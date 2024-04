General Tolj: “SDSS ima jednako zastupnika kao pet milijuna Hrvata. Je li to normalno?”

Podijeli :

Umirovljeni general Ivan Tolj u N1 Studiju uživo sa Sandrom Križanec komentirao je ulazak u političku utrku, ali i izjavu predsjednika Zorana Milanovića o tome da borbeni zrakoplovi Rafale neće prelijetati Hrvatsku.

Rojs ide na izbore u dijaspori protiv HDZ-a: “Ovi moji još uvijek otimaju”

“Nije mi baš jasna ta izjava. Meni je potpuno svejedno hoće li letjeti prije ili poslije izbora. Bitno je da lete jer nam trebaju. Treba nam jako ratno zrakoplovstvo. Volio bih da nam ne trebaju, ali bojim se da će nas demantirati vrijeme. Zažalili bismo ako ih ne bismo imali. Ja sam za što jaču kontrolu hrvatskog neba”, kazao je Tolj i dodao: “Da Rafaeli smetaju ljudima jer paraju nebo… Kao Hrvat sam ponosan kad ih čujem da lete. Kako je bilo kad smo u Domovinskom ratu slušali zrakoplove, koji su sipali bombe po nama? To je bilo neugodno.”

Ljubo Ćesić Rojs izabrao ga je za svoju nezavisnu listu u 11. izbornoj jedinici (dijaspora), no pitanje je zašto se u ovim godinama i nakon bogate karijere odlučio ući u politiku.

“Mi pokušavamo riješiti određene probleme u koje je zapao HVO. To su ljudi kojima smo zapovijedali. Zapovijedali smo im da idu u smrt ili život u borbi za Hrvatsku. Bili su prvi kad je trebalo. Sad su zadnji, kad nas oni trebaju. Ne samo da su zadnji, nema ih na političkom repertoaru. Tu su izgubljena 2333 čovjeka inženjerske pukovnije. Da nije bilo njih, ne bismo uspjeli izvesti Oluju i ostatak oslobođenja zemlje na način na koji smo to odradili. Već tad mi je bilo jasno da bez sinergije Hrvatske vojske i HVO-a to ne bismo uspjeli. Nije to politički pitanje, nije politička ambicija. Čekali smo 25 godina. S obzirom da smo zapovijedali tim ljudima, odlučili smo im pomoći. Oni su ostavljeni, razbijeni, išli su trbuhom za kruhom po bauštelama… Ginuli su za Hrvatsku i što je ostalo od njih? Što je s njihovim obiteljima”, pita se general.

Posvjedočio je da telefoni konstantno zvone jer ga ljudi mole za pomoć oko raznih stvari.

“Potom mi dalje zovemo i molimo za njih. No, dirigirane strukture su bezosjećajne. Jer nisu krvarile za Hrvatsku.”

Tvrdi da ni u jednoj od garnitura na vlasti, ništa nije od ovih pitanja riješeno.

“Sve su to bila pusta obećanja. Imali smo prijedloge kako pomoći braniteljima HVO-a i tu su se tad pojavile ideje da bismo razgovarali u Vladi, prije osam godina… i nije se ostvario sastanak. U ovom trenutku, kad smo ostarili, krajnji je rok zauzeti se za ljude. Oni su nam prioriteti. Dijaspora nam je prioritet”, naglasio je Tolj pa nastavio:

Ljubo Ćesić Rojs u Kninu: “Član sam HDZ-a dr. Tuđmana, a ne ovog briselskog”

“Zamislite situaciju u kojoj jedan SDSS ima jednako zastupnika kao pet milijuna Hrvata isljenih u svijetu. Je li to normalno? Više od jedne Hrvatske je iseljeno i ti ljudi mogu imati tri zastupnika. I manje jer BiH ne smatramo dijasporom.”

Kampanja je kratka pa nije lako doći do birača.

“Prioritet nam je ostvarivanje prava i saniranje šteta koje su napravljene u posljednjih 25 godina. Nevjerojatno je da jedna zaslužna pukovnija kao 66. nema ništa, gdje su ti ljudi? Dok još ima vitalnosti, pomoći ćemo im. Bili smo zajedno u ratu, bit ćemo i u miru. Ako nam ne daju glas, bit će to na njihovu veliku štetu”, zaključio je umirovljeni general Ivan Tolj, ali nije želio o mogućoj suradnji nakon izbora, samo je optužio HDZ da se okrenuo od Hrvatske kakvom ju je zamislio prvi predsjednik Franjo Tuđman te da ne bi s Možemo, Radničkom frontom, SDSS-om i drugima koji ne zastupaju nacionalne interese i zajedništvo.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Tolj i Kapular napustili Generalski zbor: "Nećemo biti sudionici u šutnji" Znanstvenici otkrili istinu o surovoj metodi koju primjenjuje Novak Đoković