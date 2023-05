Arhitekt o zagrebačkom “malom Manhattanu”: Bez novog mosta doći će do kolapsa

Podijeli :

Igor Kralj/PIXSELL

Projekt Jarun panorama, poznatiji kao "mali zagrebački Manhattan", podigao je puno prašine u javnosti.

Arhitekt Otto Barić, koji je na istoj lokaciji zamislio sličan projekt, kaže kako je tada bilo nužno izraditi urbanistički plan uređenja. “Moj ured je to radio, a natječaj je dobio BIF Studio, a tim natječajem se definirao samo izgled. Od 2008. godine postoje uvjeti da se taj projekt radi”, rekao je.

Na pitanje je li Zagrebu potreban jedan takav projekt, Barić kaže da treba gledati u vremenskom slijedu. “Ja sam tada, 2008., bio duboko uvjeren da to ima smisla. Na južnom ulazu u grad stvoriti jedan veliki kompleks s osam stambenih zgrada, no danas kada gledam tu parcelu to sigurno ne bih to tako radio jer vidim da je prevelika izgrađenost i razvila se jedna stambena zona južno od Jadranske avenije s četiri do pet katova i to je humanije. Ovdje je riječ o skupoj parceli pa se gradi visoko”, dodao je.

Arhitektica o izgradnji “zagrebačkog Manhattana”: Za koga se grade ti kvadrati?

“Najveći problem će biti promet. Diskutira se o Jarunskom mostu, a bez njega će doći do prometnog kolapsa. Kada računate ljude koji će živjeti i raditi u tom kompleksu to je jedno 1.000 automobila koji će se dodatno ubaciti na rotor”, napomenuo je.

Tvrdi da to nije gradski projekt i da financijsko opterećenje za Grad ne postoji. “Postavlja se pitanje je li bilo korisnije gurati investitore u neke prostore od kojih bi grad imao koristi, kao što su blok Badel, Zagrepčanka, Gredelj ili slično. No to ovisi uvijek o investitoru”, rekao je Barić.

Slaže se i da bi tamo trebalo napraviti neki kompleks, ali ne te izgrađenosti. “Novi Zagreb treba imati zelenila i treba biti grad za život”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.