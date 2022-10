Milanović iz Dubrovnika: Banožića čeka istraga

Podijeli:







Izvor: N1/Vesela Šegvić

Predsjednik Republike Zoran Milanović u subotu je u Dubrovniku izjavio da je obilježavanje 30. obljetnice oslobođenja juga Hrvatske trebalo organizirati na državnoj, a ne županijskoj razini ocijenivši takvu organizaciju stranačkom prćijom.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH u povodu obilježavanja 30. obljetnice oslobađanja juga Hrvatske odao je na dubrovačkom gradskom groblju Boninovo počast poginulim hrvatskim braniteljima i civilima u Domovinskom ratu polaganjem vijenca i paljenjem svijeće kod Spomen križa.

Uz njega su bili i dubrovački gradonačelnik Mato Franković te umirovljeni general Luka Džanko s kojima je odao počast i na grobu generala Nojka Marinovića, ratnog zapovjednika obrane Dubrovnika.

VEZANA VIJEST Petry odgovorio Milanoviću: Ako sam ja žabac, onda je Milanović ugojeni prasac

U izjavi novinarima nakon odavanja počasti poginulima, Milanović je istaknuo da je vojno-redarstvena operacija “Oslobađanje juga Hrvatske” – kojima je 1992. godine deblokiran Dubrovnik i oslobođeno 1.200 kilometara, odnosno osam posto tada okupiranog hrvatskog teritorija – bila velika operacija Hrvatske vojske u rangu ‘Oluje i ‘Bljeska’, pa čak i veća jer se dogodila tri godine ranije u uvjetima međunarodne poluizolacije Hrvatske, bez oružja.

Organizacijski odbor kojem je na čelu Dubrovačko-neretvanska županija, na središnje svečano obilježavanje nije pozvao predsjednika Milanovića, a on je danas, komentirajući cijelu situaciju, rekao kako je obljetnica veliki događaj koji je trebao biti obilježen na nacionalnoj razini.

“Trebala je biti centralna državna proslava ili obilježavanje u organizaciji države, a ne županije. Ali, nažalost, evo ga, to je dopalo u ruke lokalne ekipe, tako je ispalo”, rekao je Milanović te dodao kako je to “stranačka prćija, privatluk” ljudi koji su, kako je rekao, sitna politička biomasa.

“Posao mi je ići na živce”

“Ovo je privatna prćija nekolicine ljudi koju to pokušavaju zamotat na jedan vrlo ružan način”, ustvrdio je.

Upitan za komentar jučerašnje izjave premijera Andreja Plenkovića kako je odluka organizacijskog odbora poruka predsjedniku Republike da ga ljudi ne žele gledati i da im ide na živce, Milanović je odgovorio kako mu je posao da ide ljudima na živce.

“Aleluja. Pa to mi je posao, posebno onima kojima trebam ići na živce, dapače trebaju me mrziti. Nažalost, mrze me”, rekao je.

Ponovno se osvrnuo na Petryja, nazivajući ga opet žapcem. “Imam pravo biti ugojeni prasac, neka pogleda svog šefa, može li napraviti tri skleka?”

Dodao je i da je premijer Plenković danas trebao biti u Dubrovniku. “Ali, on otvara bolnice koje rade već godinu dana i okolo zasipa državu listićima po kaslićima o uvođenju eura, kao da uvodimo indijske rupije. I za to su potrošili 25 milijuna kuna – da ljudima kažu da dolazi euro. Kome je taj novac podijeljen, kojim medijima, po kojim kriterijima. Tako se kupuju mediji, to je kriminal. Jel’ to ide na živce, jel’ to uvredljivo ili su to gole činjenice?”, upitao je Milanović.

Referirajući se na novinarsko pitanje o načinu komunikacije koju koriste ljudi u vrhu države, odnosno na pitanje kako izaći iz svega toga, Milanović je poručio: “Kako da se iz ovoga izađe? Da se ne krade, da se ne laže, da se državni resursi ne koriste u privatluk, da se cijeli svijet ne vrti oko političke stranke u koju ljudi ulaze kao bolesni karijeristi, da se ponašamo normalnije…”, rekao je.

Osvrnuo se i na pregovore sindikata s Vladom, navodeći da će plaće vjerojatno biti povećane, ali da je pitanje hoće li pratiti troškove života. Dodao je da on nikada nije vršio pritisak na Vladu oko toga jer zna koliko je to težak posao.

Ponovno je komentirao ministra obrane Marija Banožića. “Njega čeka istraga. On je nasilno optruirao dvije službenice u svom poslu… Sve je dokumentirano. Optužnica protiv četvero ljudi iz HDZ-ove vlade je donesena i sad mora ići istraga protiv Banožića ili odgovor zašto je slobodan. To njega čeka, to je nervoza.”