Pecnik: Anušić se borio za Hrvatsku, Plenković je bio nešto anemičan

Podijeli :

Izvor: N1

Politički analitičar i kolumnist riječkog Novog lista Jaroslav Pecnik bio je gost Newsrooma u kojem je komentirao aktualni sat u Hrvatskom saboru i navodni obračun u HDZ-u.

Pecnik se osvrnuo na danšnji aktualac i to što je Andrej Plenković u svakom odgovoru oporbenim zastupnicima spočitnuo glasanje protiv obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Kaže kako je to postao lajtmotiv njegovog obraćanja.

“To ima najmanje veze s Ukrajinom. Pozadina toga je sukob dva brda, dva lika koji koriste javni prostor u svrhu zaštite svog lika i djela. Mi ne znamo što je suština svega toga”, rekao je Pecnik i dodao da ćemo mandat Andreja Plenkovića pamtiti jedino po korupciji, dok mandat Zorana Milanovića nećemo pamtiti ni po čemu osim po njegovim pretencioznim istupima.

“Glupoljublje Majde Burić”

Na komentar bjesne reakcije vladajućih na izjavu Katarine Peović koja je HDZ-ovu vladu nazvala kvislinškom i izjave Majde Burić koja je Peović optužila za rusoljublje i srboljublje, Pecnik je rekao kako se prije svega radi o glupoljublju Majde Burić “Takav diskurs je krajnje neprimjeren, šovinistički i rasistički. Kako god hoćete, a s druge strane treba pogledati s kime je HDZ u koaliciji i onda davati takve šamare okolo. Ja se mogu slagati ili ne slagati s Katarinom Peović, ali ona ima pravo iskazati svoj stav”, kaže Pecnik.

NATO poslao zrakoplove blizu ukrajinske granice: Branit ćemo svaki pedalj Plenković priznao da je HDZ-ovka pogriješila: Molim da se ispriča

Plenković je “par exellance” blefer i vjerojatno zna da je zastupnica Peović čitala iz HDZ-ove brošure.

“On računa da će autoritetom, istupom, ne snagom argumenata, nego lažnog autoriteta začepiti usta svojim protivnicima. To možda u stranci prolazi, a iako vidimo u odnosu na Tramišak i Anušića da ni tamo nisu sjejne stvar, ali teško da će proći prema oporbenim zastupnicima čija je dužnost kritizirati vladu i ukazivati na nelogičnosti. Jedna od nelogičnosti je ta da se premijer hvali jeftinom radnom snagom i siromaštvom”, kaže Pecnik.

Rekao je da Scehengen ne znači puno za većinu ljudi, eventualno nešto znači onima koji idu na skijanje. “Schengen znači mnogo maldima i onoj jeftinoj radnoj snazi s kojom se premijer hvali, a koja će otići vani na neko bolje plaćeno radno mjesto izvan Hrvatske”, kaže Pecnik.

Plenković i Raspudić su duhovno bliske osobe

Koliko je uspješno provociranje Plenkovića na osnovu maturalnog rada o Kardelju, a kojeg je otac Andreja Plenkovića i objavio kao priručnik krajem 1980-ih? Pecnik kaže da je to poznata priča. “I Ninu Raspudiću se može svašta prigovoriti”, kaže Pecnik i dodaje da su Plenković i Raspudić duhovno bliske osobe.

Kaže da su se 80-ih tim temama bavile samo osobe bliske ondašnjem sistemu, a to je otac Andreja Plenkovića i bio, rekao je Pecnik.

Stotinama policajaca prijete otkazi zbog seksualnog i obiteljskog nasilja Radikalni desničari u Francuskoj planirali državni udar, htjeli ubiti Macrona

“Plenković koji inzistira da je uvijek na pravoj strani povijesti, kad je bio Domovinski rat ni njega ni predsjednika Milanovića nije bilo u dragovoljcima, a Ivan Anušić koji ga kritizira je čovjek koji je prekinuo srednju školu da bi kao dragovoljac otišao i borio se za Hrvatsku i pokazao koliko voli Hrvatsku. A Plenković je bio nešto anemičan, Milanović zauzet poslom u ministarstvu nije im ni padalo ni na pamet, a danas nastupaju s vojskom, postrojavaju, na pravoj su strani povijesti. To je naprosto bljutavo”, kaže Pecnik.

Na pitanje misli li da je reakcija Anušića na smjenu Tramišak bila jača da bi ga Plenković izbacio iz stranke, Pecnika kaže da misli da do toga ne bi došlo.

“Anušiću Šarić i Kapulica, HDZ-ovski Tupamarosi, trebali su pokazati Anušiću gdje mu je mjesto. Zaplašiti ga i ukazati tko sastavlja izborne liste, ali ne i izbaciti. Anušić je HDZ-u donio osam mandata što prije nitko nije. Anušić ima ugled i gura ga se, a ni on ne bježi od te uloge, da bude perjanica HDZ-ovske desnice. Ali Plenković zna da ako njega gubi, gubi i znatan dio utjecaja, a to se pred izbore ne smije dogoditi”, kaže Pecnik.

HUP: Stopa inflacije mogla bi kulminirati početkom ove godine Hrabri telefon: Zabrinjava porast upita o suicidalnosti i samoozljeđivanju

HDZ osim u korupciji u ničemu nije sustavan

Kaže da je najveća prijetnja to što je Tramišak obećala da će glasati po savjesti i da na toj činjenici tinja sukob te da je samo pitanje kad će se dogoditi nešto da sve eksplodira. Komentirao je i da je zamjena Nataše Tramišak ostaje u saboru kao zamjena osječkog gradonačelnika Radića. Pecnik kaže da Radić nije bio Anušićev kandidat za osječkog gradonačelnika. Vjeruje da je Radić jedva čekao da se malo distancira od Anušića i da ne mora ići u Zagreb. Kaže da je Radić u dvojbi između vjernosti Anušiću i da zna što ga veže za njega, a s druge strane zna i tko je gazda i koga treba slušati u stranci.

Pecnik je komentirao i rat Plenkovića s trgovačkim lancima i uvođenje eura. “HDZ osim u korupciji nigdje nije sustavan, sve je to velika improvizacija, a Plenković je majstor improvizacije. On je računao da će to ići po njegovoj logici kako je on zamislio. Ali svi znamo da u tržišnoj ekonomiji nitko ne može trgovcima diktirati cijene”, kaže Pecnik.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.