Evo kako se u drugim državama EU-a odlučuje o sukobu nadležnosti Uskoka i EPPO-a

Dubravka Petric/PIXSELL

U 14 država članica o sukobu nadležnosti između nacionalnih tužitelja i Ureda europskog javnog tužitelja odlučuje tužiteljsko tijelo. To su: Belgija, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka Republika, Estonija, Grčka, Italija, Latvija, Litva, Nizozemska, Portugal, Rumunjska, Slovenija

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je da će vrlo brzo odlučiti o tome tko će nastaviti istraživati slučaj sumnjive prodaje medicinskih uređaja hrvatskim bolnicama – USKOK ili EPPO. U Hrvatskoj vlada prijepor o tome tko bi trebao odlučivati o sukobu nadležnosti, a iz oporbenih redova već se čuju inicijative da će pokrenuti pitanje usklađenosti hrvatskog zakona s europskom uredbom o suradnji s EPPO-om, piše Novi list.

Prema podacima iz Studije o stanju u sudjelujućim državama po pitanju tijela koje odlučuje o sukobu nadležnosti (“Compliance assessment of measures adopted by the Member States to adapt their systems to Council Regulation (EU) 2017/1939 of 12 October 2017 implementing enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor’s Office (‘the EPPO’)”) temeljem članka 25 (6) Uredbe od ukupno 22 sudjelujuće države u kojima je uspostavljen Ured europskog javnog tužitelja, uključujući i Republiku Hrvatsku, u 14 država članica o sukobu nadležnosti između nacionalnih tužitelja i Ureda europskog javnog tužitelja odlučuje tužiteljsko tijelo. To su: Belgija, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka Republika, Estonija, Grčka, Italija, Latvija, Litva, Nizozemska, Portugal, Rumunjska, Slovenija. U Malti o sukobu nadležnosti odlučuje policija (Malta police force).

Određene države članice su djelomično usklađene, i to na sljedeći način:

U Finskoj o sukobu nadležnosti između EPPO-a i javnog tužitelja odlučuje Glavni tužitelj, ali je naknadno moguće sudsko preispitivanje i upućivanje prethodnog pitanja od strane suda CJEU.

U Francuskoj, ovisno o fazi kaznenog postupka, u pojedinim slučajevima o sukobu nadležnosti odlučuje sud koji može postaviti prethodno pitanje CJEU, a u pojedinima Glavni državni odvjetnik.

U Njemačkoj o sukobu nadležnosti odlučuje Glavni savezni državni odvjetnik, ali postoji mogućnost sudskog preispitivanja odluke, s time da Savezno državno odvjetništvo donosi odluku hoće li predmet proslijediti sudu. Ako ga ne proslijedi, nema mogućnosti podnošenja prethodnog pitanja CJEU.

U Luksemburgu o sukobu nadležnosti između EPPO-a i nacionalnih tužitelja odlučuje Glavni državni odvjetnik, a u slučaju sukoba nadležnosti između EPPO-a i sudaca istrage odlučuje sud koji može postaviti prethodno pitanje CJEU.

U Španjolskoj je odluka o sukobu nadležnosti između EPPO-a i nacionalnih tužitelja povjerena državnom odvjetništvu, a u slučaju sukoba nadležnosti između EPPO-a i sudaca istrage sud koji može postaviti prethodno pitanje CJEU.

