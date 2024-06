Pitali smo Hrvate hoće li izaći na EU izbore: “Mi se veselimo niskoj izlaznosti”

Podijeli :

Kampanja za europske izbore kao da se vodi tiho, sramežljivo. Nikad manje plakata i oglasa, tek nešto više konferencija za medije. Jedino najveća stranka putuje diljem države pokušavajući privući birače. No, da posljednji tjedan ne bude potpuno bez uzbuđenja pobrinuo se slučaj Stjepe Bartulice koji, kada mu zbrojimo primanja i kredite, živi od 38 eura mjesečno.

U posljednjem smo tjednu kampanje za građanima najmanje zanimljive izbore, one za Europski parlament. Prije pet godina glasalo je manje od 30 posto birača. I ove godine interes je podijeljen.

Evo što kažu građani.

“Nećete izaći? Ne, neću izaći. Zašto? Pa nemam vremena, idem u Njemačku idući tjedan. A smatrate li važnima europske izbore, pratite li naše zastupnike? Pa baš i ne, ne pratim.” “Uvijek izlazim na izbore. A što kažete na malu izlaznost? Manje su im važni, možda ih i manje zanimaju. Mislim da su im bili važniji ovi parlamentarni izbori.” “Trebamo odabrati ljude koji će se boriti za Hrvatsku i za hrvatski narod.” “Neću. Zašto? Zato šta je to sve namješteno, to je već određeno, ljudi koji to kontroliraju.”

Zato su se kandidati raštrkali po cijeloj Hrvatskoj kako bi građane uvjerili da svoj glas daju upravo njima. Premijer je HDZ-ovu europsku karavanu poveo u Dubrovnik.

Domovinski pokret je karta HDZ-a za EU? “Ja se ne bih igrao s time”

SDP svoje je kandidate predstavio u Splitu, a stranka Možemo! je cijelu Hrvatsku već prošla, pa su dan proveli tamo gdje su najjači – u Zagrebu.

Limit od 530 tisuća eura koliko se može potrošiti u kampanji, čini se, problem radi samo HDZ-u koji najviše troši.

“Mi smo odradili kampanju na isti način kao što smo radili parlamentarnu kampanju. Ja sam osobno bio s našim kandidatkinjama i kandidatima u svim županijama, svugdje smo imali skupove. Mislim da smo, s obzirom na limitirane okvire ove kampanje financijski, onda ne možete imati toliko marketinga kao što je bilo za Hrvatski sabor, ipak prisutni”, poručio je premijer Andrej Plenković.

SDP birače želi animirati porukama sigurnosti koju Europska unija pruža.

Što nude najjače stranke za EU izbore: Neke “prepisale” program s nedavnih izbora, neke idu samo s jednom točkom

“Puno je nasilnika, puno je političara, puno je osvajača, invazora koji su europski kontinent pokušali ujediniti ratovima i invazijama. Europska unija je projekt mira, traje više od 70 godina i jednostavno moramo naglašavati da je to projekt koji prije svega znači mir i sigurnost za srednje ili manje države članice”, izjavio je Tonino Picula.

Iz stranke Možemo! u fokus kampanje stavljaju politike koje trebaju direktno utjecat na živote građana.

“Naglašavamo da Europska unija mora postati zajednica koja stavlja ljude na prvo mjesto. I upravo zato smo izabrali kao teme na ovim izborima pitanja kao što su priuštivo stanovanje, socijalne usluge, ulaganja u djecu, brigu za starije, ulaganja u obrazovanje i kao što su teme zdravstva”, kaže Jelena Miloš.

Baš kao i domaćoj politici, slaganje briselske parlamentarne većine nakon izbora bit će izazov. Mnogi predviđaju da će se europski pučani od socijalista i velike koalicjie okrenuti u desno.

Tko je dobio najviše donacija za EU izbore? Poduzetnik iz Kaštela listi dao 18 tisuća eura

“Desnica u EP radi sve protiv Europske unije. Protiv svega je osim svoje plaće koju zdušno strpa u džep, a vrlo često ih se uhvati da troše novac onako kako se ne smije pa budu kažnjeni. Samo ih to zanima. Ali, projekt Europske unije, stabilnost, prosperitet to ih ništa ne zanima”, poručila je Biljana Borzan.

Jačanje desnice moglo bi HDZ-ovu europsku obitelj navesti da upotrijebe Plenkovićev recept slaganja većine uz Domovinski pokret. Čovjek koji tu istu Vladu podržava, ali tajno jer mu drugačije DP ne da, misli da ta stranka nije dobar europski put.

“Ne bih se igrao niti s tim da Domovinski pokret može biti bilo kakva karta s kojom se može otići u Europsku uniju jer da je tako bilo u vrijeme naših pregovora s Europskom unijom, mi Europske unije ne bismo vidjeli. Politika koja se zagovara iz redova DP-a jeste antimanjinska, antidemokratska, jeste u konkretnom smislu antisrpska”, smatra Milorad Pupovac.

Bartulica i supruga žive od 38 eura mjesečno?

No, DP ne mari za Pupovčeve riječi i nada se da će osvojiti barem jedan mandat u Europarlamentu. Ako se to dogodi, u Bruxelles će Stephen Bartulica. Upravo on se našao u središtu pozornosti nakon što je index objavio da u imovinsku karticu nije uvrstio ni novu kuću, ni novi kredit, a zbrojem mjesečnih rata dvaju kredita i usporedbe s mjesečnim primanjima Bartulice i njegove supruge, ispada da žive od 38 eura mjesečno. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo je zbog toga postupak protiv njega.

Povjerenstvo otvorilo postupak protiv zastupnika Bartulice

“Ja bih isto voljela čuti od gospodina Bartulice kako oni preživljavaju s 38 eura na mjesec. Moj sin koji ima 30 eura tjedno džeparca me je isto zamolio da to saznam. Očito mana božja, eto, nemam drugog objašnjenja”, kazala je Ivana Kekin iz Možemo!.

Bartulica je odgovorio na Facebooku. Kaže – to je pokušaj da se zaustavi njegov ulazak u Europski parlament.

“Sve što moja obitelj posjeduje stekli smo na pošten i transparentan način. Sve zakonske obaveze koje imam kao saborski zastupnik sam ispunio. Sve ostalo je prljava kampanja radikalne ljevice i Možemo protiv Domovinskog pokreta! Ovo sve je samo dokaz da sam na ispravnom putu”, napisao je Bartulica u objavi na Facebooku.

Neki se nadaju što manjoj izlaznosti

I dok sve ostale političke opcije makar javno pozivaju na što veću izlaznost, ova grupa otvoreno kaže – neka izađe što manje birača.

“Mi se veselimo niskoj izlaznosti jer na niskoj izlaznosti mi ćemo ostvariti puno bolji rezultat. Građani nisu svjesni da kada samo dvoje od 100 ljudi glasa za vas, vi osvajate 6 posto i osvajate mandat u EP”, poručio je Mislav Kolakušić.

Kandidatima je ostalo još 5 dana da građane uvjere da su baš oni pravi izbor za hrvatske predstavnike u Europi. Ako kampanja nastavi ovakvim tempom, u ovom tjednu se ne trebamo nadati većim uzbuđenjima.

