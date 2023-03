Udruga Sjena najavila prosvjed, žele razgovor s premijerom: Ako već ima moć…

Podijeli :

Predstavnici Udruge Sjena, koja brine o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, održali su danas u Ministarstvu socijalne skrbe sastanak na temu Zakona o osobnim asistentima koji je nedavno pušten u saborsku proceduru. Kažu da su razočarani sastankom, a najavili su i prosvjed.

“Danas smo pokušali održati na toplom, za stolom, još jedan sastanak u resornom Ministarstvu u vezi Zakona koji je pušten u proceduru. Nažalost, ministar Marin Piletić nije bio prisutan, iako je izrazio želju da bude. Nama je žao zbog toga jer s osobama, koje dobro poznajemo godinama, koje rade u Ministarstvu, nismo mogli adekvatno komunicirati”, rekla je Suzana Rešetar iz Udruge.

“Sastanak je ispao totalno razočaranje i prepun je nerazumijevanja merituma stvari, a to je o potrebama i kako osobe s invaliditetom žive uopće, a kako će tek živjeti s predloženim zakonom”, rekla je Rešetar.

Kazala je da je državna tajnica Pletikossa rekla da je zakon vrlo dobar, “iako u suštini ograničava, uzima neke usluge i ne daje osobama s invaliditetom mogućnost uključivanja u zajednicu, što je nama neprihvatljivo”.

Sljedeći korak je definitivno, kaže Rešetar, planiranje prosvjeda. “Nije ni nama to u interesu, teško ga je organizirati jer su nam članovi jako bolesni, ali nećemo odustati od borbe za zajamčena ljudskih prava.”

“U javnom savjetovanju na zakon je bilo 125 komentara, čuli smo da ih je uvaženo svega 400. Mislimo da bi to bio dovoljan alarm samom premijeru da nešto ozbiljno ne štima i trebao bi nas pozvati, ako već ima moć davati naloge ministru, da čuje ozbiljno o čemu mi pričamo. Jer u ovakvom Ministarstvu, s ovakvim tajnicama, savjetnicama, ravnateljicama uprava mi ne možemo uspostaviti ljudski dijalog”, rekla je Rešetar.

Piletić: Nikoga nismo zaboravili, nikoga nećemo izostaviti

Ministar Piletić nije bio na sastanku s Udrugom Sjena, već na onom vladajuće koalicije u Banskim dvorima. Nakon sastanka komentirao je Zakon i kritike na isti. Rekao je da je Zakon dobar, da njegov cilj nisu manja prava, “nego naprotiv – veća prava, veća satnica i lakše do osobnog asistenta”.

“Pažnju medija i javnosti privuklo je reguliranje statusa korištenja usluge osobne asistencije zajedno sa statusom roditelja njegovatelja. Danas imamo nešto manje od 6000 roditelja njegovatelja i njegovatelja, to je zajednička skupina, i u trenutnom projektnom financiranju uslugu osobne asistencije koristilo ih je samo 570. Ovako predloženim zakonom omogućavamo da usluga osobne asistencije bude dostupna za minamlno 1000 takvih korisnika, a do drugog čitanja s dopunama koje smo dogovorile s prdstavnicima udruga, želimo da taj obuhvat da to bude najmanje 2000. Ali razvijajući novu uslug koja se zove odmor od skrbi želimo poslati jasnu poruku da nikog nismo zaboravili, nikog nismo izostavili”, rekao je Piletić.