Milanović: Veliki aplauz za članove HDZ-a koji su glasali za mene

Predsjednik Zoran Milanović obratio se javnosti nakon pobjede nad HDZ-ovim kandidatom Draganom Primorcem te time potvrdio drugi mandat.

Rezultat je to koji se očekivao po svim anketama unazad nekoliko mjeseci, ali i nakon dominacije u prvom krugu.

Ni Plenković nije čestitao Milanoviću: “Ne sjećam se da ste njega pitali zašto nama ne čestita” Što svjetske agencije pišu o Milanovićevoj pobjedi?

“Započet ću kao svi verbalni zlostavljači… Bit ću kratak. Hrvatska, hvala ti! Hvala BiH, hvala svim Hrvatima u svijetu. Ova pobjeda mi je veliko priznanje, akt povjerenja ljudi prema meni. Poslali smo poruku onima koji su je trebali čuti i molim da je čuju. Ima još jedna kategorija naših građana, istih kao ovi ovdje, a oni jesu glasali za mene… Molim veliki aplauz za članove HDZ-a koji su glasali za mene! Kako god hoćete, ispružene ruke, to je moja dužnost prema izvršnoj vlasti u državi, koja kaže da je odgovorna za 99 posto stvari, a mi za jedan posto. I to su moje riječi otprije deset godina, kad je Grabar-Kitarović pobijedila Josipovića. Bilo je to malo ogorčeno s moje strane, ali Vlada je najdogovornija”, rekao je Milanović i nastavio:

“Držat ću se Ustava, to je moj program i s tim se slaže 75 posto mojih birača. Tražim ne ovlasti, jer ovo nije zbog ovlasti nego dužnosti, a dužnost mi je biti ravnopravan. To nalaže suradnju, to nalaže sazivanje Vijeća za nacionalnu sigurnosti, koje se ne saziva već tri godine, ne mojom voljom. Kako Ustav kaže, bit ću vrhovni zapovjednik. Ovo malo što ostaje od odgovornosti, moramo dijeliti. Oni koji žele sve zgrtati za sebe dobiju poruku kakvu su ljudi poslali danas. Ne meni nego njima. Nadam se da nisam previše govorio o sebi, kao neki. Iza mene je puno godina rada i želim vjerovati da je današnji rezultat reakcija naših ljudi na to. Povjerenje se teško stjeće, a gubi se u treptaju oka. Borba ne prestaje, pravedna, čista i legalna. Hvala svima na glasovima!”

Na kraju je još poslao poruku premijeru.

“Neću najavljivati nikakve dopise ili javne pritiske prema predsjedniku Vlade, ali morat ćemo razgovarati. Drugi lauf je gotov, pogledajte semafor. Jedino tako se može, sportski, ponekad s faulom ili grubim startom, ali nikad ispod svih kriteriji. Domovini vjerni, živjela Hrvatska, živjeli!”

