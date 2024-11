Raukar Gamulin: Plenković sve više vlada u stilu kancelara

Podijeli :

Zastupnica Možemo! Urša Raukar Gamulin ocijenila je u petak kako vladajući oporbu ne pozivaju na konzultacije i dogovor o izboru deset novih ustavnih sudaca jer očito žele doći u 'cajtnot' i dovesti ih pred gotov čin, te smatra svojevrsnom ucjenom da se to mora u zadnji trenutak obaviti.

“Prije više od tjedan dana završeni su intervjui s kandidatima za suce Ustavnog suda, a od vladajućih nije stigao nikakav poziv na razgovore, konzultacije i pregovore oko novog saziva iako suci trebaju biti izabrani do 7. prosinca. Očito žele doći u ‘cajtnot’ i dovesti nas pred gotov čin, što je na neki način ucjena da se to mora obaviti”, upozorila je Raukar Gamulin na konferenciji za novinare.

Na razgovorima je bilo zaista izvrsnih kandidata, tako dobrih da bi se moglo popuniti ne deset nego 20 mjesta za novi sastav Ustavnog suda, kazala je. Pozvala je zastupnike da se u odabirima vode stručnošću, neovisnošću, znanjem i vjerodostojnošću tih ljudi kako bi Republika Hrvatska dobila doista neovisan Ustavni sud koji bi radio ono što treba – branio ustavnopravni poredak RH’.

Komentirala je i odgovor Ustavnog suda na podnesak svoje stranke o nezakonitim i neustavnim smjenama ministara koje je, kaže, sebi za pravo uzeo premijer Andrej Plenković te napominje da je Sabor taj koji imenuje ministre pa je potpuno logično da ih Sabor i razrješava. Pozvala se na Zakon o Vladi i Ustavni zakon o Ustavnom sudu, rekavši da Ustavni sud u svom odgovoru potvrđuje ono što Možemo! tvrdi da su smjene ministara nezakonite i neustavne. Ni Ustav ni Zakon o Vladi nemaju odredbu po kojoj predsjednik Vlade može samostalno smjenjivati ministre, istaknula je.

„Premijer Plenković sve više vlada u stilu kancelara premda je Ustavom zagarantirana parlamentarna demokracija i neophodno je Saboru vratiti njegovu ustavnu poziciju najvišeg zakonodavnog tijela u Republici Hrvatskoj, kao i notornu činjenicu da je Vlada odgovorna Saboru”, apelirala je.

Dodala je da je neustavnu i nezakonitu praksu premijera kada je riječ o razrješenju ministara preuzeo i Ustavni sud jer im je odgovorio izvan zakonom određenih okvira, pojasnivši da Ustavni sud donosi ili odluke ili rješenja na sjednicama. No, pojasnila, od Ustavnog suda su dobili uradak’ s datumom 29. listopada 2024. godine kada nije bilo sjednice USUD-a iz čega, po njezinu tumačenju, proizlazi da je to bio neki neformalni sastanak na kojem se neformalno donijelo nekakvo neformalno mišljenje. Iz toga zaključuje da Ustavni sud nije donio nikakvu odluku po njihovu podnesku, nego su im tek odgovorili da je to ‘stabilna i ustaljena praksa u postupanju’, što, naglašava nije utemeljeno ni na kakvom zakonu ni Ustavu.

„Ustavni sud ne postoji zato da uveseljava premijera i donosi nekakva neformalna mišljenja koja će ga obradovati nego da čuva ustavnopravni poredak Republike Hrvatske”, zaključila je Raukar Gamulin.

