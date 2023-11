Vesna Pusić o Danu sjećanja: Čovjek koji je financijski povezan s Rusima ispoljava sitne strasti

Podijeli :

Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak komentirala je cijeli niz vanjskopolitičkih tema, ali i događaje koji se tiču Vukovara, odnosno, Dana sjećanja.

Ni ova obljetnica ne prolazi bez politikanstva i tenzija jer Domovinski pokret ne dopušta članovima SDSS-a bacanje vijenaca u Dunav.

SDSS neće položiti položiti vijence u Dunav u Vukovaru

“Sramota. To je jedino što imam za reći. Najniže strasti o kojima politiziraju ljudi najniže političke kulture. Sjećamo se dvije kolone, sjećamo se iskorištavanja toga za ispoljavanje sitnih strasti na mjestu zajedničkog pijeteta, odnosno, koje bi to trebalo biti… Ispad te osobe iz Domovinskog pokreta koji je zaista jedna sumnjiva politička varijanta s vrlo bliskim odnosima financijski s ruskim vlastima i kompanijama. A sad se usuđuje ljudima prijetiti na takav način. To je sramotno i uvredljivo za simbol koji bi Vukovar trebao biti i koji je takav u glavi većine ljudi”, kazala je Pusić.

Nekako ispadne da se vrlo često razgovor u Vukovaru svodi na politikanstvo, a koriste ga “ovi” ili “oni”.

“Ne, ne, uvijek ga koristi ekstremna desnica, ne “ovi” ili “oni”. Uvijek je isti politički profil pokušavao iskoristiti Vukovar za hvatanje političkih poena. Dok se to može, dotle će to taj desni esktrem koristiti”, objasnila je Pusić i dodala da HDZ nije ekstremna desničarska stranka, ali ima članova koji pripadaju ekstremnoj desnici.

Kao stručnjakinja za vanjsku politiku nije mogla ne osvrnuti se na mini summit čelnika Europske unije u Zagrebu, na koji su došli talijanska premijerka Giorgia Meloni, poljski premijer Mateusz Morawiecki, slovački premijer Robert Fico, malteški premijer Robert Abela… Bitna tema je proširenje Europske unije, što je postalo prioritet za period nakon ruske agresije na Ukrajinu.

“Ovdje se radi o dvije stvari, a to je da Charles Michel obilazi Europu i obilazi premijere iz odgovarajućih regija (Berlin, Kopenhagen, Pariz i Zagreb, op.a.) pa organizira sastanke, što je prepoznavanje uloge koju Hrvatska može odigrati u regiji. Još to ne radi, ali svakako može”, smatra Pusić pa komentira talijansku premijerku:

“Ona je u jednoj prilično velikoj kampanji koja je rezultirala s državom izvan EU-a, ali državom kandidatkinjom – Albanijom. Pokušava naći odgovor na pitanje izbjeglica i migranata, gdje je Italija na prvoj liniji mediteranskog vala migranata. Već ima takav sporazum s Libijom i Tunisom. Dakle, Italija migrante procesuira na tlu druge države, koja nije članica EU-a. Sigurno će, možda ne pred očima javnosti, ali sastavni dio razgovora nje i Plenkovića odnosit će se na pitanje upravljanja migracijama.”

Na kraju je naglasila i da Europska unija ne može riješiti sukob između Ukrajine i Rusije, kao ni sukobe na Bliskom istoku, ali može osigurati da zemlje zapadnog Balkana budu čvrsto uz Europsku uniju, što je bitno u trenucima dok Rusija pokušava proširiti utjecaj na neke od njih.

