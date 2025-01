Analitičar o izborima: “Milanović će inzistirati na pruženoj ruci, a Plenković si je zabio autogol”

Podijeli :

Zoran Milanović, kandidat SDP-a, u nedjelju je osvojio drugi mandat na dužnosti predsjednika Republike nakon što je u drugom krugu izbora uvjerljivo pobijedio Dragana Primorca osvojivši čak 74,68 posto glasova. Primorac je osvojio 25,32 posto glasova.

S uvjerljivim postocima na prijašnjih sedam predsjedničkih izbora pobjeđivao je jedino Franjo Tuđman 1992. i 1997. godine godine i Stjepan Mesić 2005. godine.

Već unaprijed izvjesnu pobjedu Zorana Milanovića prokomentirao je politički analitičar Jaroslav Pecnik osvrnuvši se najprije na to što ni Dragan Primorac u svome sinoćnjem govoru, a potom ni predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u svojoj izjavi, nisu čestitali Milanoviću na pobjedi.

“Plenković nije smogao snage biti veći”

“Očekivao sam da Plenković neće čestitati. On se već dugo postavlja kao uvrijeđena persona što je u politici smiješno i, ako mogu tako reći, neprofitabilno. No očekivao sam da će bar prihvatiti Milanovićevu pruženu ruku, s obzirom na ono što je Milanović rekao već nakon prvog kruga izbora. Ponovio je to i sada, doduše nakon što je Plenković već dao izjavu, ali Plenković nije budala i mogao je pretpostaviti što će Milanović reći”, kaže.

Pecnik ističe da je plebiscitrarna podrška koju je Milanović dobio na ovim izborima ujedno i poruka da se država sredi i da najodgovorniji obnašatelji vlasti počnu surađivati.

“Nažalost, Plenković se na to ni je ni osvrnuo, nego je govorio o tome da je Primorac bio najbolji kandidat i da su za njegov rezultat krivi mediji. Stalno je ponavljao tu svoju mantru, ali nije smogao snage da bude veći od toga. Od Primorca me ne čudi što nije čestitao Milanoviću jer taj čovjek ili ništa politički ne shvaća ili se pravi da je takav. Ali Plenković shvaća i čudi me što je zabio autogol, rekao je Pecnik.

“Postoji jedno novo nezadovoljstvo u Hrvatskoj”

On smatra da će Milanović u drugom mandatu nastaviti inzistirati na pruženoj ruci Plenkoviću.

“To će biti neka vrsta prisile i pred biračima i pred javnošću, na koncu i pred HDZ-ovcima jer rezultat ovih izbora pokazuje da ni u HDZ-u mnogi nisu zadovoljni ne samo Primorcem kao kandidatom, nego i onime što se događa u njihovoj stranci”, dodao je Pecnik.

Na parlamentranim izborima 2024. HDZ je s partnerskim strankama osvojio 730 tisuća glasova, dok je Primorac sada dobio dvostruko manje – 380 tisuća glasova.

“Plenković kaže da su ovo bili treći izbori zaredom u jednoj godini i da su birači već umorni. Ali oni koji su izašli na izbore nisu bili umorni i pokazali su što žele. Postoji jedno novo nezadovoljstvo unutar Hrvatske koje traži da se situacija u državi sredi. Tu situaciju ne može srediti Milanović jer on nema izvršnu vlast. Ima je Plenković”, ističe Pecnik.

“Ovo je bila pobjeda Milanovića, a ne SDP-a”

“Ovo je bila pobjeda Milanovića, a ne SDP-a. Također, nije to bio poraz Primorca pa ne toliko ni HDZ-a, koliko je bio poraz Plenkovića. On je nametnuo Primorca i bio skriveni protukandidat Milanoviću”, dodaje.

Na koncu, osvrnuo se i na trijumfalizam SDP-ovaca u izbornoj noći i njihove tvrdnje da je ovo “početak kraja HDZ-a”, kao i na izjavu šefa SDP-a Siniše Hajdaša Dončića da će biti sljedeći premijer.

“SDP je na ovim izborima pomagao Milanoviću i ima pravo na zadovoljstvo, pa donekle i na trijumfalizam, ali ne na način da u toj stranci već govore kako će pomesti HDZ na lokalnim izborima. To su sasvim drugačiji izbori od ovih. Pogledajte unatrag deset godina što s dogodilo s SDP-om, kako se ta stranka rastakala. Nije to sada čarobnim štapićem nestalo. Svi problemi stranke su ostali i mislim da će se to pokazati i na lokalnim izborima. A i zaključak da je ovo početka kraja HDZ-a je preuranjen. Silazak te stranke s vlasti značio bi otvaranje cijelog niza afera – političkih, korupcijskih i drugih. A HDZ je hidra s devet glava koja će učiniti sve da ostane na vlast”, zaključio je Pecnik.

