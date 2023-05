Vanjskopolitički analitičar: Aleksandar Vučić je miloševićevska figura

Podijeli :

Oliver Bunic/AFP

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlučio je 26. svibnja organizirati "kontraprosvjed" u Beogradu, kao odgovor na masovne, mirne prosvjede "Srbija protiv nasilja" koji su održani u Beogradu zadnja tri petka.

Zvuči podosta paradoksalno da čelni čovjek zemlje u kojoj su se dogodila dva masovna ubojstva, s 18 ubijenih i 20 ranjenih, uglavnom učenika i mladih, kritizira prosvjede kojima se traži prevencija kako se slične tragedije više ne bi ponovile, te osjeća potrebu odgovoriti na njih svojim skupom.

Kako vlast radnike javnih poduzeća prisiljava da idu na Vučićeve skupove?

Ono što prosvjednici žele jest prekid promoviranja nasilja u medijima i reality programima, što Vučićevoj vlasti nije “sjelo” s obzirom da se oni sami kroz iste te medije (samo)promoviraju. Vučić, stoga, najavljuje za ovaj petak “najveći skup ikada održan u Srbiji”.

“To nije miting SNS-a, ni SPS-a, ni kontramiting, nego skup koji pravimo jednom u tri, četiri godine. To je skup za sve dobre ljude Srbije, koji su užasno pogođeni onime što se dogodilo u našoj zemlji. Skup za one koji žele podržati one koji su izgubili svoje najmilije. Također, ovo nije skup ljutnje, ne smije biti skup mržnje. Vjerujemo da će biti najveći skup ikada”, izjavio je Vučić.

Vabljenje ljudi na skup

Zadnjih dana, stoga, pripadnici Vučićeve stranke hodaju po državnim i privatnim firmama te okupljaju ljude, obećavaju im prijevoz do mjesta “prosvjeda”, a navodno i sendvič, 1500 dinara, dvije boce vode…

Hoće li Vučić u petak uspjeti od troje napraviti devetoro i zadržati ih na okupu

“Bit će to velik skup, bez sumnje. On je miloševićevska figura i sve ovo neodoljivo podsjeća na njega”, rekao nam je vanjskopolitički stručnjak Denis Avdagić pa dodatno objasnio usporedbu s ozloglašenim liderom Srbije iz devedesetih prošlog stoljeća:

“Neugodna je to reminiscencija, slični potezi i obračuni s neistomišljenicima. A sad će se ti obračuni, sukobi općenito i netrpeljivosti još produbljivati, a društvo dodatno podijeliti”, dodaje.

Jaka mašinerija

“On voli napraviti probleme pa ih rješavati. Zato mu je jako bitno da tijekom prosvjeda ne dođe do sukoba. Glavni motiv mu je poslati poruku da ima podršku i potpunu moć”, smatra Avdagić.

Oporba, smatra analitičar, nije dorasla trenutku, čemu je razlog i Vučićeva medijska nadmoć.

Val prosvjeda u Srbiji, Vučić uzvraća pozivom pristašama na “najveći skup ikad”

“Jako je spretan. Uspješno se obračunava s oponentima preko medija i tabloida, u kojima oni nemaju prostor pa se ni ne mogu profilirati”, navodi analitičar stručan za zbivanja u Srbiji.

Iako ne zna koliko bi ljudi moglo biti na “Vučićevom skupu”, uvjeren je da će “biti grandiozno”.

“Vučić će dati sve od sebe da to bude tako i sigurno će okupiti poveći broj ljudi jer njegova je mašinerija jaka”, navodi Avdagić.

Prosvjed “Srbija protiv nasilja” u subotu

Što se skupa “Srbija protiv nasilja” tiče, on će ovoga tjedna biti održan u subotu. Očekuje se da će biti najveći od dosad održanih, kao odgovor Vučićevom skupu.

“Nastavit će se prosvjedi jer su ljudi uzdrmani svim događajima te su i emotivno angažirani”, zaključio je Avdagić.

