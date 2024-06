U EU parlamentu do sada je bilo ukupno 20 zastupnika iz Hrvatske. Sadašnjih 12 htjeli bi tamo opet

Podijeli :

FREDERICK FLORIN / AFP / Ilustracija

Hrvatski birači u nedjelju izlaze na izbore za članove u Europskom parlamentu. Hrvatska ondje šalje dvanaest zastupnika koji će biti birani između 300 kandidata s 25 kandidacijskih lista.

Bit će to četvrti europski izbori u Hrvatskoj. Prvi su održani 2013. kada je Hrvatska primljena u Europsku uniju. No, tada je do isteka aktualnog saziva Europskog parlamenta preostalo samo godinu dana pa su tada izabrani zastupnici ondje proveli tek 12 mjeseci. Prvi “pravi” i redovni europski izbori kod nas održani su 2014. godine, a prošli 2019. jer mandat u Europskom parlamentu traje pet godina.

Što nude najjače stranke za EU izbore: Neke “prepisale” program s nedavnih izbora, neke idu samo s jednom točkom

Do sada se u ta tri europska izborna ciklusa u Hrvatskoj biralo 36 zastupnika. Nekoliko njih birani su više puta pa je sveukupno u Europskom parlamentu do sada sjedilo 20 zastupnika iz Hrvatske.

Borzan i Picula odradili sve mandate

Sva tri puta ondje su bili SDP-ovci Biljana Borzan i Tonino Picula. Po dva mandata u Europskom parlamentu odradile su Dubravka Šuica, Ivana Maletić i Željana Zovko iz HDZ-a te Ruža Tomašić koja je prvi puta bila izabrana kao članica HSP-a dr. Ante Starčević, a drugi puta ispred Hrvatske konzervativne stranke. Oba puta Tomašić je izabrana kao koalicijska partnerica s liste HDZ-a.

Do sada je ukupno devet domaćih političkih stranaka imalo zastupnike u Europskom parlamentu. Uz već spomenute HDZ, SDP te HSP AS i HKS koje je po jednom zastupala Tomašić, u Bruxellesu i Strasbourgu zastupnike su davali i IDS (Ivan Jakovčić i Valter Flego), Hrvatski laburisti (pokojni Nikola Vuljanić), HNS (Jozo Radoš), HRAST (Ladislav Ilčić) i Živi zid (Ivan Vilibor Sinčić). Bilo je i troje nezavisnih zastupnika – Marijana Petir, koja je bila izabrana išla s HDZ-ove liste, Davor Škrlec izabran s liste OraH-a te Mislav Kolakušić koji je 2019. predvodio svoju nezavisnu listu.

HDZ dosad osvojio 13 euromandata, a SDP 11

U Europskom parlamentu bilo je i nekoliko zastupnika koje domaća javnost danas vjerojatno ne pamti, barem ne na nacionalnoj političkoj pozornici na koju se nakon odrađenog mandata nisu vratili. Sjeća li se itko Marina Baldinija, Olega Valjala ili Sandre Petrović Jakovine, svih troje iz SDP-a, koji su kratko, od 2013. do 2014. godine, sjedili u Europskom parlamentu?

Pitali smo Hrvate hoće li izaći na EU izbore: “Mi se veselimo niskoj izlaznosti”

HDZ je na trima dosadašnjim europskim izborima osvojio ukupno 13 mandata koje su Šuica, Maletić i Zovko obnašale dvaput, a po jednom Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Zdravka Bušić, Sunčana Glavak, Karlo Ressler, Tomislav Sokol i pokojni Ivica Tolić. SDP je dosad osvajao 11 mandata – Borzan i Picula po triput, a po jednom Predrag Fred Matić, Romana Jerković te spomenuti trojac Baldini, Petrović Jakovina i Valjalo.

Gdje su na listama sadašnji europarlamentarci

Svi hrvatski europarlamentarci iz sadašnjeg saziva htjeli bi to opet biti jer se nalaze na kandidacijskim listama. Na HDZ-ovoj listi Ressler je na četvrtom mjestu, Zovko je šesta, a Glavak sedma, dok je Sokol osmi.

Na listi SDP-a i partnera, Borzan je nositeljica, Matić i Romana Jerković Kraljić odmah iza nje na drugom i trećem mjestu, dok Picula s 12. mjesta ponovno pokušava proći na preferencijske glasove, kao i protekla dva puta. IDS-ovac Flego nositelj je Fair Play liste na kojoj su kandidati iz 12 različitih stranaka. Kolakušić predvodi listu stranke Pravo i pravda, a Sinčić je drugi na njoj. Ilčić također predvodi svoju nezavisnu listu.

No, vrlo je vjerojatno da se nakon nedjeljnih izbora svi oni neće vratiti u Europski parlament.

Ovih pet tema obilježit će ovogodišnje europske izbore

U anketama prolazi pet stranaka

Prema aktualnim anketama, izborni prag prelazi pet stranaka – HDZ, SDP, Možemo!, Domovinski pokret i Most. Potonje tri nisu do sada imale predstavnike u Europskom parlamentu. Most i Možemo! prvi puta su nastupili na europskim izborima 2019. godine, a Domovinski pokret tada još nije ni bio osnovan. Budu li se rezultati anketa pokazali točnima, te tri stranke dat će barem po jednog zastupnika pa će se sastav hrvatskih europarlamentaraca u sljedećem sazivu razlikovati od sadašnjeg.

Prema Crobarometru od 25. svibnja, izborni prag od 5 posto prelaze HDZ (28,5 posto), SDP i partneri (17,8 posto), Možemo! (9,9 posto), Domovinski pokret (7,4 posto) i Most s partnerima (5,4 posto).

Tko ne prelazi prag, a tko ide u Starsbourg i Bruxelles?

Ispod izbornog praga u toj anketi ostali su Fair Play lista koja okuplja 12 lijevo-liberalnih stranaka (3,8 posto), HSU i Lista Nine Skočak (po 1,9 posto), Pravo i pravda (1,8 posto), Pokret za modernu Hrvatsku (1,3 posto) i Republika (1,1 posto). Preostalih 14 stranaka, koalicija i nezvisnih lista mu tom istraživanju dobile su manje od jednog postotnog boda.

Politico prognozira: Evo tko bi mogli biti hrvatski zastupnici u novom sazivu EP-a

Portal Politico je na temelju nacionalnih anketa sastavio popis imena kandidata za koje smatra da bi mogli ući u sljedeći saziv Europskog parlamenta. Prema Politicu, HDZ će imati pet eurozastupnika, SDP četiri, a Most, Možemo! i Domovinski pokret po jednoga.

