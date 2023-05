Topolnjak: Premijer je trebao očekivati da će se nakon liječnika javiti i drugi

Podijeli :

Nakon još jednog kruga pregovora s ministrom zdravstva u studio Newsrooma gostovao je jedan od sindiklanih pregovarača - predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Stjepan Topolnjak.

Kako je rekao, ne može reći da su zadovoljni jer će to biti tek kada Vlada pristane na njihove zahtjeve. Sindikati su spremni da im se plaće ne povećaju promjenama koeficijenata, ali se to može učiniti kroz kolektivni ugovor. Prema njihovim grubim izračunima vladu bi to povećanje stajalo oko 88 milijuna eura.

Topolnjak tvrdi da je premijer trebao očekivati da će nakon liječnika javiti i drugi medicinski radnici kao i ostalo nezdravstveno osoblje kojima se koeficijenti nisu mijenjali godinama. Kako ne zna hoće li se uspjeti dogovoriti, i dalje planiraju štrajk u lipnju.

