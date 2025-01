Trogrlić: “HDZ nema puno šanse bude li birao kandidate kao Primorca. SDP slavi, ali Milanović je njihov tamničar”

Podijeli :

Slavko Midzor/Igor Kralj/PIXSELL

U nedjeljnoj izbornoj noći, već i prije službene potvrde premoćne pobjede Zorana Milanovića nad Draganom Primorcem, počelo se govoriti o tome kako će se rezultat predsjedničkih izbora odraziti na dvije najjače političke stranke.

Iz SDP-ovog se tabora u pobjedničkom zanosu moglo čuti da je Milanovićeva pobjeda “početak kraja HDZ-a i Andreja Plenkovića“, a predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić odrješito je izjavio da će biti “sljedeći mandatar” te da nije u sjeni Zorana Milanovića. S druge strane, čelni ljudi HDZ-a su iz izbornog stožera Dragana Primorca poručili da će se “posvetiti detaljnim analizama” ovog izbornog debakla.

FOTO, VIDEO / Milanović dobio više od milijun glasova i osvojio novi mandat. Nisu mu čestitali ni Primorac ni Plenković

“Oni se toliko dugo nisu veselili pa moraju malo”, ironično je prokomentirao šef HDZ-a i premijer Andrej Plenković slavlje SDP-ovaca.

Nije propustio podsjetiti i da je 99 posto ovlasti u rukama njegove Vlade, a tek “jedan posto u domeni predsjednika RH”.

“Trebali bi početi surađivati s Milanovićem”

“Gubitak na predsjedničkim izborima nije za HDZ ništa novo. Međutim, nikad nije pobjeda bila ovako dominatna, odnosno poraz kandidata HDZ-a”, kaže komunikacijski stručnjak i politički komentator Jerko Trogrlić.

Najbliži izbori koji slijede i na koje bi se mogao odraziti rezultat ovih predsjedničkih su lokalni izbori u svibnju.

“Sjetimo se da je godinu dana nakon poraza njihove kandidatkinje na predsjedničkim izborima 2019. HDZ pobijedio na parlamentarnima. Nedugo potom imali smo i lokalne izbore 2021. na koje rezultat predsjedničkih izbora nije imao ikakvog utjecaja”, ističe Trogrlić.

ANKETA / Jeste li zadovoljni rezultatima izbora?

On smatra da će utjecaj rezultata predsjedničkih izbora na rezultat lokalnih prije svega ovisiti o ponašanju HDZ-a.

“Ako odluče lokalizirati štetu i prihvatiti činjenicu da s predsjednikom trebaju razgovarati i surađivati, ma kakvo iskustvo s njim imali do sada, time će umanjiti njegovu mogućnost da aktivno nastavi biti liderom oporbe, iako on deklarativno to ne želi biti”, dodaje.

“SDP nije previše utjecao na pobjedu”

Što se tiče pozicije SDP-a, Trogrlić kaže da bi u toj stranci svakako trebali komunikacijski iskoristiti Milanovićevu pobjedu, iako na nju nisu imali previše utjecaja.

“Nije se Milanovićeva pobjeda dogodila zato što je bio kandidat SDP-a, nego naprosto zato što je on bio bolji predsjednički kandidat. Osim toga, bio je autentični antihadezovski kandidat i da je nosio neku drugi stranačku markicu opet bi ostvari takvu pobjedu. Pa ipak, ovo je prilika za SDP, a hoće li HDZ imati štete i hoće li SDP to iskoristiti već na lokalnim izborima, ovisi o tome kako će i jedni i drugi birati svoje kandidate, pogotovo u velikim sredinama poput Zagreba. Ako imaš lošeg kandidata, nemaš se čemu nadati”, tumači Trogrlić.

“Za lošeg kandidata ne kriviš medije, botove, Ruse…”

Loš izbor kandidata, dodaje, HDZ-u se obio o glavu na predsjedničkim izborima.

Analitičar o izborima: “Milanović će inzistirati na pruženoj ruci, a Plenković si je zabio autogol”

“Ako si odlučio ići s kandidatom za kojeg je jasno da ne može pobijediti, onda ne govori da su za to krivi birači, mediji, botovi, Rusi ili ne znam tko. To je stranačka odluka koja sa sobom nosi neku razinu odgovornosti. Za Plenkovića je nabolje da što prije ostavi ove izbore iza sebe, prestane tražiti krivce izvan vrha stranke, odnosno samoga sebe, te da se usmjeri na izbor što kvalitetnijih kandidata lokalnim izborima. Naravno, ne po kriterijima po kojima su Primorca i u nedjelju navečer neki označavali kao izvrsnog kandidata, iako je sada jasno da on to nije bio.”

Je li Milanović “tamničar SDP-a”?

SDP-ov trijumfalizam u izbornoj noći i poruke o “početku kraja HDZ-a” Trogrlić drži komunikcijski opravdanima.

“Komunikacijski je bilo ispravno tako nastupiti u izbornoj noći, bez obzira na to što u tome nema puno istine. Ali ako to pomogne da im nacionalni rejting skoči za jedan ili dva postotna boda, onda je i to dobro. S te strane, to im je vjetar u leđa. S druge strane, SDP-u prijeti druga opasnost. Koliko god im je Milanović s Rijekama pravde pomogao na parlamentarnim izborima da se s 12 ili 13 posto podrške podignu na 25 posto i koliko god im je sada ovim rezultatom pomogao da mogu pričati o uspjehu, istovremeno je Milanović tamničar SDP-a. Tamničar je jer nijedan predsjednik SDP-a nakon njega nije uspio izaći iz njegove sjene”, smatra.

Milanović: Veliki aplauz za članove HDZ-a koji su glasali za mene

“Za sve bi bilo dobro da se vrati u okvire Ustava”

Zapravo bi, po Trogrlićevom mišljenju, za SDP, a i za sve u Hrvatskoj, dugoročno bilo dobro da se Milanović vrati u okvire svojih ustavnih ovlasti i prestane biti lider oporbe.

“Ako je on i dalje najkvalitetniji odgovor na HDZ, onda je to loše i za SDP i za oporbu. On jest netko tko je izvukao SDP, ali i dalje drži stranku na niskoj razini. Ne on izravno, nego zato što se uz njega nitko drugi tamo ne može profilirati”, ustvrdio je.

Sve detalje predsjedničkih izbora i danas pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.