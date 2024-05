FOTO / Nad Hvarom snimljena neobična pojava, evo o čemu je riječ

Podijeli :

Nad Hvarom je zabilježeno formiranje neobičnog oblačnog sustava. Naime, zbog nestabilne atmosfere na otvorenom moru moguće su i pijavice, a u četvrtak, 30. svibnja, pred večer je nad Hvarom zabilježeno formiranje neobičnog oblačnog sustava, koje je bilo vidljivo i na meteoradaru.

Radi se, kako piše Morski.hr, najvjerojatnije o manje poznatoj vrsti oblaka undulatus asperatus, koje znanstvenici još proučavaju, odnosno njihov utjecaj na klimu. Nisu svrstani u standardnu klasifikaciju oblaka, koja je starija više od pola stoljeća i očito treba promjene.

Podsjetimo, danas će biti umjereno i pretežno oblačno, uz povremenu kišu ponegdje i obilnu, lokalno u obliku jačih pljuskova s grmljavinom. Moguće je nevrijeme. Vjetar do umjeren južni i jugoistočni, na Jadranu jako jugo. Najviša temperatura većinom od 20 do 25 °C.

Cijela Hrvatska pod meteoalarmom, dijelovima zemlje prijeti olujno nevrijeme s tučom

U suobtu, prognozira DHMZ, bit će pretežno sunčano no ne i sasvim stabilno. Uz prolazno više oblaka ujutro malo kiše može pasti gdjegod na sjevernom Jadranu, a pokoji popodnevni pljusak najvjerojatniji je na krajnjem jugu zemlje. Ujutro na kopnu mjestimice magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na moru i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, na obali i otocima između 14 do 19 °C. Najviša dnevna od 21 do 26 °C.

