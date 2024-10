TNT dvoboj: “Super je čuti kolegu iz HDZ-a kako se ograđuje od Orbana”

Podijeli :

U TNT dvoboju argumente su sučelili Gordan Bosanac (Možemo) i Nikola Mažar (HDZ.) Središnja tema bila je slanje časnika u njemački Wiesbaden na obuku ukrajinskih vojnika.

“Ovo je serious. Ovo je stožerno planiranje. Kad ti pošalješ ljude tamo – oni neće poginuti, ali mi gubimo kontrolu nad svojim ljudima”, poručio je predsjednik u subotu.

Slažete li se s predsjednikom Zoranom Milanovićem da je ova aktivnost NATO-a svojevrsna prekretnica i da se NATO ovime direktno uključuje u rat protiv Rusije?

Gordan Bosanac: “Već smo imali aktivnosti vezane uz sudjelovanje NATO-a i slanja naših vojnika na europski dio granice s Rusijom. To je moglo davati naznake da je upetljan u ovaj sukob. Ono što nas muči je to što se Hrvatska u čitavom odnosu prema Ukrajini kad su u pitanju međunarodne misije i operacijama, nađe uvučena, a ne pridonosi mirovnim misijama kroz civilne komponente.

Je li ova misija nešto opasnije, nešto ozbiljnije?

Nikola Mažar: Rekao je dvije apsolutne neistine. Prva je da šaljemo vojnike u Ukrajinu, onda je izjavio da to nije rekao pa je sad rekao da su to mediji prenijeli…S druge strane je izjavio da je ovo korak naprijed i da NATO savez postaje jedna od strana u ratu. Vi imate odluku MORH-a koja je upućena predsjedniku na potpis u kojoj izričito stoji da će se politička odluka vezana za ovu misiju donijeti samo na način da NATO ne bude strana u ratu, to je izričito napisano”, pojašnjava zastupnik HDZ-a.

“Nek pročita što piše”

“Dodatno, MORH u svojoj odluci prema predsjedniku ističe “pod uvjetom da vojnici mogu biti samo na teritoriju saveznica i da ne mogu biti na području Ukrajine. Nek predsjednik pročita što piše”, govori Mažar.

“Mi šaljemo vojnike u puno gore države, u onima kojima je rat ili na pragu ili već tamo, nego što je to Wiesbaden u Njemačkoj. Takve odluke je potpisivao i kao predsjednik Vlade, dakle on ih je upućivao. Ovdje sudjeluju sve članice NATO saveza osim Mađarske, a ako želimo biti jedini uz Mađarsku…Pogledajte ruske portale u danima nakon te Milanovićeve izjave. Jedan govori da će se ovakvim govorima dogoditi – pobjeda Rusije.”

Ni oporba ne želi dati suglasnost za slanje hrvatskih časnika u misiju obučavanja ukrajinskih vojnika Oporba protiv slanja časnika na obuku ukrajinske vojske: “Lolo, Plenkoviću, dođi u Sabor…”

Gordan Bosanac ističe važnost civilne komponente: “Često se odbacuje kao da je mekana i nije vrijedno pažnje, ali kako smo dosad bilateralno pomagali Ukrajini je kroz razminiravanje, liječenjem PTSP-a, podrške liječničkim timovima, vezao uz istrage ratnih zločina i mi ne vidimo da tu Hrvatska mora biti vojno isturena”, smatra zastupnik Možemo.

Usporedba s Domovinskim ratom

Ističe i još jednu veću zabrinutost: “Ulazimo u veljači u četvrtu godinu rata i dalje ne vidimo nikakve aktivnosti koje bi vodile ka okončanju rata, nego cijelo vrijeme imamo poteze koji i jednu i drugu stranu guraju u sve više sukoba. Naravno da se Ukrajina mora obraniti i mora dobiti podršku, ali htjeli bi vidjeti da netko počne razgovarati o mogućnosti završetka tog rata. Viktor Orban se karikaturalno prikazuje kao mirotvorac”, govori Gordan Bosanac.

Imate li vi u perspektivi da je ovaj sukob moguće okončati diplomatskim putem i bez gubitka dijelova teritorija Ukrajine?

Nikola Mažar: “Sigurno će se okončati diplomatskim putem, ali je bitno da budem iskreni prema građanima. Predsjednik straši da ćemo slati vojnike u Ukrajinu i radi uskih interesa predsjedničke kampanje se izvrću riječi. Moramo biti skroz otvoreni. Isporučili smo 11 puta vojnu pomoć Ukrajinu. Imamo već uključenu civilnu komponentu vezanu uz energetski sektor, DOK-KING uz razminiravanje… Na konferenciji zemalja jugoistočne Europe u Dubrovniku na kojoj će prisustvovati i Volodimir Zelenski ćemo pomoći i s našim iskustvom Domovinskog rata”, konstatira i dodaje:

“Nemojmo misliti da ako ne pošaljemo dva časnika u Njemačku da će netko reći “Hrvatsku nećemo dirati” i da nema situacija u Europi koja su praktički žarišta”, rekao je Mažar.

Milanović opetovano tvrdi da je Hrvatska preuključena u rat u Ukrajini. Koliko Hrvatskoj šteti blokada komunikacije i suradnje dvije vrhovne pozicije koje odlučuju o nacionalnoj sigurnosti?

Bosanac: Križaljka koju je sastavila von der Leyen je dosta kaotična Mažar: Milanović je samog sebe poništio po Ustavu i zakonu

Gordan Bosanac: Tragikomično, ali ne šteti jer vidimo da se stvari dešavaju. Geopolitički naravno šteti, ali to govorimo otkako je sukob krenuo, da je puno toga blokirano na vanjskopolitičkom planu.

Hoće li se RH osramotiti ako ne pošalje dvoje do petero časnika u Wiesbaden?

“Sigurno će predsjednik biti okarakteriziran kao ruski igrač što nije točno. Brine me što nemamo kapacitet peacebuilding, mirovne misije. Zašto ne bi probali drugačiji pristup?” pita Bosanac i sugerira: “Zašto ne bi bili prepoznati kao zemlja koja može staviti zaraćene strane za stol i kreirati neko rješenje? Mislim da taj koji uspije to izvesti će biti itekako priznat u međunarodnoj zajednici, a ne samo onaj koji doprinese hrpi oružja s još više oružja”, kontrira Mažarovom pristupu Bosanac.

Je li realno da neće postojati dvotrećinske većine u Saboru za ovu odluku?

Nikola Mažar: “To ćemo vidjeti. Premijer je dan nakon invazije pozvao predsjednika da sjednu za stol, on je to odbio”, tvrdi Mažar i nastavlja: Ruski portali koji tko zna koji put veličaju Milanovića kao njihovog igrača u ovom dijelu Europe. Imate NATO i EU gdje svi osim Mađarske su iskazali potporu i prema tome ili će RH biti proruska, ili će biti s rukom pod ruku s Orbanom ili ćemo biti tamo gdje pripadamo – u slobodan, zapadni svijet”, govori on.

Bosanac: Super je čuti kolegu iz HDZ-a kako se ograđuje od Orbana.

Dosta zastupnika je najavilo da neće podržati odluku. SDP, Most, izgleda i Možemo…

Mažar: Nakon dvije i pol godine dok mi sjedimo u studiju, a djeca i žene ginu u Ukrajini, malo trebamo pogledati sebe u ogledalo i vidjeti da smo zemlja koja je nastala u borbi za svoju slobodu”, zaključuje zastupnik HDZ-a.

