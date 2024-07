Grad Zagreb objavio konačne rezultate upisa u dječje vrtiće

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Nakon inicijalnih rezultata upisa u dječje vrtiće, danas je Grad Zagreb objavio konačne rezultate upisa.

Nakon isteka roka prigovora, koji je bio otvoren od 19. do 27. lipnja, dodatno je upisano 252 djece. To znači da je na ovogodišnjim upisima ukupno upisano 7.938 djece, a trenutno je neupisano 1.665 djece.

Juroš: Do kraja godine dodatno ćemo otvoriti oko 400 mjesta u zagrebačkim gradskim vrtićima

S obzirom da tijekom ljeta slijede upisi u privatne i vjerske vrtiće, u koje je prošle godine bilo upisano preko 1.600 djece, očekujemo da će do rujna gotovo sva djeca koja zadovoljavaju uvjete biti upisana u neki od vrtića. Također, budući da će do kraja ove godine biti otvoreno još 5 novih vrtića, očekujemo da će djeca koja ne budu upisana u rujnu biti upisana do kraja godine.

“Smanjili smo broj neupisane djece za oko 40 posto u odnosu na prošlu godinu. Nakon desetljeća nedovoljnog ulaganja u proširenje kapaciteta ova je uprava ostvarila ogroman napredak. Međutim, zadovoljni ćemo biti tek kad ćemo svu djecu moći upisati u gradske vrtiće“, istaknula je Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba.

Gradski vrtići provode upise i tijekom godine, kako za djecu koja u ovom trenutku nemaju uvjete jer 1. rujna nemaju navršenu godinu dana tako i za djecu koju će roditelji prijaviti tijekom godine. Na taj je način tijekom protekle pedagoške godine upisano oko 300 djece. Kako će do kraja 2024. godine biti završeno pet novih vrtića, bit će osigurano i 400-tinjak dodatnih mjesta za koja konkuriraju sva djeca koja će u trenutku upisa u te vrtiće imati navršenu jednu godinu.

Informacije o slobodnim mjestima objavljuju se na mrežnim stranicama svakog pojedinog vrtića i na mrežnim stranicama Grada (zagreb.hr).

