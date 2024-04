Grbin pozvao Plenkovića na sučeljavanje: Ako si spreman na sve izazove, dođi, pokaži se

Podijeli :

Sime Zelic/PIXSELL

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin pozvao je u utorak premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića da izađe na sučeljavanje i odgovori na sva neugodna pitanja na koja osam godina izbjegava dati odgovor.

“Ako si spreman za sve izazove, ako kažeš da sam patuljak, ‘ajde, dođi, pokaži se, pokaži tu hrabrost koju imaš kad odlaziš na neke intervjue gdje ti prethodno dostave pitanja”, poručio je Grbin u Zadru na predstavljanju liste koalicije Rijeke pravde za IX. izbornu jedinicu.

Ustvrdio je da je lako tako biti hrabar i pozvao ga da pokaže ima li hrabrosti izaći ne pred njega, ne pred novinare, nego pred građanke i građane Hrvatske.

Osvrnuo se na afere HDZ-ovaca Lovre Kuščevića, Gabrijele Žalac, Josipe Rimac i svih drugih.

Grbin prozvao HDZ: Braćo HDZ-ovci, i za vas je previše! Ako već kradete ideje…

“Kako su krali Kuščević i Žalac? Kako su krali svi drugi? Tko je ‘radost’, tko ‘lipota’ i ono najvažnije – tko je AP i gdje je odjednom nestao. Jer on kaže – ja to ne znam. On ne zna, ali svi mi znamo”, ustvrdio je Grbin.

Predsjednik SDP-a poručio je da kad je o krađi i korupciji riječ “jednim potezom kemijske olovke 90 posto korupcije u Hrvatskoj može nestati 17. travnja, kad hrvatski ljudi izađu na izbore i izaberu Rijeke pravde.

“Od 18. travnja počinje naš posao”

“Nakon toga, od 18. travnja, počinje naš posao. Posao za svako dijete u Hrvatskoj, za svaku ženu, za svakog muškarca, radnicu ili radnika, za svaku umirovljenicu ili umirovljenika. Za sve one koji u Hrvatskoj danas teško žive jer se zadnjih osam godina brinulo isključivo i jedino o njihovim džepovima, a ne o vašim potrebama”, rekao je Grbin.

Poručio je da će to promijeniti zajedno i naglasio da za sve “od vrtića do penzića” u programu imaju rješenje.

Grbin napao HDZ: Korumpirani lopovi misle da sve mogu potkupiti

“Vratit ćemo sve ono što su Plenković i njegova vlada oduzeli”

“Još je važnije da za sve imamo ljude koji su tu sa mnom, koji te programe mogu provoditi, a ne ostaviti ih samo da budu mrtvo slovo na papiru”, rekao je Grbin te ustvrdio da je “odnos prema umirovljenicima najveća sramota Plenkovićeve vladavine”.

Poručio je da će svaki dan mandata brinuti o svim “našim ljudima”.

“Vratit ćemo sve ono što su Plenković i njegova vlada u posljednjih osam godina hrvatskim ljudima oduzeli. Znamo kako, možemo to i hoćemo! Ali jedino i isključivo uz vašu pomoć. Izbor je jednostavan, ili HDZ-ova korupcija, kleptomanija, krađa i nesposobnost ili Rijeke pravde koje će Hrvatsku učiniti boljom. Treće opcije nema, zaključio je predsjednik SDP-a.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Jugo jača, tlak zraka u padu, približava nam se hladna fronta Kad je najbolje konzumirati med? Postoji razlika ako ga jedete ujutro ili navečer