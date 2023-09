Tomašević: Mnogi kritiziraju jer smo zatvorili pipe. Bandićeva stranka je propala

Podijeli :

Marko Lukunic/Pixsell

Gradonačelnik Zagreba bio je gost prve ovosezonske emisije Nedjeljom u 2 kod Aleksandra Stankovića.

“Drago mi je su se jučer HDZ-ovci odmah javili, znači da se boje Sandre Benčić“, rekao je Tomislav Tomašević. Dodao je da je Benčić nepotkupljiva.

Rekao je da je obećao da će zatvoriti Jakuševac u ovom mandatu, ali da će se to odužiti. “U sljedećem mandatu će to biti sanirano. Ja sam ponosan da me ljude pozivaju na riječ, kažu da sam to obećao. Kad su zadnji put prozivali HDZ jer nije nešto ispunio što je obećao?”, pita Tomašević. Stanković mu je rekao da je on to radio i da to rade novinari.

“Mi smo napravili pomake u gospodarenju otpadom. Trenutno se po centru postavlja 150 podezmnih kontejnera. Povećali smo odvajanje otpada i to u roku koje nikad ništo u Hrvatskoj nije uspio”, rekao je. “Prije se plastika malo odgajala, sad je to naraslo za 60 posto”, rekao je.

Tomašević je upitan zašto je dojam građana da je smeća više. “To nije istina, bilo je i prije problema s plastikom. Fiksna naknada je 45 kuna, prosječni građanin ima 16 odvoza mjesečno, samo Split u Hrvatskoj ima više. Stalno to povećavamo”, rekao je dodavši da se puno češće odvoze plastika i papir nego prije.

“Dolaze nam 4 nova kamiona, 15-ak u iduću godinu dana. Povećavamo kapacitete, a nismo povećali cijenu usluge, usprkos inflaciji. Radimo to zbog ušteda”, rekao je.

O travi i oluji

Onda je upitan o travi. “Više sa puta objasnio, mogu još jednom. Ja sam nezadovoljan činjenicom da nismo u kraće vrijeme riješiti posljedice najjače oluje od kad postoje mjerenja. Poginule su dvije osobe, jedna osoba više nego od potresa. Oštećeno je 10.000 stabala. Tada sam rekao da će trebati, pazite na prometnicama je bilo preko 1000 stabala i sve smo osposobili u 24 sata. Tada sam rekao zbog tolike štete, a što čisti Zrinjevac, da će trebati šest mjeseci da se to sanira.

Ali to nije opcija, rekao sam da ćemo se aktivirati privatne firme i da će se do rujna stanje stabilizirati. I sad se stabiliziralo”, rekao je. “Ne možete kositi travu dok su grane po travnatim površinama”, rekao je Tomašević u HRT-ovoj emisiji.

“Radnici Čistoće, Zrinjevca su radili šest dana u tjednu u vrlo teškim uvjetima. 856 igrališta je skroz rasčišćeno, sigurna su”, rekao je. “Uspjeli smo stabilizirati stanje”, dodao je. “Da se to ne bi više ponovilo, a to se može očekivati zbog klimatskih promjena, zapošljavamo sto novih radnika Zrinjevca”, kaže.

“Smeta me i to što je samo polovica zelenih površina u Zagrebu u javnom nasipu. Ni Hrvatske vode nisu pokosile nasipe uz Savu. Sad je to sve rasčišćeno”, rekao je.

Što je sa sveučilišnom bolnicom? “Mi smo spremni dogovoriti se oko prodaje tog zemljišta, spremni smo nagoditi se s državom da se to riješi. Vlada to gradi i ministarstvo zdravstva. Mi smo u objekte Doma zdravlja Centar uložili mnoga sredstva, puno se usluga prebacilo tamo i građani tamo mogu dobiti uslugu”, kaže.

“Uložili smo 40 milijuna eura u mostove, ako bude potres. Sve bolnice su sjeverno od Save”, rekao je.

O ukidanju prireza

Ukidanje prireza dovest će do povećanja poreza na dohodak. “Mi smo napravili suficit brže nego što je itko mislio. Razvojne banke ne mogu vjerovati kad vide rezultate, kako smo mi tako brzo smanjili troškove”, rekao je. Tomašević kaže da jako štede i racionalno troše novac. “Mi ćemo ove godine napraviti veći suficit od planiranog”, rekao je. “Zagreb je kasnio školama platiti prehranu šest mjeseci, sad je to kašnjenje nula”, rekao je.

Pola zaposlenih u Zagrebu ne plaća porez ni prirez radi plaće. Mi govorimo o gornjoj polovici, onih s većim prihodima. Mi nećemo nikome povećati porezno opterećenje kakvo je ono sada. Svi će imati bar nešto veće plaće, nitko neće imati manju ili istu plaću”, rekao je.

“Mi smo u dvije godine obnovili 14 škola, obnovit ćemo šest novih. Kad je Bandić toliko izgradio i obnovio?”, pita Tomašević. Tomašević kaže kako nisu dizali cijene komunalija.

O najmu stanova

O porezu na iznajmljivanje apartmana. “To će stupiti iduće godine. Zakonski limit je 200 eura godišnje po krevetu, potpuno je neopravdano da to bude 40. Vlasnici stana za dugi najam plaćaju pet puta veći porez nego ako se iznajmljuje turistima”, rekao je.

Kaže da uvode red u najam gradskih stanova. “Par s troje odrasle djece, imaju njih dvoje preko 5000 eura mjesto, mjesečno plaćaju 150 eura već 20 godina”, rekao je Tomašević.

“Postoje priuštivo i socijalno stanovanje. Svim socijalno ugroženim neće se povećavati najamnina. Oni s prosječnom plaćom u Zagrebu, povećat će se najamnina, ali mogu ostati. Mi idemo u korist onima koji su u stanu”, rekao je.

“Mi smo dosta stvari promijenili od prve odluke. I dalje idemo na priuštivo stanovanje, da bude manje nego tržišno”, rekao je. “To je taj nered, svaki kamet koji okrenem je nevjerojatni nered. Ljudi su dobivali kadrovske stanove, čistimo taj nered, moraju biti jasna pravila kako se može koristit stan u vlasništvu grada”, rekao je.

O kupovini starih tramvaja

“Tramvaji su stari 27 godina, ali su prije 10-ak godina detaljno prepravljeni kao nijedan tramvaj u voznom parku ZET-a”, rekao je Tomašević. “Nama trebaju ti tramvaji, vozni red je takav da nemamo dovoljan broj tramvaja. Postavlja se pitanje, priča ide dalje, treba li to Zagrebu, je li to krama, to dolazi od oporbe i nekih medija. U Njemačkoj imamo iste takve tramvaje starije od 27 godina i dalje voze, njima su dobri”, rekao je.

O komunikaciji i vrtićima

“Priznajem da možemo unaprijediti komunikaciju. Ali uspređivati nas s Bandićem je suludo. Ja ne znam nikoga da ima konferencju za medije svaki utorak i odgovara na svako pitanje”, rekao je. “Evo kod vas sam šesti put. Dođu li vam HDZ-ovi ministri? Ja nemam što skrivati”, rekao je.

“Do kraja godine izgradit ćemo četiri vrtića. Bez vrtića je ostalo 800 djece. Vjerujem da ćemo do kraja mandata napraviti 15 mandata, a 10 će ih biti u izgradnji. To je renesansa”, rekao je. “Brutalno financiramo vrtiće, od svih velikih gradovima imamo najjeftinije vrtiće”, rekao je.

“Napravili smo nakon 20 godina Osnovnu školu na Savici. Nije bilo u nijednom mediju”, rekao je.

O odrastu

Upitan je što je odrast. “To nije nikakva službena paradigma stranke, birače mora zanimati ono što je u našem programu”, rekao je. “Najdraži su mi projekti koje zovem projekti 20. To su oni koji su se obećavali 20 godina, a mi ih sad radimo. Tipa, evo, produženje Branimirove ceste”, rekao je. “Što se tiče odrasta, to je koncept je li moguć neograničeni ekonomski rast na ograničenom planetu s ograničenim resursima”, rekao je.

“To je globalna rasprava, relevantna rasprava. Ona se vodi u europskim institucijama, na konferenciju u EP je bilo 1500 ljudi, otvorila je Ursula von der Leyen. Što je ona, ultraljevičarka? Ne može biti bitan samo ekonomski rast, ekonomski rast može biti i apartmanizacija obale. Pitanje je je li naše društvo jednakije, to je meni bitno”, rekao je.

“Kako bi ja bio protiv razvoja? Poanta razvoja je da diže kvalitetu života. Naravno da smo mi za održivi razvoj. To je onaj koji postojećoj generaciji omogućava da ispuni svoje potrebe, ali ne šteti budućoj generaciji”, rekao je.

“S Plenkovićem surađujem ok u nekim stvarima, loše u drugim. Imali smo dobru suradnju oko fonda solidarnosti, to je bila dobra odluka vlade”, rekao je. “Nezadovoljan sam naprimjer oko inspekcija, naprimjer Sveti duh. Nažalost, ravnateljica je otišla, nije mogla izdržati pritisak, inspekcije su tamo bile svaki dan”, rekao je.

O odnosu prema vjeri

“To je privatna tema, ne volim o tome javno govoriti. Mi smo se vjenčali u crkvi, u kapelici na Sljemenu, često smo planinarili. To nam je duhovno značilo, ali nismo klasični vjernici. Nismo zbog roditelja, to je neka naša duhovnost. Politički sam sekularist. Po oci i majci, oni su dosta katolički, ostalo je dosta te tradicije”, rekao je.

“Vidim kod dosta prijatelja da se dosta raspravljaju oko vjeronauka, je li to odluka roditelja ili djeteta, mnogi puste djeci da odaberu sada pa nek odaberu i kasnije”, rekao je.

“Što se sporta tiče, dosta mi je bitno trčanje, i za mentalno zdravlje, ne samo fizičko. Nadam se da ću sad otrčati za polumaraton. Svaki tjedan trčim barem jednom, dvaput. Trebalo bi više, ali ne stignem. Volimo i planinariti, to me puni”, rekao je. “Zaštitari me nigdje ne prate. Na posao se rjeđe vozim biciklom, evo jučer sam se vozio. Imam puno protokola, moram biti na puno mjesta, jednostavno nije praktično biciklom”, rekao je.

“Ali nisam od toga odustao”, dodao je za odlazak biciklom na posao, prenosi Index.

Kaže da ne pjeva Thompsona, ali da bi, ako ode na svadbu, znao sve pjesme tamo. Upitan je o odnosu s Milanovićem. “Komuniciramo kad god su neke bitne teme. Komuniciram i s Plenkovićem”, kaže.

Upitan je o sukobima Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića. Kaže da ne može reći tko više pretjeruje.

“Ja sam glasao za Milanovića, ali s puno stavova koje je iznio kao predsjednik se ne mogu složiti”, rekao je.

“Nije se lako uvijek kontrolirati”, kaže Tomašević. “Evo, vidite ovo s Pernarom”, dodaje. “Nikad nije došao na Bandićevu ili Plenkovićevu presicu. Zanimljivo, počeo je tek nakon što smo rekli da ćemo podići paušal na apartmane, možda ga je to financijski pogodilo”, rekao je.

O moliteljima

“To su stvari koje nemaju veze s vjerom, to je čista politika, vidim da se i Crkva od toga ograđuje. To je prešlo sve rubove slobode govora. Nije na meni da sudim je li to treba zabraniti, policija daje dozvole za to. Ja sam sudjelovao na Zagreb Prideu, nikad nisu bili premijer ni predsjednik. Rekao sam u programu da nećemo podržati Hoz za život. Neće staviti zastave u gradske jarbole, ali imaju pravo okupljati se”, rekao je.

O kritičarima

Na kraju je rekao da je puno kritičara jer je zatvorio pipe od kojih su mnogi dobro živjeli u doba Milana Bandića. “Zato je puno kritičara, takvi su dobro živjeli. A najbolji dokaz za ovo što govorim je da je Bandićeva stranka Milan Bandić 365 u stečaju”, rekao je na kraju.

“Nula korupkcijskih afera u dvije godine. To je anomalija u Hrvatskoj”, rekao je.

