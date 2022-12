Tomašević hvali proračun, oporba kritizira vlast zbog radnika Čistoće

Podijeli :

Izvor: N1

Zagrebačka Gradska skupština u četvrtak raspravlja o proračunu za 2023. godinu teškom 16,6 milijardi kuna (2,2 milijarde eura), a dok ga gradonačelnik Tomislav Tomašević hvali zbog kapitalnih ulaganja, oporba napada gradsku vlast zbog nezadovoljstva radnika Čistoće.

“Puno toga je dobro u gradskom proračunu, a gledali smo i da povećamo za socijalu, kulturu, prihvatili smo i neke amandmane iz oporbe. Gledali smo da različitim skupinama olakšamo teret krize, ali istovremeno da imamo trostruko veća ulaganja”, istaknuo je Tomašević na konferenciji za novinare u Gradskoj skupštini.

Proračun najveći do sad, trostruko više kapitalnih ulaganja

Istaknuo je da je proračun za 2023. godinu u visini 16,6 milijardi kuna, odnosno 2,2 milijarde eura. To je najveći proračun do sada, što su ranije iz Gradske uprave objasnili rastom troškova. Ujedno, ovaj proračun predviđa trostruko veća kapitalna ulaganja nego do sada, vrijedna čak 778 milijuna kuna.

Oporbene stranke uglavnom su kritizirale prijedlog proračuna. Zastupnik HDZ-a Mislav Herman istaknuo je kako je nerealan, a Mostovac Trpimir Goluža tvrdi kako on “najbolje ocrtava kakvo je upravljanje gradom i nastavlja s obmanama jer se neće moći ostvariti”.

Važnija tema od proračuna na aktualcu i u izjavama za medije za oporbene zastupnike bio je prosvjed radnika Čistoće, koji se u organizaciji triju sindikata održao srijedu, u vrijeme pregovora o novom Kolektivnom ugovoru radnika Zagrebačkog holdinga.

Radnici su, predvođeni povjerenikom sindikata komunalnih radnika (SSKH) Zdravkom Stoilkovićem, te podržani prisustvom predstavnika gradske oporbe, zahtijevali veće plaće i materijalna prava.

U četvrtak su im podršku dali zastupnici HDZ-a i Stranke rada i solidarnosti, a zastupnica Stranke rada i solidarnosti Gordana Rusak na sjednicu Skupštine čak je došla odjevena u fluorescentno službeno odijelo radnika Čistoće.

“Doći će sigurno do povećanja materijalnih prava, postoji dobra volja nas i sindikata”, ponovio je Tomašević rekakvši kako se upravo razgovara o povećanju plaća, a većina sindikata smatra da pregovori idu u dobrom smjeru.

No, poručio je da se neće izravno sastajati sa sindikalcima Holdinga jer “nije mikromenadžer”, poput bivšeg gradonačelnika, pa će pregovore sa sindikalnim predstavnicima voditi Uprava Holdinga.

Osam od devet sindikata smatra da pregovori idu u dobrom smjeru

“Imamo osam sindikata koji smatraju da pregovori idu u dobrom smjeru, a jedan sindikat organizira taj prosvjed”, poručio je Tomašević.

Na pitanje novinara kako će Holding izdržati takvo povećanje plaća radnicima, odnosno može li se to bez poskupljenja usluga, Tomašević nije dao konkretan odgovor.

“Radili smo uštede kroz javne nabave i smanjenje viška radnika u administraciji, zato je odgođen efekt poskupljenja”, poručio je, no nije želio reći hoće li zbog eventualnih povećanja plaća biti nužno povećati cijene komunalnih usluga u gradu, niti je otkrio gdje su moguća poskupljenja.

