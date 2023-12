Tomašević: HDZ daje krive informacije, imamo analizu uzroka prvog odrona na Jakuševcu

Podijeli :

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević na konferenciji za medije osvrnuo se na goruće probleme u gradu, ponajprije one s otpadom.

Otežan odvoz smeća zbog sanacije dijela Jakuševca muči građane i oporbu, a najave o gradnji centra za gospodarenje otpadom u Resniku motiviralo je stanovnike tog naselja na prosvjede i žestoke kritike upućene gradskoj vlasti.

“Odlaganje otpada na Jakuševcu je otežano i usporeno zbog sigurnosnih razloga. Kamioni idu jedan po jedan pa su stvoreni čepovi. Međutim, Holding i Čistoća rade sve kako bi se to riješilo. Što se istrage oko uzroka prvog i drugog odrona tiče, ona je još uvijek u tijeku”, izjavio je Tomašević pa dodao:

“Što se teze zagrebačkog HDZ-a o biootpadu kao uzroku odrona, Državni inspektorat je napravio analizu prvog odrona i došao do saznanja da se dogodio zbog miješanog komunalnog otpada, ne biootpada.”

A što se tiče sastanka s Vladom, spremni smo za njega i imamo studiju na preko 200 stranica, gdje je jasno definirano postrojenje u Resniku. Koštalo bi oko 140 milijuna eura, koje smo spremni sami platiti jer ne možemo više čekati. Čeka se već 20 godina.

Naglasio je da se od vladajućih ne čeka pomoć nego odgovori.

“Na tu temu jučer je bio prosvjed u Resniku, a na njemu je govorio predsjednik HDZ-a Peščenica. Na prosvjedu građana koji se protive bilo kakvom postrojenju u Resniku. Je li to odgovorno ponašanje? Govorimo o prostoru koji je 2017. naveden kao lokacija za novi CGO. Za to su glasali HDZ-ovci. Moje pitanje Vladi je što se to promijenilo i zašto zagrebački HDZ organizira prosvjede. Ima li Vlada problem s lokacijom za koju je glasovala”, pita se gradonačelnik.

Pitao je i što bi bilo rješenje ako Resnik više nije lokacija na kojoj treba izgraditi centar za gospodarenje otpadom (CGO).

“Svatko tko kaže da Resnik nije rješenje, neka kaže što je onda rješenje. Znači, ako nije Resnik, koja je to onda lokacija?”

Građanima Resnika obećava da im se eventualnom izgradnjom CGO-a neće narušiti kvaliteta života, niti će biti opasnosti za zdravlje. Ponajprije jer će se koristiti najmodernija postojeća tehnologija. Ali, to je sve u budućnosti, sadašnjost je da odvoz otpada u Zagrebu nije zadovoljavajuć.

“Vjerujem da će se to stabilizirati u danima i tjednima, a što se sanacije tiče, trajat će mjesecima. Govorimo o tonama i tonama otpada. Dio Jakuševca je disfunkcionalan. Ali, moramo prvo dobiti rezultate istrage kako bismo znali što su uzroci jer bez da znamo uzorke, ne možemo krenuti sa sanacijom”, istaknuo je Tomašević i dodao da ako građani misle da ne dobivaju zadovoljavajuću uslugu, neka se jave Holdingu.

Na kraju je rekao da dolazak Bad Blue Boya iz Grčke nije bio u nadležnosti Zagreba nego Velike Gorice, a što se građana koji od potresa žive u hostelu Arena, nije mogao ponuditi informacije o tome koliko dugo će još moći biti tamo.

