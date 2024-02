Treba li Hrvatskoj EPPO? “Premijeru treba biti važna samo jedna stvar…”

Podijeli :

Novinari Nove TV i Jutarnjeg lista, Marko Biočina i Goran Penić, u Točki na tjedan su komentirali aferu na Geodetskom fakultetu, trezorce te nezadovoljstvo među prosvjetarima i liječnicima.

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) nešto je oko čega su u Vladi podosta kritični, a upravo imenovani glavni državni odvjetnik Ivan Turudić sam zagovara njegovo ukidanje.

Ovo su suradnici Nine Obuljen Koržinek zbog kojih je europsko tužiteljstvo danas upalo u Ministarstvo kulture

BIOČINA: Iskreno, meni je nevjerojatno da on daje takve izjave. Ta rasprava iz perspektive poreznog obveznika je potpuno bespredmetna. Mislim da bi premijeru trebalo biti u interesu je li netko ispod njega napravio pronevjeru. Jesu li nacionalna ili europska, fundamentalno ne igra nikakvu ulogu i potpuno je nebitno tko je prikupio dokaze. U konačnici, uvijek se vraćamo slučaju Gabrijele Žalac, gdje je DORH imao jedan stav, EPPO drugi.

Premijer Andrej Plenković i ministar Nina Obuljen Koržinek pozivaju na to da odgovaraju oni koji su nešto pronevjerili, ako jesu.

PENIĆ: To sad govore, prije je to bio fake news. Što se Turudića tiče, ako i nije to povezano, čini se kao da sve vodi tome. Ministrica cijelo vrijeme zapravo demantira neke stvari, prvo da se to nije dogodilo i napadala je kolege, sad demantira da je išta preplaćeno, a kad čitamo izvještaje, vidimo da je ekipa djelovala tako da je od odrađenog posla isplaćivala novac na određenu firmu. I onda su od tog novca uzimali sebi u džep ili ga trošili na nekretnine… Ako su si uzimali novac, posao je bio preplaćen, to je jasno samo po sebi.

Je li važno tko istražuje takve slučajeve – EPPO ili DORH?

PENIĆ: Apsolutno nije važno, to je naš zajednički novac. Riječ je o spinu HDZ-a. Svakako nije bitno otkud novac dolazi, bitno je da se sumnja na malverzaciju i krađu novca, a sve je povezano s obnovom nakon potresa, što je još gore jer se iskoristila tragedija.

BIOČINA: Ne postoji valjan razlog zašto bi bilo bitno istražuje li to EPPO ili DORH.

Vlada je, stvara se dojam, u brojnim problemima vezanih uz nezadovoljstvo. Prosvjed oporbe je iza nas, kao i “bijeli štrajk” sudaca, vidjeli smo i veliki prosvjed prosvjetara, a slično najavljuju i liječnici. Spominju se i novi štrajkovi zbog nezadovoljstva koeficijentima… Što je Plenkoviću veći problem?

Benčić zbog Geodetskog fakulteta traži osnivanje istražnog povjerenstva

PENIĆ: Ne bih rekao da mu je skup prosvjetara bio problem jer su u njemu sudjelovala dva sindikata dok dva najveća nisu. Tu vidim nekakvu zamku da to ne bi bila neka prijetnja kao što su nekad bile. Mislim da zapravo tema nje senzibilizirala javnost jer ljudi vide da su im plaće rasle svih ovih godina i da im rastu i sad u nekakvom dvoznamenkastom postotku. Mislim da će Vlada “popeglati” neke stvari oko koeficijenata. Vidjet ćemo što će biti s liječnicima, vjerojatno se događa nešto u pozadini. Vjerujem da se može nešto dogovoriti s ministrom zdravstva.

Što s trezorcima?

BIOČINA: Napravili su to još prošle godine i to je generalno pozitivna stvar. Rekao bih da to spada u formu nečega što si Vlada želi iskoristiti kao predizborni potez, ali to je normalno i, rekao bih, pametni model.

PENIĆ: To je namijenjeno svima, ali ne mogu svi u Hrvatskoj imati koristi od toga. Oni s više gotovine mogu profitirati.

