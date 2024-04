Pecnik: Kad HDZ počne pričati o borbi protiv kriminala i korupcije, to je da puknete od smijeha

Podijeli :

Politički analitičar Jaroslav Pecnik gostovao je u Newsroomu kod Domagoja Novokmeta gdje je komentirao predizbornu situaciju i raspored političara po izbornim jedinicama.

Pecnik je stekao dojam da su se akteri u kampanji pomalo umorili.

“Nekako ta kampanja postaje interesantna upravo zato jer joj Milanović daje neku dinamku, neki ton. Naravno, mnogima to ne odgovara jer vokabular kojim se služi zna biti pretjeran. Meni se čini da se on divno zabavlja, jer to je jače od njega – naprosto on mora iz sebe izvaliti.”

Milanović na taj način barem budi interes publike da prati što se događa, smatra Pecnik. “Ako slušate bilo koga drugoga, nažalost, to su sve neke notorne, banalne stvari, nabrajenje ‘mi smo ovo, mi smo ono’. Kad HDZ počne pričati o borbi protiv kriminala i korupcije, to je da puknete od smijeha.”

Pecnik tvrdi da treba uvjetno shvatiti kada Most, Domovinski pokret i Suverenisti govore da nikako neće s HDZ-om i podsjeća da je Nikola Grmoja za N1 rekao kako HDZ ne dolazi u obzir nakon izbora jer im je cilj smjena te stranke.

“I doista, ako je cilj smijeniti HDZ, naravno to ne može biti politika na kojoj se temelji nova ekipa koja će vladati, ali da biste počeli nešto raditi, HDZ mora otići u oporbu i morate otvoriti prostor za nove ideje”, kaže Pecnik i dodaje kako je siguran da bi i dio Domovinskog pokreta pristao na koaliranje nakon izbora s lijevo-liberalnom koalicijom.

“Milanović baca, udice, mreže, lovi ribe na sve strane. Vlast, moć, to je jedan ogroman medij koji privlači i pristajete na mnogo toga. U Domovinskom pokretu postoje ljudi koji sigurno ne žele s Milanovićem. Ali često se govori – trgovačka stranka i ona to doista je. I danas u Domovinskom pokretu živi ideja – pridružiti se vladajućima i preko njih ostvariti neke svoje ideje.”

Plenković lošije prolazi u verbalnim sukobima s Milanovićem

Pecnik se osvrnuo na ponašanje Andreja Plenkovića u posljednje vrijeme.

“Njemu su PR-ovci savjetovali da bude drugačiji da se ne svađa i da ne ulazi u verbalne sukobe. U verbalnim sukobima s Milanovićem on lošije prolazi. Nije bez argumenata, nije da ne zna odgovoriti, ali nikad ne zna što će ovaj smisliti. Pretpostavljam da mu je to dobra taktika.”

Za Možemo! kaže da su stranka s očigledno ozbiljnim namjerama, bez obzira na nezadovoljstvo Zagrepčana, ali naglašava da nemajuj afera. ” I to je velika stvar u odnosu na Bandića koji je svaki dan imao neku aferu.”

Pecnik dodaje da Možemo! malo previše aktivistički nastupa. “To nije aktivistička kampanja, to su ipak politički izbori. Čim ste ušli u politiku, vi ste se kompromitirali. Postavite granice do kuda idu i mogući su kompromisi, a onda postoje granice tzv. trulih kompromisa koje ne prihvaćate. Ako vi u startu kažete da nećete ići s Mostom, bez desnice neće se moći formirati platforma koja će preuzeti vlast. Što se onda dešava? Prepuštate vlast HDZ-u ili će se ići na nove izbore što je jednako loše.”

SDP s ljevicom više nema veze

Pecnik za Fokus kaže da vjerojatno ima dobre šanse u 6. izbornoj jedinici. “Bori se za mandat u sredini koja čini mi se inklinira takvim idejama.”

Osvrnuo se i na Radničku frontu i Katarinu Peović.

“Volio bih da gospođa Peović uđe u Sabor jer mislim da fali ta lijeva dimenzija. SDP s ljevicom više nikakve veze nema. LIjevo-liberalna koalicija se samo tako zove. Od socijaldemokracije tamo ništa ne postoji. Mislim da bi bilo dobro da te manje stranke uđu u Sabor.”

