Božinović: Austrija ne vidi Hrvatsku kao problem

Izvor: Davorin Visnjic/PIXSELL

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović dao je izjavu na temu ulaska Hrvatske u Schengen.

“Austrijski ministar jučer u radijskoj emisiji je komentirao Schengen. Razgovarali smo. Austrija od naših početaka pristupa Schengenu podržava naš ulazak u Schengen, tu se ništa nije promijenilo”, rekao je Davor Božinović na početku.

“Oni će imati koristi jer našim ulaskom u Schengen jača sigurnost granica. Hrvatska i Austrija imaju određene zabrinutosti za rutu preko Zapadnog Balkana. Činjenica je da je ove godine povećan broj ilegalnih migracija na svim rutama, pogotovo na mediteranskoj gdje je porast do 193 posto. I Hrvatska bilježi porast. Kad je u pitanju Austrija, većina ne ide preko Hrvatske, nego iz Srbije preko Mađarske. Problem postoji kad govorimo o migracijama, a ne o našem pristupu Schengenu, i zato imamo izvanredno Vijeće u petak”, dodao je.

“Jasno je da je dobar signal da austrijski kancelar u srijedu dolazi ovdje, sastat će se s predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem i ovo će biti tema. Austrija ne vidi Hrvatsku kao problem, kao što sam rekao.”

“Hrvatska je dobitak i za Schengen i za EU”

Odgovarajući na pitanja Božinović je rekao: “U toj izjavi nije bilo spominjanja zemalja pojedinačno, već je bilo riječi o proširenju. Svatko ima svoj stil komunikacije. Svatko ima svoj problem s ilegalnim migracijama. Austrija nije zemlja na vanjskoj granici jer je okružena članicama Schengena, ali ondje dolazi velik broj ilegalnih migranata od kojih velik broj nije registriran. A ako tako dođu u unutarnju granicu, onda netko u schengenskom prostoru ne radi adekvatno svoj posao.”

“Hrvatska radi odličan posao. Od početka govorimo, i to postaje jasno svima, Hrvatska je dobitak i za Schengen i za EU. Mi smo prošli takav trening kroz ispunjavanje uvjeta za ulazak u schengenski prostor kakav nije prošla nijedna država. Hrvatska je jedina prošla kroz cijeli proces zamišljen novom uredbom”, naglasio je.

Povećanje ilegalnih ulazaka u Hrvatsku oko 145%

Govoreći o povećanju migracija rekao je: “Ove godine imamo povećanje ulazaka oko 145 posto u odnosu na prošlu godinu, to je oko 135.000 ljudi koji su ušli, uglavnom preko BiH, preko Save, imamo porast broja migranata iz zemalja koje nismo nikad registrirali. To je bila posljedica viznog režima nekih zemalja, primjerice Srbije. Nakon Afganistana nam je druga najzastupljenija nacija bila Burundi. To je potaknulo Europsko vijeće na pritisak i preuzimanje obveze susjeda da vizni režim usklade što i moraju. Ilegalne migracije će dugo ostati tema s kojom ćemo se baviti. Puno je razloga – klimatske promjene, bolja povezanost afričkih zemalja s Europom, zemalja Bliskog istoka, pa rat i napad Rusije na Ukrajinu, uključujući probleme s izvozom žitarica, ekstremne vremenske prilike – sve to tjera ljude prema Europi koja je i dan danas sigurno najugodnije mjesto za život na našem planetu, ali i Europa ima granice.

Jedni to vide kao sigurnosno pitanje, drugi kao humanitarno. U svim tim izazovima treba doći do nove europske politike. Mi smo pokazali da smo fleksibilni, da razumijemo i sigurnost i humanitarnu komponentu. Zato ne pretjerujem kad kažem da je Hrvatska jedan o većih dobitaka za Schengen.”

Tisuću policajaca s granice na druga radna mjesta

“Nema razloga da sve ne prođe kako treba 8. prosinca”, istaknuo je Božinović i dodao: “Što se tiče tog ministra i njegove zemlje, to sam siguran. Kancelar dolazi u Hrvatsku. Donedavno je on bio ministar unutarnjih poslova, znam obojicu.

Kad je u pitanju Austrija, siguran sam da vide sve prednosti ulaska Hrvatske. Evo samo jedna – ulaskom u Schengen ukinuli bismo razmještaj policijskih službenika na graničnim prijelazima. To je oko tisuću ljudi i svi oni umjesto da gledaju dokumente, prebacili bi se na razne vrste poslova, a to znači jača kontrola na prometnicama, zelenoj granici, granici prema Sloveniji ili Mađarskoj, da se kontrolira ilegalni promet.”

Govoreći o razgovoru s austrijskim ministrom Božinović je istaknuo: “Rekao mi je da Austrija nikad nije imala ništa protiv Hrvatske i da nema ništa protiv Hrvatske. Siguran sam da je njihova glavna zabrinutost vezana uz povećanje ilegalnih migracija. Možda nije bio dovoljno precizan kada je govorio o onome što brine Austriju. On i Austrija žele poslati poruku da se razgovara o smjeru odakle dolazi najveći broj ilegalnih migranata u Austriju, to će biti na dnevnom redu u petak.”

Na pitanje je li to sigurno da 8. prosinca neće biti iznenađenja, Božinović je rekao: “Mi smo uvjereni da smo napravili sjajan posao. Držimo kontakte s partnerima i članicama Schengena. Stvari su dinamične, ali ja sam optimist. Siguran sam da smo predvidjeli sve i da radimo sve u najboljem interesu i Schengena i EU-a. A EU će se ovim pitanjem baviti generacijama.”

