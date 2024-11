Sindikati kažu da je u štrajku 4000 zdravstvenih djelatnika, a Beroš da ih je 600

Podijeli :

N1/Ivan Hrstić

U ponedjeljak je počeo štrajk medicinskih djelatnika okupljenih oko Sindikata Zajedno. Odaziv je, kažu iz sindikata, odličan, a štrajka 4000 djelatnika zdravstva u 58 zdravstvenih ustanova. Resorni ministar kaže, pak, da prema njegovim informacijama štrajka 600 djelatnika

Ministar zdravstva Vili Beroš komentirao je štrajk.

“Mi smo imali video konferenciju jučer navečer s ravnateljima. Naš zadatak je organizirati pružanje zdravstvene zaštite i da što manje pacijenata, po mogućnosti nitko, ne ostane bez pregleda ili dijagnostičke pretrage. Apsolutno je naglašeno da nikakvi nelegitimni pritisci na osobe koje su u štrajku ne smiju biti prisutni. S druge strane, jasno smo definirali tko je onaj koji može procijeniti o kakvom se stanju radi, je li riječ o stanju koje može dovesti do komplikacija ili je riječ o stanju koje ne traži aktivan tretman. U zdravstvenom sustavu to mogu biti samo nositelji zdravstvene djelatnosti, ako je to prijepor, stat ću na stranu ravnatelja i liječnika”, kazao je ministar.

“To nije pravi način štrajkanja, zna se kako se štrajka”

Ministar je istaknuo da su ga ravnatelji upozorili na agitiranje pred ulazima u bolnice: “Pacijenti se vraćaju i odgađaju se pregledi, to nije pravi način štrajkanja, zna se kako se štrajka. Sve one koji štrajkaju pozivam da to čine sukladno zakonu.”

Beroš je istaknuo da se štrajk događa u trenutku kada je Vlada napravila “povijesni potez” i povećala plaće u zdravstvenom sustavu: “Došli smo do činjenice da je ukupni trošak za povećanje plaća zdravstvenih djelatnika s planiranih 270 milijuna eura došao na 528 milijuna eura.”

Iz sindikata Zajedno tvrde: “Onkološki bolesnici u aktivnom liječenju dobivaju terapiju, o tome nema zbora”

“Žalosti me da netko ne želi razgovarati, da netko ucjenjuje, a štrajk je najbolji pokazatelj njihovih aktivnosti, a ne žele kroz institucionalni okvir rješavati probleme i otvorena pitanja kojih ima, ali zakon je propisao pravni lijek. Sve silne nelogičnosti mogli su artikulirati na vijeću i to bi se rješavalo za stolom. Još jednom pozivam na razgovor, a ne na ucjene. Riješit ćemo, hoće li to biti mjesec i pol, dva i pol mjeseca, za četiri mjeseca, ali će se sigurno riješiti”, dodao je ministar.

“Žele li oni dijalog?”

Beroš je naveo da je Vlada imenovala pregovarački odbor za kolektivno pregovaranje: “Ti ljudi imaju namjeru razgovarati, ali nakon štrajka ja postavljam pitanje: želi li oni dijalog? Ako ga žele, u četvrtak su mogli doći i artikulirati probleme. Ono što je najveći problem je pružanje zdravstvene zaštite. Vjerujem da ćemo se uspjeti organizirati jer smo se uspijevali u kompliciranijim uvjetima organizirati. Prema našim spoznajama, od strane ravnatelja svih ustanova, dobio sam informaciju da je štrajkaša ispod 600, 14 zdravstvenih ustanova radi bez opterećenja.”

“Ono što me posebno brine je da je možda pitanje određenih kvalifikacija u zdravstvu dodatno potaknulo ovaj problem i ovaj štrajk. To pitanje moramo sustavno riješiti. Nije normalno ni logično da u Hrvatskoj postoji više magistara sestrinstva nego u cijeloj UK. Naravno da su oni potrebni, i već smo imali razgovor s ministrom Fuchsom oko planiranja potrebe za edukacijom. Mi educiramo kadrove koji nam ne trebaju, a ne educiramo kadrove koji nam trebaju”, istaknuo je.

Beroš je kazao da se kadrovi u zdravstvu moraju planirati na osnovi stvarnih potreba: “Jedan od elemenata, možda i najveći za ovaj štrajk, krije su u tome.”

Ministar je naveo da Ministarstvo želi razgovarati, ali ne putem ucjene.

“Mi ih i dalje pozivamo na razgovor”

Beroš je još jednom istaknuo da je plaća u zdravstvenom sustavu svima narasla.

“Neću reći da nema pogrešaka, ali idemo razgovarati. Dodatni zahtjev je povećanje osnovice i povećanje toplog obroka. Kreće pregovaranje, imamo pregovarački tim, u četvrtak je prvi sastanak za granski kolektivni pregovor, tamo je mjesto za razgovor. Mi ih dalje pozivamo”, kazao je Beroš.

Počeo štrajk u zdravstvu: “Štrajka 4000 djelatnika u 58 zdravstvenih ustanova”

Ministar smatra da razgovor o preventivnim pregledima, koje je danas predstavio na konferenciji, nije ironičan na današnji dan, jer prema njegovim informacijama gotovo da i nije bilo nikakvih otkazivanja dijagnostike.

Naglasio je i da će provjeriti informacije o otkazivanjima današnjih pregleda, iako je uvjeren da nitko tko je životno ugrožen nije odbijen te je vjerojatno riječ o redovitim pregledima: “To nije način.”

