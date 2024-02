HSU uzvratio Umirovljenicima zajedno: “Beznačajni politički faktor, veslaju uzvodno”

Podijeli :

Neva Žganec/PIXSELL

U umirovljeničkom kutu domaćeg političkog spektra već neko vrijeme vlada velika nesnošljivost između političke platforme Umirovljenici zajedno i Hrvatske stranke umirovljenika (HSU), a preko nje i Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH) i Matice umirovljenika (MUH).

Umirovljenici zajedno u više su navrata prozivali HSU, također i SUH i MUH, da svojim (su)djelovanjem u Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe usko surađuju s Vladom ne radeći na dobrobit umirovljenika.

Nakon što je HSU nedavno predstavio prijedlog povećanja mirovina za 3 do 5 posto tijekom sljedeće četiri godine, politička platforma Umirovljenici zajedno (čine je Stranka umirovljenika, Blok umirovljenici zajedno i Demokratska stranka umirovljenika) održala je u petak konferenciju za novinare, a potom poslala i priopćenje žestoko napavši spomenuti prijedlog HSU-a.

Umirovljenici zajedno: Podmukla igra HSU-a

Nazvali su ga “prevarom” te “opasnom i podmuklom igrom HSU-a” koja bi, u slučaju da se ostvari, “umirovljenike kroz naredne četiri godine gurnula u još veće siromaštvo”.

Umirovljenici zajedno tvrde da bi se, prema izračunu HSU-a, prosječna mirovina s današnjih 40,5 posto do 2028. godine spustila na 35 posto prosječne plaće.

Također su kazali da se HSU skupa sa SUH-om i MUH-om bavi “raznim PR prijedlozima” poput 13. mirovine, božićnice, uskrsnice, besplatne vožnje vlakom i povremenih paketa pomoći čim se, po mišljenju čelnika platforme Umirovljenici zajedno, ne rješava temeljni problem rastućeg siromaštva umirovljenika – niske mirovine.

HSU: Ne komentiramo beznačajne političke faktore

U Hrvatskoj stranci umirovljenika nisu htjeli trošiti previše riječi na prozivke čelnika platforme Umirovljenici zajedno.

“Ne komentiramo beznačajne političke faktore. To je naš jedini komentar”, kazao nam je glasnogovornik HSU-a Žarko Delač.

No, ipak je dometnuo nekoliko rečenica kazavši najprije da je “cijeli politički opus platforme Umirovljenici zajedno fokusiran na HSU”.

“Oni sve znaju i zato su već 20 godina na političkim marginama. Nemaju nijednog vijećnika, nemaju ni svoje prostore, to su samo dva pojedinca (Milivoj Špika i Lazar Grujić, nap.a.). Za razliku od njih, HSU ima organizacije po čitavoj Hrvatskoj i svaki tjedan održavamo konferencije za medije od Dubrovnika i Šibenika do Virovitice i Osijeka. Ne zamaramo se njima. Želimo im puno uspjeha u političkom radu i njihovom dugotrajnom veslanju uzvodno. Da je to što rade u interesu umirovljenika, ljudi bi ih već prepoznali”, dodao je glasnogovornik HSU-a.

