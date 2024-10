Gardašević o izboru ustavnih sudaca: Pitanje pobačaja je jedno od najvažnijih pitanja

Podijeli :

Profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu i stručnjak za ustavno pravo Đorđe Gardašević bio je gost Newsnighta kod našeg Domagoja Novokmeta s kojim je razgovarao o izboru novih ustavnih sudaca.

Za početak, Gardašević se osvrnuo na izbor kandidata za Ustavni sud ocijenivši kako ima izvrsnih kandidata te kako je “broj od 63 kandidata, impresivan.”

Gardašević se i dotakao pitanja na koja su morali odgovarati kandidati koji se ponovno kandidiraju ocijenivši kako su trenutni intervjui prilika “da se preispita rad sudaca i kada pričamo o ljudima koji su ponovno kandidati, naravno da se pod povećalo javnosti stavlja njihov dosadašnji rad.”

Komentirao je i intervjue određenih kandidata koji su morali pravdati svoje poveznice s akterima određenih političkih procesa, kao što je u slučaju suca Antona Galića i njegove komunikacije s Josipom Pleslić, bivša Rimac.

“Standardi europske konvencije su jasni… nepristranost sudaca je tu vrlo jasna… zato se provodi objektivni i subjektivni test. Objektivni test zapravo treba ostaviti dojam da je sudac prema van nepristran. On mora imati taj dojam da ni u jednom aspektu povezan nije povezan sa strankama. On mora ostavljati taj dojam i prema tome to pitanje je legitimno i oni koji se prijavljuju ga moraju očekivati”, rekao je Gardašević.

Plenković pun nade: “Sigurno ćemo se dogovoriti jer Ustavni sud treba funkcionirati”

Pitanje uloge Ustavnog suda

Osvrćući se na situaciju kada je Ustavni sud posljednji put bio pod povećalom javnosti u slučaju Zorana Milanovića, Gardašević je izjavio kako smatra da je Ustavni sud u prvom upozorenju dobro reagirao, a kako su, prema njegovom mišljenju drugim upozorenjem “otišli predaleko.”

Dodao je i kako je ta situacija ponovno otvorila pitanje o tome treba li “Ustavni sud možda konzekventnije reagirati ako se otvaraju pitanja dublje ustavnosti.”

Osvrnuo se i na reakcije Ustavnog suda po pitanju novog Zakona o izbornim jedinicama.

“Pitanje izbornih jedinica nije jednostavno za komentiranje. Legitimno je imati jedan grad kao izbornu jedinicu, ali isto tako činjenica je da Grad Zagreb predstavlja četvrtinu glasača. Ustavni sud se tu postavio tako da ne smije biti jedinica koje očito provociraju sumnju u njihovu legitimnost… naravno situacija je puno ozbiljnija ako gledamo mikro razinu, primjerice u Zagrebu.”

Pitanje međunarodnih ugovora

Osvrćući se na izjave Andreja Abramovića koji je u svom intervjuu istaknuo važnost propitkivanja Vatikanskih ugovora, Gardašević je izjavio kako bi ih Ustavni sud “apsolutno trebao propitkivati i provjeravati.”

“Naš ustavni sud opetovano odbija nadležnost u pitanju ocjene ustavnosti međunarodnih ugovora. Za to nema nikakve osnove… Na vrhu hijerarhije pravnih izvora u Hrvatskoj Ustav… Tu se vraćamo na pitanje aktivacije Ustavnog suda gdje oni žele… To je problem jer se sud trebao proglasiti nadležnim za ocjenjivanje međunarodnih ugovora.”

Olujić o izboru ustavnih sudaca: Nekima je prije mjesto u Remetincu nego na Ustavnom sudu

Pitanje pobačaja

Gardašević je posebno istaknuo pitanje pobačaja.

“Pitanje pobačaja je ja mislim jedno od najvažnijih pitanja u vezi izbora sudaca Ustavnog suda… Pitanje je principijelno važno jer otvara dodatno pitanje može li se sudska praksa mijenjati. Vidjeli smo kod ovih kandidata da potvrđuju da se sudska praksa može mijenjati… Odluke nisu zapisane u kamenu… To naravno otvara pitanje na koji način se mijenja ta praksa, je li to progresivni ili regresivni put mijenjanja. I zato je pitanje pobačaja važno”, istaknuo je.

Za kraj, Gardašević je istaknuo kako očekuje da će se u Saboru izabrati novi suci Ustavnog suda.

“S obzirom na to da nam slijede predsjednički izbori a pitanje sudaca je iznimno ozbiljno, očekujem da će se izabrati suci Ustavnog suda… Ako se ne izaberu sada onda će se to morati odlučivati najkasnije iduće godine.”

