se relativnom pobjedniku daje mandat. On se zato i zove mandatar. Onda počinje rok od 30 dana pa ide sljedećih 30 i može doći do njih 500, ali to je sasvim drugo od ovog što je kod nas i što je njegova interpretacija.

Mi ni proces ne možemo započeti. To znaju i Plenković i Peđa i svi koji se bave politikom. Ovdje apsolutno postoji ustavna kategorija da ako proces nije ni počeo, tada se formira vlada čiji je jedini zadatak da ide na izbore. Kad izbori formalno i pravno završe i kad počne rok od 20 dana, tada 21. dan, ako nije počeo ni proces, Milanović ima pravo, a gotovo bih rekao i obvezu da, ako nije formiran sabor, formirati tehničku vladu s jedinim zadatkom da raspiše izbore.”

“Plenković zna da u sljedećih 25 dana mora kupiti Domovinski pokret, žrtvovati pri tome SDSS i manjince koliko bude trebalo. Jednom kad se formira Vlada, dalje je gotovo”, zaključio je.

