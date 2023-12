Tomislav Tomašević: Imam hrabrosti, riješit ću Jakuševec!

Podijeli :

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević održava press konferenciju. "Tradicionalna konferencija konferencija, da podvučemo crtu za prošlu godinu", rekao je.

“Napravili smo ogromne iskorake u stabilizaciji financija. Neutralizirali smo dug i ilegalni dug koji nam je ostavila prethodna vlast. Najveći dio deficita smo uspjeli neutralizirati, i zahvaljujući tome više nema kašnjenja dobavljačima, vrtićima, školama… ne samo da plaćamo u rokovima sve svoje obaveze, već rok za plaćanje koji je dosad bio 60 dana, smanjujemo sada na rok od 30 dana. Idemo na još brže plaćanje dobavljačima što će na kraju dovesti da još većeg broja poduzeća koji će se javljati na javne nabave. a ovo će im sigurno pomoći, jer će sad rokovi plaćanje biti kraći”, kazao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Podsjetio je i da je jučer završila transakcija oko APIS-a te da Grad Zagreb više državi ne duguje niti jedan euro. “Čak i one kredite koji dospijevaju za 4 i 5 godina smo vratili odjednom i više državi ne dugujemo ništa”, dodao je.

“Imamo najjeftiniji javni prijevoz”

Govoreći o izazovima iz 2023. podsjetio je na oluju koja je poharala Zagreb ovoga ljeta. “U rekordnom roku smo sanirali sve što se tiče javnih institucija”, rekao je.

“Otpad, tu smo imali brojne izazove, dočekali su nas stari avioni, nedostatak radnika, imali smo višak administracije, preko 200 novih dodatnih radnika neto je povećano u Zrinjevcu i Čistoći. Našli smo novac da povećamo plaće radnicima, ali nismo dizali cijene. Imamo najjeftniju cijenu odvoza otpada od svih gradova u sjevernoj i središnjoj Hrvatskoj. Imamo najjeftiniji javni prijevoz”, kaže Tomašević, prenosi Index.

Odron na Jakuševcu

O odronu u Jakuševcu, kaže, studija će uskoro ići na gradsku skupštinu.

“Očekujem da će Skupština podržati sve. Postoje destrukcije da se ruši bilo kakva lokacija, bilo kakva tehnologija, a ne nudi se alternativa kako bi se skupili, imam hrabrosti i odgovornost da riješim Jakuševec. Resnik je najbolja lokacija, radi se o industrijskoj zoni, bilo kakvo mijenjane te lokacije znači dvije godine produžetka rada Jakuševca. Hrabrosti za takvu odluku imam i očekujem da Skupština sve podrži. Ovo je neizdrživo stanje i neću dopustiti niti napraviti propuste svih dosad, koji su odlagali zatvaranje Jakuševca”, kaže gradonačelnik.

O mjeri roditelj-odgojitelj

“Zahvaljujući ukidanju mjere ove godine smo izgradili četiri vrtića, a iduće godine ćemo još 10. Tako nešto se još nije vidjelo. Imali smo hrabrosti to napraviti, ukinuti mjere, ali sud nam je dao za pravo. Mi smo znali da će to biti teško, birani smo da radimo promjene, i to radimo.

Do kraja 2023. imat ćemo 16 završenih škola, bilo da govorimo o obnovi ili dogradnji. I iduće godine ćemo imati još pet novih škola”, najavljuje.

Novi tramvaji, autobusi…

“Ima puno iskoraka: imamo 65 novih autobusa u ZET-u, sljedeće godine ćemo potpisati ugovore za novih 100 autobusa. 14 godina nije novi dodatni tramvaj došao u ZET, puca po šavovima, problemi s javnim prijevozom su vezani uz vozni park. I to rješavamo. I vidimo da su građani zadovoljni. Kupujemo i nove tramvaje ali oni će doći 2025. I zato smo išli u kupovinu rabljenih jer ključno je da funkcionira javni promet i vozni red.

Da ne govorim da je besplatni ZET-ov pokaz dobilo dodatnih 20 tisuća umirovljenika, možemo govoriti i obnovi Sljemenske ceste, produžetku Branimirove, o svim prometnim investicijima koje su se obećavale proteklih 20 godina ali nikad se nisu radile”, kaže.

