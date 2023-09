U petak u Zagrebu svima osiguran besplatan javni prijevoz, evo zašto

Podijeli :

U povodu završetka Europskog tjedna mobilnosti i obilježavanja Europskog dana bez automobila, Grad Zagreb je za petak, 22. rujna, osigurao besplatan prijevoz tramvajima i autobusima na području cijelog Zagreba kako bi se građane potaknulo da što više koriste javni prijevoz.

Na Dan bez automobila središte grada bit će zatvoreno za motorni promet od osam do 20 sati, priopćila je u srijedu Služba za informiranje i medije Grada Zagreba.

Na Gornjem gradu zabrana je pristupa Mesničkom sjeverno od Streljačke ulice, uključujući i pristup s Ilirskog trga.

Također, unutar područja omeđenog ulicama Ulica Tome Mikloušića, Zvonarnička, Ribnjak, Palmotićeva do Ulica Ruđera Boškovića, pa Ulicom Ruđera Boškovića preko Hebrangove do Gundulićeve, Gundulićevom do Ilice, Ilicom do Mesničke i Mesnička do Streljačke te Martićeva ulica zapadno od Smičiklasove.

Istoga dana, u 18 sati, održat će se Zagrebačka Žbica – tradicionalna vožnja biciklima zagrebačkim ulicama radi promicanja tolerancije i prometne kulture među svim sudionicima u prometu.

Zagrebačka žbica starta sa Zrinjevca kod Glazbenog paviljona, gdje je od 16 sati previđeno okupljanje građana, a majice će se moći preuzeti prije početka vožnje. Vožnja će se odvijati u redovitom režimu prometa, uz policijsku pratnju na biciklima.

Prva Zagrebačka žbica vožena je na Dan bez automobila 2000., uz Žbicu su odrasla mnogobrojna djeca i danas su odgovorni vozači bicikala, poručili su iz zagrebačke Gradske uprave.

Trasa utrke duga je sedam kilometara i kreće se od južne strane Zrinjevca kroz Ul. Andrije Hebranga do južne strane Trga Republike Hrvatske, pa kroz Klaićevu, Ulicu Republike Austrije, Trg Vladka Mačeka, Prilaz Gjure Deželića do sjeverne strane Trga Republike Hrvatske. Zatim kroz Masarykovu, Preradovićevu, Ul. Baruna Trenka, Ul. Pavla Hatza, Ul. kneza Mislava do južne strane Trga žrtava fašizma pa Zvominirovom, Bauerovom, Vlaškom, Šoštarićevom do Langova trga pa kroz Branjugovu, Palmotićevu, Ul. Ruđera Boškovićeva natrag do Zrinjevca.

