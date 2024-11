Odvjetnici o sukobu nadležnosti EPPO-a i DORH-a: “Paralelne istrage iste stvari su neobične”

Podijeli :

Matija Habljak/PIXSELL

Na HRT-u su gostovali su odvjetnici Veljko Miljević i Branko Šerić te su komentirali na slučaj uhićenja ministra Vilija Beroša zbog sumnje na zločinačko udruživanje i primanje mita prilikom nabave kirurških mikroskopa.

Ustvrdili su kako su pristupanjem Hrvatske EU, “međunarodni propisi, postali dio unutarnjeg pravnog poretka RH”.

Na pitanje tko ima više saznanja, odvjetnik Veljko Miljević, odgovorio je kako je to zasigurno EPPO.

“To je sasvim sigurno, to je elementarna logika, ali hoće li se moći samo na temelju te činjenice zauzeti stav da bi oni bili nadležni za vođenje predmeta u ovom stadiju koji prethodi. Oni izgleda, nisu ni otvorili istragu, no državni odvjetnik jučer kaže da će o rješenju i provođenju istrage govoriti kasnije. EPPO radi četiri mjeseca, provode određene radnje. Mi zaključujemo, a to je bio i stav državnog odvjetnika, da je to nešto što bi po ZKP-u tretirali kao izvide. Oni su vjerojatno radili izvide i istraživanja. To su radnje koje su u toj najranijoj fazi postupka. Očito su to radili prilično pažljivo, jer nisu išli na lišavanje slobode, javne radnje, nego su očito pribavljali podatke da se utvrdi koliko je tu ljudi upleteno”, rekao je.

Doznajemo nove detalje istrage protiv Beroša: Kako je opran novac od skupih bolničkih uređaja?

Mi smo, kako kaže, “već čuli da je to osam ljudi, a radi se o pet do šest fizičkih i dvije pravne osobe”.

“Oni su određene stvari zaokružili. Odjednom imamo da je DORH preskočio njih u tome i otišao na krajnju mjeru lišavanja slobode. Koliko smo čuli, dvojica su dali obranu, ovi koji nisu će danas ujutro i time su ispunjene pretpostavke da ih se vodi pred suca koji će odlučiti hoće li ili ne odrediti istražni zatvor”, kazao je za HRT.

Dvije istrage o istom slučaju

Odvjetnik Branko Šerić pojasnio je kako je došlo do toga da postoje dvije istrage o istom slučaju.

“Kada imamo dvije paralelne istrage za istu stvar je neobično, ali nije neviđeno, pogotovo kada se radi o konkurenciji tijela koje vode izvide. A kada znamo kako do izvida dođe, s obzirom na informacije koje dostižu do organa ili tijela otkrivanja, a te informacije dosežu na nivou obavještajnih službi, SOA-e, a kontakt s njima, o tome ne mora nitko znati, ima i EPPO, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Bruxellesu”, rekao je.

Podsjetio je kako smo u jednoj tranši dobili 400 milijuna eura, a u drugoj 800 milijuna eura iz EU. “Dio sredstava se odnosi na 2020. za vrijeme korone. Što se tu sve krije, to ne znamo. Pretpostavljam, da kada je došlo do inicijalnog postupanja EPPO-a, došlo je do paralelnog curenja dotoka informacija iz Bruxellesa i Hrvatske. Je li u jednom trenutku došlo do kontakta tih informacija, kod koga i s kim, to ne znamo”, rekao je.

“Dogodilo se da su neko vrijeme, bile paralelne istrage, koji je motiv da se odmah nije prišlo suradnji, da EPPO nije kontaktirao DORH ili obrnuto, to ne znamo”, dodao je.

Tko će imati nadležnost?

Na pitanje tko će na kraju imati nadležnost, odvjetnici su pojasnili što kaže zakon.

“Ne zna ni Branko, ne znam ni ja i zasad nitko od onih koji su nadležni, nije to rekao. Tri i pol mjeseca je EPPO radio bez toga da bi netko iz DORH-a postupao po tome. Naši su očito pametniji i sposobniji i u 14 dana skupili više informacija da upotrijebe daleko drastičnije mjere – lišavanje slobode. Zašto tu nije bilo suradnje, ne znam. Ova suradnja nije davnog datuma. Reći ću jedno rješenje koje nitko nije spominjao. Jučer je glavni državni odvjetnik rekao stvari koje mogu stajati. Od četiri djela, tri su u nadležnosti DORH-a, ali jedno je koje može biti u nadležnosti EPPO-a”, rekao je Miljević.

SDP skupio potpise za Plenkovićev opoziv. Evo što slijedi

“Glavni državni odvjetnik kaže da će brzo donijeti odluku o tome. Ja sam u ovom studiju prije godinu dana jasno rekao kako što stoji prema hrvatskom propisu koji uređuje rad EPPO-a u Hrvaskoj. Na to se zakačio naš DORH da se u slučaju sukoba o nadležnosti – odluku donosi glavni državni odvjetnik”, nastavio je.

“Ustav kaže da svi međunarodni propisi koji su ratificirani u RH postaju dio unutarnjeg pravnog poretka RH, a po pravnoj snazi su gotovo iznad zakona”, dodao je.

Tijek događaja pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

SDP skupio potpise za Plenkovićev opoziv. Evo što slijedi Važna obavijest iz HERA-e za kupce plina koji su izabrali GPZO