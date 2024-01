Benčić zbog Geodetskog fakulteta traži osnivanje istražnog povjerenstva

Podijeli :

Saborska zastupnica Sandra Benčić (Možemo!) najavila je da će razgovarati s opozicijom treba li osnivati istražno povjerenstvo koje bi ispitalo što se dogodilo s milijunima koje je ministrica kulture Obuljen Koržinek isplatila Geodetskom fakultetu za postpotresna 3D snimanja.

„Postoji vrlo opravdana sumnja da je ministrica kulture platila Geodetskom fakultetu ogromna sredstva bez natječaja za neupotrebljivi sadržaj, da nije dobila ono što je ugovorila i kad je to shvatila, nije provela internu istragu, a onda i obavijestila institucije poput DORH-a zbog sumnje na određena kaznena djela. Da je to napravila, sebe bi zaštitila. Ali nije nego i dalje evidentno pokušava zaštititi Geodetski fakultet, odnosno preko njih sebe koja je taj ugovor napravila”, kazala je Sandra Benčić na konferenciji za novinare u Saboru.

Dobili smo, napomenula je, odgovor na zastupničko pitanje u kojem se opet sve opravdava i negira i mi ćemo ponovno ići sa inicijativama da se ta stvar raščisti.

„Ako je točno da je Geodetski fakultet napravio snimke, da su te snimke adekvatne za izradu projekata obnovu, da služe projektantima – neka ih pokaže. Usto, razgovarat ćemo s opozicijom s obzirom na ova najnovija otkrića je li potrebno, a smatram da jest, da se osnuje i istražno povjerenstvo u Saboru pa da vidimo što se dogodilo sa silnim milijunima koje je Ministarstvo isplatilo za moguće nepostojeće ili neupotrebljive snimke”, najavila je.

Treba utvrditi činjenice je li ono što je plaćeno i dobiveno, po kojoj cijeni i je li uopće ono što je dobiveno upotrebljivo za svrhu zbog koje je naručeno. Ako nije upotrebljivo, treba utvrditi je li to ministrica znala i ako je znala, zašto ništa po tom pitanju nije napravila jer u tom dijelu leži njena odgovornost, poručila je.

Anka Mrak Taritaš (GLAS) kazala je da se pokazalo da je Geodetski fakultet posao koji im je dodijelila ministrica obavio traljavo, da su snimali zgrade koje uopće nisu zaštićeni spomenici kulture, da su nekoliko puta snimali istu zgradu i da su snimali zgrade sa zelenim naljepnicama.

Dodala je da projektanti nisu imali pojma da se to radi i da kasnije, kad su doznali da se to radi, nisu imali strojeve na kojima mogu uopće otvoriti te snimke, da su one bile loše napravljene pa se moralo ponovno izaći na teren i da glavnina toga što je naručilo Ministarstvo im nije koristilo.

„Budući da je izmjenama zakona snimanje postala obveza, kad su tražili ponude Geodetski fakultet je bio dva do tri puta skuplji od bilo koga drugoga, no, ja se cijelo vrijeme pitam što će Ministarstvo raditi s tim snimkama jer ih na strojevima koje imaju ne mogu otvoriti. Čemu te snimke služe i što je uopće bila svrha svega toga”, zapitala je.

Zvala sam sve projektante koje znam da mi objasne što oni rade s tim, a kad sam dobila odgovore, tek onda sam bila zgrožena. Zastrašujuće. Posao je obavljen loše, traljavo i u većini slučajeva se morao raditi ponovno, poručila je.

Mirela Ahmetović (SDP) kratko je komentirala da je žalosno da danas pričamo tome tko je koje orijentacije u bilo kojem smislu, a ne pričamo o tome da ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek treba završiti barem pod istragom ako ne i sjediti u istražnom zatvoru.

