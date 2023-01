Plenković priznao da je HDZ-ovka pogriješila: Molim da se ispriča

Podijeli :

Izvor: Patrik Macek/Pixsell

Nakon aktualnog prijepodneva na 14. izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora danas su potvrđena dvojica novih ministara, Branko Bačić i Šime Erlić. Izjave su nakon toga dali predsjednik Vlade Andrej Plenković te novi ministri.

“S obzirom na iskustvo, znanje i entuzijam i tijesnu uključenost u sve procese kojima se bavimo siguran sam da će ministri dati svoj značajan doprinos i poseban i najvažniji doprinos u operativnom smislu u procesu obnove gdje će potpredsjednik Bačić koji je i prije bio ministar graditeljstva povezati sve konce i učinti sve potrebno i u pogledu zakonskog okvira i institucionalne arhitekture kako bi se taj proces ubrzao”, kazao je.

“Od gospodina Erlića očekujem daljnju dinamiku i apsorpciju europskih sredstava kako bismo iskoristili te velike financijske poluge koje imamo u ovom desetljeću za razvoj svih krajeva Hrvatske i to ravnomjerno kroz provedbu projekta obnove Slavonije, Baranje i Srijema. To ćemo napraviti i za ostale dijelove Hrvatske, Liku, Banovinu, sjever Hrvatske, otoke. Što se tiče aktualca, oporba je već tradicionalno uputila 17 od 19 pitanja meni. Ubrzo ćemo biti na 30 posto, a oni će biti fragmentirani, razmrvljeni”, rekao je.

Pecnik: Anušić se borio za Hrvatsku, Plenković je bio nešto anemičan Stotinama policajaca prijete otkazi zbog seksualnog i obiteljskog nasilja

Osvrnuo se na prozivke HDZ-ove Majde Burić koja je Katarini Peović (RF) poručila da “stalno pokazuje rusoljubno srce, možda i srboljubno”.

“Burić je pogriješila. Majdu znam dobro, ona je učinila grešku, molim da se ispriča. Niti je to stav nje ni HDZ-a, i mislim da je to u žaru replika bio potez više za koji smatram da nije bilo zle namjere”, kazao je Plenković.

“Inflacija je manja, DZS je izašao s informacijom da je ona iznosila za prosinac 13,1, a u studenom 13,5 posto. U okvirima smo onoga što je eurozoni. Mnoge države članice koje nisu u eurozoni imaju puno veću inflaciju. Hrvatska je u eurozoni zaštićenija i podaci pokazuju da će biti u boljoj poziciji. Trenutno ne mogu špekulirati o informacijama za siječanj. Učinili smo sve da pomognemo gospodarstvu, limitirali smo inflaciju, to znači da se nosimo dobro s krizom na najučinkovitiji mogući način, kontinuiranim povećanjem plaća, mirovina i naknada te smo sada ostvarili svoje strateške ciljeve Schengena i eurozone. Imamo najveću zaposlenost i najmanju nezaposlenost ikad”.

“Dosad je naplaćeno 234 tisuće eura kazni od strane Državnog inspektorata zbog nepoštenih poslovnih praksi gdje se prekršio Zakon o euru i Zakon o zaštiti potrošača i to je zaista besmisleno da se to radi. Ako država ide u dobroj vjeri da omogući građanima da živimo u društvu boljih, nismo išli u nazadni potez gdje ćemo se družiti s nekim gdje je lošija situacija i gdje su plaće manje nego obrnuto”, rekao je.

“Pred nama je velik i odgovoran posao”

“Pred nama je veliki i odgovoran posao obnove Hrvatske nakon potresa. Napravili smo već jedan program koji je pred nama. Svjestan sam odgovornosti i posla koji je preda mnom. Postoje tri prioriteta u ovoj obnovi. Da do 30. lipnja potrošimo milijardu i tri milijuna eura, drugi je taj da svima koji su u kontejnerskom naselju nađemo povoljan smještaj, a treći je značajno ubrzanje same obnove, a pod time se rekonstrukcija modela”, rekao je ministar Branko Bačić te je dodao: “Velika je potreba za izgradnjom zamjenskih kuća i za one ljude koji se ne nalaze u kontejnerskom naselju. Mi dnevno dobivamo nove zahtjeva, nastojat ću u sljedećih mjesec, dva ubrzati zaprimanje zahtjeva. Bitno je umanjiti birokraciju. Drvene montažne kuće su krajnje rješenje”, rekao je.

Navodi da je prvo rješenje konstrukcijska obnova, drugo je zamjenska kuća, treće je kupnja kuća, a četvrto rješenje je smještanje građana u stambene višestambene objekte.

Kupovao računalo pa nasjeo na prevaru. Policija objavila 7 ključnih savjeta

Je li Zagreb propustio nešto učiniti što se tiče obnove?

“Propustili su. Ne želim ulaziti duboko u obrazlaganje onog što je grad trebao napraviti. Nastojat ću u suradnji s gradonačelnikom to ubrzati.” Nastojat ću to s gradočelnikom Tomislavom Tomaševićem ubrzati”, kazao je.

“Pred nama su dva ključna cilja”

Novi ministar regionalnog razvoja i fondova EU Šime Erlić rekao je: “Nadam se da ćemo dobro surađivati u periodu pred nama. Pred nam su dva ključna cilja, prije svega to je završetak tekuće financijske perspektive i perspektive u kojoj se puno toga nrapravili te smo moglči vidjeti da se u svim dijelovima Hrvatske realiziralo nešto iz europskih fondova. Trenutno smo na 80% posto iskorištenosti EU fondova”.

“Drugi važan cilj je ulazak u novu fianncijsku perspektivu, organizacija kompletnog sustava u kojem nas očekuje 9 novih milijardi sredstava u EU fondovima. To je iznimno važno kako bi u idućem desetljeću ostvarili sve ciljeve ulaganja u gospodarstvo, obrazovanje, zeleni razvoj… Time se mislimo približiti i manje razvijenim dijelovima Hrvatske” zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.