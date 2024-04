Tomašević: Sumnjam da je HDZ potrošio 900.000 eura na kampanju, to je neki nesporazum

Podijeli :

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, kandidat u 6. izbornoj jedinici Možemo, gostovao je u Dnevniku N1 kod Igora Bobića. Komentirao je izbornu kampanju, bitku za neodlučne birače, optužbe da su žrtva kandidature Zorana Milanovića, a odgovorio je i na optužbe da Zagrepčanima nisu rasle plaće i da usluge nikad nisu bile gore.

Tomislav Tomašević je istaknuo da su unutar stranke odradili predizbore i za parlamentarne izbore i za one europske. Na pitanje koliko su dosad potrošili u kampanji, rekao je da još ne zna točno:

“Mislim da ukupno očekujemo oko pola milijuna eura potrošiti na kampanju. Sumnjam da HDZ do kraja kampanje misli potrošiti 900.000 eura. To je možda neki nesporazum, sumnjam da je to 900.000.”

Govoreći o tome kako Možemo stoji na nacionalnoj razini i kako im ide kampanja, napomenuo je: “Ključno je da smo svugdje netom ispod praga, i u jedinicama u kojima ne prolazimo dobro. Uvjereni smo da prelazimo prag u svakoj od izbornih jedinica. Na zadnjim parlamentarnim izborima ankete su nam davale jedan mandat, a na kraju smo ih imali sedam. Trendovi su ok. Ako gledamo rejting u 9. izbornoj jedinici imamo rast. Smatramo da ćemo prijeći prag u svakoj izbornoj jedinici pa je to 10 mandata, osim u 11. izbornoj jedinici. Bitno nam je imati veći klub i bolju geografsku zastupljenost.”

Ističe da je sad bitka za neodlučne birače. “A njih je za ovo doba jako puno, to je zanimljiv fenomen”, dodao je.

Polarizirana politička scena

Na pitanje je li Možemo “žrtva” kandidature Zorana Milanovića, Tomašević je rekao:

“Polarizira se politička scena da imamo Milanovića s jedne i Plenkovića s druge strane. No vidimo da dijelu lijevih birača Milanović nije prihvatljiv. Jedini lijevi akter osim SDP-a koji prelazi prag smo mi. Glas za nas nije samo glas samo za micanje HDZ-a, nego i za zelene politike, stalno govorimo o programu. Stalno smo na terenu.”

Ističe, ipak, da mu kampanja ne utječe previše na posao: “Radim svoj posao gradonačelnika i pazim da mi kampanjske obaveze ne utječu na posao, a to samo znači manje slobodnog vremena i manje spavanja. U HDZ-u se teškom mukom trude kritizirati nas kao gradsku vlast.”

Plenković kaže da se više brinete oko toga kako pokositi travu? “On se sad hvata na stvari od prije godinu dana kad smo imali najveću oluju u povijesti Zagreba. To je tad bio prioritet, pojačali smo kapacitete Zrinjevca. Nakon 14 godina imamo vraćanje kreditnog rejtinga Grada Zagreba, vratili smo ilegalni dug koji su ostavili HDZ i Bandić. Imamo rekordna kapitalna ulaganja u vrtiće, škole, tramvajske pruge, kina…”, rekao je Tomašević.

Na pitanje koja je razlika između ovog što govori i hvaljenja Plenkovića s dizanjem kreditnog rejtinga države, zagrebački gradonačelnik je rekao:

“Mi HDZ-u nismo ostavili dug, za početak. Živi se od toga da je Zagreb jedini koji nije digao cijene nijedne komunalne ni javne usluge, imamo najjeftinije vrtiće, najjeftiniji javni prijevoz u Hrvatskoj. Sve to uspijevamo subvencionirati iz proračuna da građanima lakše padne teret inflacije. Otkad sam na vlasti, nismo dizali cijene domovima za starije, jedina smo županija koja to nije napravila.”

“Nikad nismo s HDZ-om koalirali nigdje”

“Imamo potpuno jednaku stopu poreza za dohodak kakva je bila prije nas. HDZ da je htio, mogao je i ranije ukinuti prirez. Da nije bilo porezne reforme, imali bismo 40 milijuna eura više. Ne vjerujem da će građani otići iz Zagreba, imamo najveću prosječnu plaću od svih. S druge strane zahvaljujući tome što je grad jak za kapitalna ulaganja. Ne samo da ne dižemo cijene usluga, nego u nekim slučajevima pojeftinjujemo. U prosincu smo najavili besplatnu žičaru, to nema veze s izborima.”

Govoreći o postizbornim koalicijama istaknuo je da ne mogu podržati niti sudjelovati u vladi s desnim političkim opcijama jer imaju jasne zelene i lijeve politike. “Te ideje ne možemo odbaciti. Socijalna pravda, više demokracije, ekološka održivost i rodna ravnopravnost su naše temeljne vrijednosti. Nikad nismo s HDZ-om koalirali nigdje”, rekao je Tomašević.

Na pitanje je li glas za Možemo glas za Zorana Milanovića kao premijera, odgovorio je: “To ćemo još vidjeti. Mandatar ide iz stranke koja osvoji najviše mandata. Svaka postizborna koalicija organizira se na programskom dokumentu, zato traju pregovori, to ne ide preko noći. On nije bio naš kandidat za predsjednika države, ali mi je osobno bio bliži neko Grabar Kitarović ili Škoro. Možemo se nije slagao s nekim njegovim stavovima. Mi smo novi politički akter koji nikad nije bio na vlasti na nacionalno razini, trebamo nove ljude ako želimo nova rješenja. Da sam bio zadovoljan sa SDP-ovom vladom, ne bih se uključio u politiku.”

