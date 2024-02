Umirovljenici zajedno prozivaju SUH: “Sram ih može biti, ako ga uopće imaju!”

Podijeli :

Neva Žganec/PIXSELL

Politička platforma Umirovljenici zajedno, koju čine Stranka umirovljenika, Blok umirovljenici zajedno i Demokratska stranka umirovljenika, nakon što su prozvali Hrvatsku stranku umirovljenika sada javno prozivaju i Sinidikat umirovljenika.

Umirovljenici zajedno kritizirali su HSU-ov model izračuna rasta mirovina, a sada Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH) prozivaju zbog najave peticije za povećanjem mirovina. Priopćenje platforme Umirovljenici zajedno prenosimo u nastavku.

Umirovljenici zajedno predstavili izračun: Pogledajte koliko bi iznosila mirovina za 40 godina staža HSU uzvratio Umirovljenicima zajedno: “Beznačajni politički faktor, veslaju uzvodno”

Peticijom će tražiti povećanje mirovina

“Nakon cijelog prošlog mandata Vlade HDZ-a i još pune tri godine aktualnog mandata Jasna Petrović i SUH su se odjednom probudili iz dugogodišnje hibernacije kako bi “urbi et orbi” iskazali veliku “zabrinutost” za umirovljenike. Jasna Petrović u maniri velikih i “doživotnih predsjednika” najavljuje prikupljanje potpisa za peticiju kojom će navodno zahtijevati povećanje mirovina od “čak” 10,5 posto ne navodeći pri tome, ne slučajno, kolika bi prosječna mirovina bila u prosječnoj plaći sa njihovim tako “velikodušnim” prijedlogom.

Razotkriti ćemo i ovaj pokušaj prevare SUH-a nakon što smo već prethodno razotkrili pokušaj obmane umirovljenika od strane HSU-a koji je izašao sa prijedlogom da se mirovine povećaju 3-5 posto na godišnjoj razini kroz četiri godine, odnosno ukupno 18 posto tvrdeći da će tako prosječna mirovina doseći 58 posto prosječne plaće, no točno je da bi to bilo tek 48 posto uz uvjet da umjesto kroz četiri godine povećanje od ukupnih 18 posto bude odmah, a plaće ostanu iste sve do 2028. godine!?

“Prijedlog HSU-a je loš, ovaj je još nepovoljniji”

Prijedlog HSU-a je dokazano loš, ali je prijedlog SUH-a još nepovoljniji za umirovljenike jer bi nakon primjene povećanja mirovina od 10,5 posto udio mirovina u prosječnoj plaći bio na cca. 45 posto što je manje od HSU-ovih 48 posto i još dalje od 60 posto koliko je HDZ obećao da će mirovine dostići u odnosu na prosječnu plaću u svom programu još davne 2016. godine. Pitamo se imaju li uopće srama čelni ljudi SUH-a, MUH-a i HSU-a, ali i svi koji ih podržavaju u ovoj besramnoj raboti, kojoj je očito za cilj jedino njihov osobni interes. Da se navedeni bore za interese umirovljenika onda bi na traženju rješenju problema malih mirovina već odavno inzistirali i poduzimali sve kako bi se problem riješio, ali nisu niti im to i sada pada na pamet.

Mirovine su prije deset godina iznosile pola plaće, evo koliki je udio danas

SUH, MUH i HSU već godinama, pa tako i u posljednjih osam uživajući pri tome razne benefite pod skutima aktualne vlasti, nisu poduzimali doslovno ništa kako bi se riješio problem malih mirovina odnosno problem rastućeg siromaštva umirovljenika. Kada je Umirovljenici zajedno – Politička platforma prošle godine izašla sa cjelovitim rješenjem kojim bi se dostiglo obećanje HDZ-a iz 2016. godine i prosječna mirovina podigla na 60 posto prosječne plaće, svi navedeni su se odjednom probudili iz duboke hibernacije i počeli smišljati kako nas zaustaviti ili onemogućiti da šira javnost bude upoznata sa našim prijedlozima i rješenjima.

“Sram ih može biti, ako ga uopće imaju”

Prvo su nas javno podržali na programskoj razini sudjelujući čak i na predstavljanju programa Umirovljenici zajedno, da bi nas potom pokušali “staviti pod svoje”, a nakon toga i preuzeti. Kada im je postalo jasno da ne želimo nikakvu političku trgovinu, da nas ne mogu “staviti pod svoje”, onda su umjesto da nam se pridruže počeli služiti svim sredstvima da nas zaustave.

Ispovijest zaposlene umirovljenice: “Samo od mirovine ne mogu živjeti, a i s plaćom novi kaput mogu samo sanjati”

Ako svi znamo da je HDZ u svom programu 2016. godine zacrtao kako će prosječnu mirovinu sa 40-ak posto podići na 60 posto prosječne plaće onda se pitamo kakvi i koji su to interesi kod “predstavnika” umirovljenika prevladali kada se umjesto barem podrške navedenom prijedlogu umirovljenicima javno nudi niti četvrtina od onoga što je sam HDZ obećao prije osam godina. SUH se čak ponosi time i još imaju obraza tražiti da umirovljenici potpišu peticiju za sramotan i ponižavajući prijedlog. Sram ih može biti sve u SUH-u ako srama uopće imaju”, stoji u priopćenju političke platforme Umirovljenici zajedno.

