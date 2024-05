U ponedjeljak – Turudić

Podijeli :

Ivan Turudić u ponedjeljak postaje glavni državni odvjetnik. Tema koja je bila poziv na ujedinjenje vlade nacionalnog spasa i razlog da se Zoran Milanović protivno Ustavu uključi u parlamentarne izbore danas nije jako zanimljiva oporbi. Oni koji su imali nešto za reći najavljuju da će pozorno pratiti što i kako Turudić radi.

Na prozorima u središtu Zagreba pozdrav novom glavnom državnom odvjetniku dan prije preuzimanja dužnosti. Ivan Turudić nije htio komentirati za N1 što ga čeka na novom poslu, no nad svim što radi bdjet će novi šef saborskog Odbora za pravosuđe.

“Budno ću promatrati rad novog glavnog državnog odvjetnika, uostalom, on će svoja izvješća podnositi pred Odborom kojim rukovodim i nastojat ćemo ga u ime hrvatskih građana potaknuti na nepristran rad, ali me strah da, nažalost, građani nemaju povjerenja u ovakav DORH, a to je ključno za nesmetan i funkcionalan rad institucija”, poručuje Nikola Grmoja.

Novog državnog odvjetnika dočekat će novi ministar pravosuđa. Damir Habijan očekuje da Turudić igra prema pravilima.

Đurđević: Turudić se mora izuzeti iz slučaja Agrokor, Janaf, Rimac. S EPPO-om će surađivati dobro Što Zlata Hrvoj Šipek ostavlja Turudiću? Ovo je njezino posljednje izvješće o radu DORH-a

“Postupak izbora novog GDO proveden je sukladno zakonu, transparetno i otvoreno. Očekujemo da GDO vodi DORH sukladno pozitivnim propisima. Vlada podupire neovisnost i samostalnost pravosudnih tijela i osigurava uvjete za jačanje neovisnih institucija.”

Otkad se kandidirao na ovu funkciju, Turudića, bliskog prijatelja bjegunca od hrvatskog pravosuđa Zdravka Mamića i osobu u bliskom odnosu s osumnjičenicom Josipom Pleslić, bivšom Rimac, prate kontroverze. Oporba je, čak i nakon gubitka izbora, pokušala oformiti nadideološku parlamentarnu većinu kojom bi spriječila imenovanje Turudića. I dok su SDP-ovci danas nedostupni za komentiranje teme oko koje su bazirali cijelu kampanju, iz stranke Možemo shvaćaju da je smjena iz oporbe nemoguća misija i poručuju – najvažniji će biti odnos Turudića i EPPO-a.

“Mi smo svi svjedočili nevjerojatnim kontroverzama oko Ivana Turudića i uopće nevjerojatnoj činjenici da je taj čovjek došao na čelo represivnog aparata. Ono što ćemo vrlo pažljivo pratiti je kako će se Turudić prije svega odnositi prema europskoj tužiteljici budući da svi dobro znamo da prema hrvatskom zakonu, što zapravo nije usklađeno s europskom direktivom da je upravo DORH taj koji određuje nadležnosti”, kaže Urša Raukar Gamulin.

Protiv imenovanja Turudića u Saboru je glasao i Domovinski pokret. No, tada su bili u oporbi. Sad kad su na vlasti, predomislili su se.

“U prošlom mandatu glasali smo protiv tog imenovanja, iznijeli smo niz argumenata zašto smo bili protiv, međutim on je izabran, sve je zakonito, mi smo legalisti, sada smo u vladajućoj većini i dat ćemo mu priliku da pokaže što zna i može i nećemo ga osuđivati i sputavati već na početku”, kaže Igor Peternel.

Što politika misli o Turudiću njega ne treba zabrinjavati, kaže jedan od njegovih prethodnika. Bivši državni odvjetnik Berislav Živković tvrdi: Kontroverze su prošlost, Turudić bi mogao iznenaditi.

“SDSS se preračunao kad je glasao za Turudića, vjerojatno će brzo doći pod njegov udarac” Ivan Turudić: Takve divljačke napade nisam očekivao, zna se tko je bio najdivljiji

“To za pravog profesionalca ne smije biti nekakva prepreka. Družba je družba, služba je služba i tu nema kompromisa. A i mislim da puno podcjenjuju gospodina Turudića, vi znate da je on sudio i bivšeg premijera iako je taj premijer navodno za njega rekao da je to naš dečko. Mislim da je on kao sudac bio čak i u puno težim situacijama”, kaže Živković.

No, osim prijateljstva s Mamićem i Rimac, Turudićevo ime pojavljuje se i u spisima iz slučaja JANAF, a kao sudac srušio je vještačenje u slučaju Agrokor, čime je zadao veliki udarac upravo instituciji koju od ponedjeljka predstavlja.

“Mora se izuzeti u svim predmetima u kojima je ranije sudjelovao kao sudac. Znači, to je izričita zakonska obveza, ne samo etička. Osim toga i bilo koji drugi postupci u kojima bi on bio povezan personalno, kao i svi drugi državni odvjetnici i suci, on se mora izuzeti”, govori profesorica Zlata Đurđević.

Glavni državni odvjetnik nije direktno involviran u same sudske procese, tvrdi Živković.

“Ovdje ti kao čelnik ustanove zapravo imaš i po sadašnjim zakonima vrlo sužen način da ti eventualno nekakvom konkretnom uputom nešto zaustaviš. To je na granici protuzakonitog. Sasvim sigurno je on toga svjestan i ne vjerujem da će išta riskirati u tom pravcu”, nastavlja dalje Živković.

No, ono što može je pregledati dokumentaciju koju je Ured premijera poslao njegovoj prethodnici u slučaju Ministarstva kulture i zaključiti ono što nam premijer vrlo često objašnjava – da u poslovima ministrice Obuljen nema europskog novca pa time ni posla za europske tužitelje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.