Umirovljenici zajedno prozvali HSU: “Ako se njihova igra ostvari, gurnut će umirovljenike u još veće siromaštvo”

Politička platforma Umirovljenici zajedno, koju čine Stranka umirovljenika, Blok umirovljenici zajedno i Demokratska stranka umirovljenika, održala je danas konferenciju za novinare kako bi, kažu, upozorili birače, posebno umirovljenike, na "opasnu i podmuklu igru Hrvatske stranke umirovljenika" (HSU).

Umirovljenici zajedno smatraju da bi ta “igra HSU-a” u slučaju da se ostvari, umirovljenike kroz naredne četiri godine gurnula u još veće siromaštvo.

Priopćenje platforme Umirovljenici zajedno prenosimo u cijelosti.

“Svoju su prevaru lijepo upakirali”

“Svoju su prevaru (HSU) pokušali sakriti tako da su je upakirali u lijepo ukrašeni prijedlog za povećanje mirovina kroz slijedeće 4 godine za 3-5 posto odnosno na ukupno cca. 18 posto, što su proteklih dana u svojim javnim istupima posebno naglašavali, a mnogi mediji prenijeli. HSU navodi podatke Državnig zavoda za statistiku (DZS) kako je trenutna prosječna mirovina 40,5 posto (490 eura) u odnosu na prosječnu plaću koja iznosi 1208 eura što je naravno točno. U kontekstu prethodno navedenog tvrde da će kroz 4 godine sa 3-5 posto godišnjim povećanjem mirovina iste podići na 58 posto prosječne plaće što bi u odnosu na trenutnu prosječno plaću od 1200 eura bilo točno 700 eura. Lijepo zvuči, no što na ovaj prijedlog kaže logika ili jednostavna matematika.

Kada bi umjesto kroz 4 godine sa 3-5 posto odjednom podigli mirovine za ukupno obećanih 18 posto mirovine bi sa trenutnih 490 eura narasle za 18 posto i bile na otpriike 580 eura, što je tek 48 posto od prosječne plaće 1200 eura, a ne 58 posto odnosno 700 eura koliko oni tvrde da bi svojim prijedlogom povećali mirovine. Ako sada uz prethodni podatak navedemo da bi mirovina od 580 eura uz, kako smo rekli, ukupno povećanje dostigla za 4 godine odnosno tek 2028. godine, onda uz projiciranu plaću koja će 2028. godine biti između 1500 i 1600 eura razina katastrofe koju je HSU namijenio za umirovljenike poprima kataklizmičke obrise jer bi se prosječna mirovina s današnjih 40,5 posto spustila na blizu 35 posto prosječne plaće.

“Rade li to uz znanje i odobrenje premijera?”

Kako HSU uz Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH) i Maticu umirovljenka Hrvatske (MUH) usko surađuje s Vladom kroz djelovanje u Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe, postavlja se pitanje rade li to oni uz znanje i odobrenje resornog ministarstva ili čak samog predsjednika Vlade, ili se, što bi za sve nas, a posebno umirovljenike, možda ipak radi o potpunom neznanju osnovnih matematičkih operacija ljudi koji sebe smatraju veoma obrazovanima i pametnima. U svemu ovome što se događa oko “afirmacije” prijedloga HSU-a ostaje nejasno kako je moguće da nitko od strane medija nije uočio nelogičnost – glupost u njihovu prijedlogu ili zatražio pojašnjenje. Ako prethodnom dodamo i prijedlog za uvođenje kartica za popust u trgovini i besplatan prijevoz vlakom, što baš ništa ne znači većini koja u novčaniku nema ni euro s kojim bi nešto i kupili ili za sendvič nakon što negdje “besplatno” otputuju vlakom.

Hrelja je zadovoljan: “Novi model uspio – 100.000 umirovljenika ima za 100 eura veću mirovinu”

Dakle, kako god okrenuli uvijek dođemo na glavni problem, a to su male mirovine koje se moraju podići. To znači i primjenu prijedloga Umirovljenici zajedno – Političke platforme kojom tražimo novi izračun mirovina za sve umirovljenike i one koji će to biti na bazi 75-80 posto neto plaće kroz 10 najboljih godina, uz zaštitni AVM od 20 eura za svaku godinu staža, te ukidanje penalizacije s navršenih 65 godina života. Upravo je naš prijedlog onaj koji rješava problem rastućeg siromaštva umirovljenika i kojeg umirovljenici masovno prihvaćaju usprkos svim nastojanjima da nas se ušutka.

“Očito smo im postali velika smetnja”

Treba istaći kako je Umirovljenici zajedno – Politička platforma u više navrata i javno pozivala na suradnju SUH. MUH i HSU, kao i da su nas SUH i MUH u početku podržali da bi vidjevši naša puno bolja rješenja bez ikakvog povoda ili razloga prekinuli suradnju i krenuli sa difamiranjem i podmetanjem Platformi Umirovljenici zajedno, pa i nas čelnike na osobnoj razini.

Očito je da smo postali velika smetnja svima onima koji bi i dalje na leđima umirovljenika parazitirali glumeći njihove zastupnike, a iza kulisa besramno trgovati sa Vladom kojoj trebaju “korisne budale” da bi sa sebe skinula dio odgovornosti za stanje u kojem jesu umirovljenici. Raznim PR prijedlozima poput kartica za poput, 13. mirovine, božićnice, uskrsnice, besplatne vožnje vlakom ili povremenim paketima pomoći itd. ne rješava se temeljni problem rastućeg siromaštva umirovljenika koji se ogleda u malim mirovinama. Sve dok se ne izvrši novi izračun i povećaju mirovine kako je to HDZ obećao još davne 2016. godine u svom programu Vjerodostojno, ne treba popuštati ili dozvoljavati da nam se odvraća pozornost na manje važne ili potpuno nevažne mjere kojima se navodno pomaže umirovljenicima. Dakle, prvo povećati mirovine a onda možemo i o drugim vrstama pomoći.

Umirovljenici zajedno očekuju 6-8 mandata: “Nezadovoljni smo kolegama iz Matice umirovljenika, Sindikata umirovljenika i HSU-om”

“Izborit ćemo se za 200 eura veće mirovine”

Umirovljenici zajedno – Politička platforma je interesna stranka – koalicija stoga nas u prvom redu zanima suradnja sa svima koji su spremni ispuniti naše zahtjeve a u međuvremenu svima treba biti jasno da nas nikakva ideološka prepucavanja ne zanimaju niti u njima želimo sudjelovati. Upravo zato i pozivamo umirovljenike da izađu na izbore i sa olovkom u ruci kao najjačim oružjem u borbi za svoja prava konačno glasaju za sebe i svoj osobni interes, jer tako daju potporu Umirovljenici zajedno – Političkoj platformi koja će se uz njihovu podršku već na prvoj radnoj sjednici Hrvatskog sabora nakon izbora izboriti za veće “radničke” mirovine u prosjeku za 200 eura.

Krajnje je vrijeme da umirovljenici glasaju za sebe i svoj interes, da ne dozvole srcu da ih zavara i glasuju u korist vlastite štete”, poručili su iz političke platforme Umirovljenici zajedno.

