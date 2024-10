Tomašević objavio promjene: Evo što Zagrepčane čeka u prometu

Podijeli :

Neva Zganec/PIXSELL

Ulaganje grada Zagreba u promet tema je konferencije za novinare zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Promet u Zagrebu mogao bi izgledati znatno drugačije nego danas realizira li se sve najavljeno.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević je na početku rekao da je ove godine bila rekordna količina radova u gradu, a da je potrebno obnoviti svu infrastrukturu jer se više od 20 godina gotovo ništa nije ulagalo u promet u Zagrebu.

‘Cijevi u Ilici su položene za vrijeme Franje Josipa, pa vam je jasno koliko je to staro i da se moralo mijenjati’, rekao je Tomašević, a prenio Tportal.

Prometne gužve su, kaže gradonačelnik, rezultat porasta broja automobila. 2013. 337.591, a 2023. 460.702 svih registriranih vozila.

Produžena Branimirova

Osobnih automobila je 2013. bilo 283.331, a 2023. ih je bilo 379.564. Zato će danas predstaviti neka prometna rješenja i projekte kojima bi cilj bio smanjenje gužve, jer se ne može s postojećom infrastrukturom.

Produžetak Branimirove na istok i Kolakove ulice rezultirat će dobijanje jedne obilaznice duge sedam kilometara, koja će rasteretiti Sesvete i aveniju Dubrava, a i Slavonsku aveniju, rekao je Tomašević.

Novi mostovi

Radovi na Sarajevskoj cesti počinju sljedeći tjedan, a to će biti novi južni ulaz u grad, rekao je Tomašević i dodao da je vrijednost 25 milijuna eura bez PDV, što uključuje cestu i tramvajsku prugu, što će biti prva nova tramvajska pruga u više od 20 godina.

Na zapadu je najvažniji projekt Jarunski most, zapadno od jezera Jarun. Završavaju se imovinsko-pravni sporovi, ide se dalje u projektiranje, bit će gotov do kraja 2028. godine, a znatno će rasteretiti Jadranski most, Horvaćansku, Selsku i Ljubljansku aveniju. Imat će tri prometne trake u svakom smjeru, plus tramvajsku prugu, bicilističke i pješačke staze u oba smjera. Tomašević je naglasio da će to biti treći most u gradu preko kojeg će ići tramvaj. Također će se spojiti pristup prema novoj dječjoj bolnici koja bi se trebala izgraditi u Blatu do kraja 2029.

Most u Savskoj opatovini trebao bi rasteretiti zapadni dio grada, ali nije realno da bude izgrađen do 2032. godine. Tomašević je dodao da će s istočne strane Jaruna ići i jedan pješački i biciklistički most, koji će spojiti Arena Centar i Jarun.

Tomašević je rekao da će se graditi nova Šarengradska ulica te da su svi problemi koji su godinama opterećivali taj projekt pred riješeni ili pred rješenjem, a ona bi trebala rasteretiti Savsku cestu. Imat će četiri vozne trake te pješačke i biciklističke trase. Projekt je pred izdavanjem lokacijske dozvole, a radovi bi trebali krenuti 2026. s time da bi prvi dio bio od Vukovarske do Zagrebačke.

Novi parkinzi u centru i busevi

U Heinzelovoj ulici će se graditi druga tramvajska pruga, nabavljaju se novi tramvaji jer 15 godina nije kupljen nijedan. Kupljeno je 40 novih, od kojih bi prvi trebali doći sljedeće godine, a pokrenuta nabava još 40. Investicija za nove tramvaje je veća od 200 milijuna eura.

Kupljeno je 65 novih autobusa, uglavnom financiranih iz EU fondova. Kupljeno je i 60 rabljenih zbog dugogodišnjeg neobnavljanja fonda, a kupit će se još 60 rabljenih te nove na struju i na vodik.

Tomašević je rekao da se projektira podzemna garaža u Klaićevoj, procijenjene vrijednosti od 20-ak milijuna eura, kapaciteta 800 parkirnih mjesta, te jedna ispod Paromlina za 350 mjesta, a pripremne radnje su u tijeku za podzemnu garažu na Trgu Franje Tuđmana.

Nastavlja se s modelom blokovskog parkiranja, u javnom savjetovanju došlo je 318 prijedloga. Brojni prijedlozi su usvojeni, rekao je Tomašević i predstavio konačni prijedlog rješenja na karti Zagreba.

Blokovsko parkiranje i naplata parkinga

Dodao je i da će kao novitet biti omogućeno kupcima povlaštenih parkirnih karata da odaberu susjedni blok u istoj ili nižoj zoni, ako se nalaze na granici svog bloka i žele parkirati u tom susjednom bloku. Oni koji nemaju prebivalište ili boravište u određenoj parkirnoj zoni neće moći kupiti povlaštenu parkirnu kartu, iako imaju nekretnine u vlasništvu u toj zoni.

Produžit će se naplata radnim danom s 22h do ponoći, kako bi se stanari koji se tada vraćaju kući mogli lakše naći parkirno mjesto. Subotom će se produžiti do navečer, a nedjeljom, kada se parkiranje nije naplaćivalo, uvest će se plaćanje do 15h. Tomašević je rekao da se u blokovsko parkiranje krenulo zato što samo u 1. zoni ima 5000 povlaštenih karata više nego parkirnih mjesta. Karata je oko 13.000, a mjesta oko 8000.

