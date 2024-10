VIDEO / Gužve u Zagrebu zbog radova: “Ne mogu vjerovati da se to sad radi! Luda kuća!”

Podijeli :

N1 / Lana Horvat

Jučer je počela sanacija tramvajske pruge na raskrižju Ulice grada Vukovara i Savske ceste u Zagrebu te su se danas, u vrijeme kad su građani i građanke krenuli na posao, očekivano, stvorile gužve. Neki su bijesni, neki su, pak, puni razumijevanja.

“Kaos je u gradu! Ne mogu vjerovati da se to sad radi, ljeto je prošlo, sve stoji, luda kuća!”, govori jedan Zagrepčanin.

Drugi, pak, kaže: “Treba to napraviti, što da iskoči tramvaj, tko obi onda bio kriv”!”.

Radovi u dvije faze

Radovi na ovom raskrižju održat će se, podsjetimo, u dvije faze.

U prvoj fazi od 7. do 14. listopada planirana je izmjena kompletnog skretničkog sklopa, betoniranje i asfaltiranje.

Druga faza radova od 14. do 22. listopada uključuje izvedbu kabelske instalacije sa svrhom modernizacije upravljačkog mehanizma skretnica.

Zbog radova promet raskrižjem nije obustavljen, no bit će otežan od ponedjeljka 7. listopada od 10 sati do ponedjeljka 21. listopada do 4 sata, javili su iz Grada.

Dio kolnika je zauzet, pa se promet odvija po preostalom slobodnom dijelu, u smjeru istok – zapad u dvije prometne trake.

Za vrijeme radova neće biti moguće skretanje iz smjera zapada prema sjeveru, a obilazni pravac bit će:

Ulica grada Vukovara – polukružno na raskrižju Ulice grada Vukovara, Fausta Vrančića i Koranske – Ulica grada Vukovara – Savska cesta.

Također, moguće je povremeno usporavanje tramvajskog prometa, ali radovi neće utjecati na trase tramvajskih linija.

“Ispričavamo se sugrađanima zbog mogućih poteškoća u prometu u zoni radova, koji su nužni kako bi infrastruktura mogla pratiti suvremene prometne potrebe”, priopćili su iz Grada Zagreba.

