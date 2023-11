Petek: Ništa posebno neće ostati iza Tomaševića, uglavnom je nastavio Bandićeve projekte

Podijeli :

Renato Petek, zastupnik u Skupštini grada Zagreba, gostovao je u Studiju uživo kod Sandre Križanec.

“Za razliku od ove godine gdje je gradonačelnik najavljivao isto velike projekte, od kojih ništa nije realizirao, nije čak ni počeo raditi na njima, trebao se početi graditi stadion u Kranjčevićevoj, popraviti krov Doma sportova, Paromlin, knjižnica se počela raditi… Ali kad netko to izgovori, pogledam u proračun da vidim postoje li osigurana sredstva i kad vidim da toga nema, odmah mi je jasno da do toga neće doći”, objašnjava Petek.

Tomislav Tomašević može odahnuti, Ustavni sud presudio je u njegovu korist

Petek kaže da je gradonačelnik Tomislav Tomašević za sljedeću godinu ponavlja iste projekte koji još nisu realizirani.

“Sad je stavio nešto novaca, ali nedovoljno da bi se to realiziralo. Vidjet ćemo hoće li doći do dodatnih zaduženja ili slično da bi se takvi strateški problemi mogli riješiti.”

Promašeni mandat

“To je jedan promašeni mandat što se tiče velikih strateških projekata. Dogodila se promjena u Zagrebu, ali ne nabolje. Ti rezultati su strahovito mršavi. To je situacija s kojom se Tomašević mora nositi i izaći pred birače. Bitno je iz proračuna iščitati što će biti realizirano u kojem roku, kako će se rješavati projekti, kojom dinamikom. Nemamo uopće rješenja za promet, niti za gospodarenje otpadom u ovom proračunu”, rekao je.

Tomašević o odronu na Jakuševcu: Privatnici godinama održavaju odlagalište

Petek je pohvalio izgradnju vrtića i obnovu od potresa:

“Moram pohvaliti nastavak realizacije obnove javnih zgrada u vlasništvu grada Zagreba od potresa, to će se završiti. Najveći rezultat u ovom mandatu će biti izgradnja novih vrtića i ponešto škola i proširenje postojećih objekata. Do kraja mandata vjerujem da će to biti jedan zavidan broj objekata kojim će se, nadam se, riješiti problem sve djece, kao što je rekla zamjenica gradonačelnika da će se svi uspjeti upisati. Za to stvarno postoji konkretan novac.”

Gdje su stručnjaci?

Petek smatra da vlasti u Zagrebu nedovoljno kontaktiraju stručnjake:

Petek tvrdi da je Tomašević postao jedan običan hrvatski političar: “To nije radio ni Bandić”

“Nije ušla kvalitetna ekipa spremna. Jesu li oni sami bili nespremni ili nisu okupili stručnjake oko sebe? Jer naprosto ih ne vole slušati, niti ekonomiste, niti druge stručnjake kad rade bilo kakve aktivnosti, zatvaranje pješačke zone i sl. Vrlo rijetko se čuje struka, nego se to radi kao politička odluka ad hoc, više onako aktivistički od danas do sutra – treba organizirati neku akciju i tu su oni izvanredni – ali kad se radi o strateškom upravljanju gradom Zagrebom, to je izostalo.”

Niše neće ostati iza Tomaševića

“Mi nećemo imati ništa što će ostati posebno iza njega. Nastavio je Bandićeve stare projekte. Mi smo opet dobili gradonačelnika koji se dosta bavi mikromenadžmentom, a radi se o jednom kompleksnom sustavu – 300 ustanova, tri tisuće zaposlenika grada, 15 tisuća u Holdingu i ostalim tvrtkama. Jedan ogroman organizam kojim treba znati upravljati, ali gledati strateški”, poručuje Petek

“On je u oporbi prštao rješenjima, idejama. U praksi to baš i ne ide tako. Nema ništa njegovo originalno od ovih projekata koji se sada najavljuju.”

