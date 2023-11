Todorić želi biti premijer i hvali se “nekim anketama”: “Volio bih vidjeti istraživanja u kojima on dobiva 80 posto”

Podijeli :

"U svim istraživanjima javnog mnijenja koja su mi bila dostupna, nikada nisam vidio nekakav njegov značajan politički potencijal od trenutka kada se dogodio pad Agrokora", kazao je o Todoriću komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić.

Osokoljen dvama sudskim odlukama koje mu idu u prilog – onom u Washingtonu te onom Visokog kaznenog suda o nezakonitom vještačenju u slučaju “veliki Agrokor” – Ivica Todorić u nedjelju je u Točki na tjedan televizije N1 najavio ulazak u politiku. Točnije, ponovio je najavu da će osnovati stranku i kandidirati se za premijera te dodao kako je siguran da iza njega “stoji hrvatski narod”.

“Ja želim ići s narodom i ne želim građane dijeliti. Želim da najbolji ljudi dođu u tim, ali ja bih bio kandidat za premijera. Prema nekim anketama Plenković je na 18 posto, a ja na 80 posto i nema šanse da će biti drugačije”, poručio je.

‘Njegov profil nije prihvatljiv biračima’

Kakve su Todorićeve šanse ako se zaista otisne u političke vode i je li realna njegova procjena (na temelju “nekih anketa”) da bi imao podršku 80 posto građana, upitali smo komunikacijskog stručnjaka Jerka Trogrlića.

“U svim istraživanjima javnog mnijenja koja su mi bila dostupna, nikada nisam vidio nekakav njegov značajan politički potencijal od trenutka kada se dogodio pad Agrokora. U zadnje vrijeme bilo je određenih odluka unutar pravnih postupaka koje su Todoriću išle u korist, što mu sigurno daje relevantnost vezano uz sam slučaj, ali to ne znači da uživa simpatije javnosti vezane uz ikakvu političku karijeru”, kazao je Trogrlić.

On smatra da Todorićev profil ne bi bio prihvatljiv hrvatskom biračkom tijelu.

“Volio bih vidjeti ta istraživanja o kojima on govori i o kakvoj vrsti podrške je riječ. Moguće da ga građani podržavaju ili smatraju da će on pobijediti u pravnom postupku, što mu opet ništa ne znači jer o tome ne odlučuju građani, nego pravna tijela. Moguće je, s obzirom na zadnje odluke i činjenicu da su s druge strane DORH i država koji nisu popularni, da Todorić u ovom trenutku ispada žrtva kojoj građani u tom postupku percepcijski daju podršku. Ali između toga i nastupa na izborima, pogotovo parlamentarnima, ne predsjedničkima koji su nešto jednostavniji sport, on po meni nema apsolutno nikakve šanse”, istaknuo je Trogrlić.

‘Todorić sigurno nije antipod Plenkoviću’

Oni boljeg pamćenja sjetit će se da se politički angažman skupine poduzetnika spominjao još 2009. godine, u vrijeme kada je Hrvatsku pokosila globalna kriza. A u jesen 2012. godine neki su mediji pisali da tadašnji šef Uprave Hrvatskog telekoma Ivica Mudrinić planira osnovati političku stranku te da bi mu se pridružio i Todorić.

“Todorić i Mudrinić kreću u napad na premijersko mjesto”, bio je naslov teksta tada objavljenog u dvotjedniku Objektiv, a u kojemu je pisalo, neslužbeno naravno, da dvojica Ivica “planiraju osnovati svoju političku stranku, jer i jedan i drugi nikada nisu bili ‘samo’ menadžeri”. Trgorlić kaže kako nije neuobičajeno da se menadžeri i poduzetnici pojavljuju u politici, a kao najčuveniji primjer ističe Donalda Trumpa na čelu SAD-a.

“Imamo poduzetnike kao načelnike i gradonačelnike, kako kod nas tako i vani. Jedan takav je već nekoliko mandata gradonačelnik Ljubljane (Zoran Janković, nap.a.) i ima svoju političku stranku. Međutim, Todorić danas nema javnu percepciju kakvu je imao 2009. godine kada smo bili u krizi, a on je slovio kao najuspješniji poduzetnik i vlasnik praktički polovice hrvatskog gospodarstva. Nesporno je da su njegova firma i njegov način upravljanja propali. Njega danas možemo gledati kao žrtvu u smislu je li trebao izgubiti firmu ili ne, ali je činjenica da je ona propala pod njegovim rukovođenjem. S druge strane, hrvatsko društvo i država nisu danas u istoj situaciji u kakvoj su bili 2009. godine. U ovom trenutku antipod Andreju Plenkoviću sigurno nije Todorić”, smatra komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić.

