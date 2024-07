Radnici cementare iz Pule u štrajku: Traže veće plaće

Podijeli :

Sasa Miljevic/PIXSELL

Članovi Sindikata graditeljstva Hrvatske (SGH) u tvornici za proizvodnju cementa Calucem održali su u srijedu od osam do 12 sati štrajk upozorenja tražeći povećanje plaća i izmjene Kolektivnog ugovora.

Poslodavac nije prihvatio zahtjeve SGH-a za povećanjem plaća u društvu Calucem d.o.o, postupak mirenja završio je neuspješno 4. srpnja pa je radnicima preostao štrajk upozorenja kao instrument sindikalne borbe, rekla je predsjednica sindikata Jasenka Vukšić.

Grad Zagreb objavio konačne rezultate upisa u dječje vrtiće

“Multinacionalne strane tvrtke poput Calucema imaju interes da što veća dobit odlazi njima, a manje se bave društvenom zajednicom i životom ljudi u Hrvatskoj”, kaže Vukšić dodajući kako je to “čisto kapitalistički pristup da uzmu što je više moguće do kad ćemo im mi to dopustiti”.

S povećanjem koje nudi poslodavac sindikat i radnici nisu zadovoljni jer plaće više ne prate inflaciju. Osim toga, smatra SGH, rezultati tvrtke pokazuju da bi poslodavac mogao udovoljiti njihovim zahtjevima.

“Žao mi je da je došlo do štrajka, ali to nam zakon omogućava i mi ćemo to iskoristiti. Nemamo pravo kalkulirati jer odgovaramo radnicima, dok su god oni iza nas, tako će i biti”, izjavio je novinarima glavni sindikalni povjerenik u tvrtki Lučano Peršić.

Ustvrdio je da se nezadovoljstvo skupljalo godinama, u tvornici planovi su sve veći, a uvjeti rada sve gori. U konačnici je sve kulminiralo zbog malih plaća.

“Naš se rad ne može usporediti s drugim cementarama, jer imamo jako zahtjevan i težak tehnološki proces. To su visoke temperature, prašine, nema kojih sve štetnika nema. Stalno smo tome izloženi”, poručio je Peršić.

Uprava Calucema izdala je kratko priopćenje u kojem navodi kako cijeni strpljenje i razumijevanje zaposlenika i zajednice tijekom ovog razdoblja, a Calucem je posvećen rješavanju trenutne situacije u dobroj vjeri i osiguravanju uspješnog nastavka poslovanja.

“Želimo uvjeriti naše zaposlenike, javnost i lokalnu zajednicu da Calucem ostaje predan razumijevanju potreba naših zaposlenika te aktivno surađujemo s predstavnicima sindikata kako bismo pronašli rješenje. Naš cilj je poticati pozitivno i suradničko radno okruženje u kojem se cijeli naš tim osjeća integriranim, predanim i adekvatno nagrađenim, bez ugrožavanja konkurentnosti tvrtke”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Iz aviona primijetila oca na brodu: “Nisam mogla vjerovati što radi” Znate li koliki je dnevni iznos novca koji možete podići na bankomatima? Donosimo brojke