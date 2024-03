Tomašević povukao dva bandićevska poteza uoči izbora: “Populistički, ali donosi bodove”

Podijeli :

Iako su lokalni izbori tek nagodinu, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević ovih je dana donio dvije odluke koje se ne mogu shvatiti drugačije nego kao predizborne.

Tomašević je u utorak najavio da će od 1. svibnja za Zagrepčane biti besplatan prijevoz novom sljemenskom žičarom, a u srijedu objavio da će, vjerojatno od 1. lipnja, svi građani Zagreba stariji od 65 godina besplatno koristiti javni gradski prijevoz.

Obje odluke vrlo su popularne (sve besplatno je popularno), ali i populističke, ako ih se smjesti u kontekst predizborne kampanje. I to ne za lokalne izbore iduće godine, nego za parlamentarne koji će biti održani za manje od tri tjedna.

Na tragu onoga što su oštro kritizirali

Iako će obje odluke stupiti na snagu kad parlamentarni izbori već prođu, tajming njihove objave “sretno” se poklopio s početkom predizborne kampanje. U kojoj i Tomašević sudjeluje kao kandidat stranke Možemo!, koju vodi skupa sa Sandrom Benčić. I dok će Benčić predvoditi izbornu listu u 1. izbornoj jedinici, Tomašević će predvoditi onu u 6. izbornoj. Obje, skupa s 2. izbornom jedinicom, pokrivaju područje Grada Zagreba koji je glavna i praktički jedina izborna utvrda stranke Možemo! pa u tom smislu valja iščitavati ovotjedne Tomaševićeve odluke.

Takvo što nije ni neobično ni neuobičajeno u predizborno vrijeme. Svi gradonačelnici koji se kandidiraju i na nacionalnim izborima u većoj ili manjoj mjeri koriste svoju lokalnu poziciju moći da vuku poteze koji im mogu donijeti glasove. Uostalom, biračko tijelo na koje ciljaju isto je i na lokalnim i na nacionalnim izborima.

U slučaju Tomaševića i Možemo! problem je, pak, što su time na tragu političke prakse svoga prethodnika, pokojnog Milana Bandića, koju su mu snažno spočitavali i najavljivali da će s njome raskrstiti.

“Lijepi predizborni pokloni u Bandićevom stilu”

Renato Petek, zastupnik SDP-a u Skupštini grada Zagreba, ali ne i kandidat na parlamentarnim izborima, često kritizira Tomaševićeve poteze, kao što je kritizirao i Bandićeve. Kaže da su i ova dva poteza nedvojbeno tempirana za parlamentarne izbore.

“Prigodno i populistički, baš kao što je to radio bivši gradonačelnik. Čak bih parafrazirao onu izreku: Glasa se kao Bandić, ponaša se kao Bandić, hoda u odijelu Čistoće kao Bandić, ali nije Milan Bandić, nego Tomislav Tomašević. Ovo su lijepi predizborni pokloni baš u stilu bivšeg gradonačelnika kojeg je Tomašević kritizirao svaki puta kad je ovaj radio slično. No, Bandić je bio poznat po tome što bi prije izbora spuštao cijenu usluga, primjerice parkirnih karata, da bi ih poslije izbora korigirao naviše pa u sljedećoj prilici opet spuštao”, kaže Petek.

Na kraju će, smatra Petek, građani ipak profitirati.

“Sve je to dobro za građane, svi će biti sretni i zadovoljni i očito je sve to urađeno predizborno. Pitam se što će danas gradonačelnik ponuditi besplatno. Možda šlapice u vrtićima kao što je to svojevremeno u kampanji nudio Bandić”, kaže.

“Tomašević sada može vući ovakve poteze”

Da će Tomaševićeve odluke biti dobre za građane, kaže i komunikacijski stručnjak Krešimir Macan, kojeg je u ovoj predizbornoj kampanji angažirao IDS. No, on u tome ne vidi problem i tvrdi da to i jest posao gradonačelnika.

“Veseli me da se shvatilo da Grad prije svega mora funkcionirati i biti na usluzi građanima. Ovo je sasvim u redu i sasvim u duhu kampanje i Bandića, ali to i jest posao gradonačelnika i gradske vlasti – da osiguraju funkcioniranje grada, da usluge budu što dostupnije i da ih se što više koristi. Grad Zagreb je stabilizirao financije i popravio funkcioniranje pa Tomašević sada može vući ovakve poteze koji su dobrodošli skupinama kojima su namijenjene”, kazao nam je Macan.

Oprezniji je i u uspoređivanju praksi Tomaševića i Bandića.

“Netko će reći ‘i poslije Bandića – Bandić’, ali ja bih rekao – i poslije gradonačelnika na usluzi građanima još jedan takav. Tako mora biti i ovo će im (Tomaševiću i Možemo!) donijeti pozitivne bodove kod Zagrepčana”, smatra Macan.

