Mlinarić Ćipe napao Pupovca: Čekam ga tamo! S koliko ljudi? Sto, tisuću, koliko želim!

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe na konferenciji za medije otkrio je plan kojim će, kaže, onemogućiti Milorada Pupovca i njegov SDSS da bacanjem vijenaca u Dunav odaju počast poginulim žrtvama u Vukovaru 17. studenog.

Pupovac je pak za N1 izjavio da su on i članovi SDSS-a već, nažalost, navikli na verbalne i fizičke prijetnje. “Vukovar treba biti otvoren grad, a gradonačelnik čovjek koji ta vrata drži otvorena”, kazao je Pupovac.

No, zastupnik Domovinskog pokreta nimalo se ne slaže i nudi svoj pogled na cijelu ovu situaciju, odnosno, objašnjava svoje stavove.

“Kome baca vijenac? Tko je ubijen 17.11. tamo gdje baca vijenac? Za svako obilježavanje i godišnjicu krvavog stradanja u Vukovaru, znam imena tih ljudi, znam i točna mjesta gdje su poginuli. Za neke ne znamo, kao dr. Ivana Šretera, ali možda zna gospodin Pupovac. Možda bi ruka pomirenja bila da kaže gdje je”, napao je Mlinarić Ćipe čelnika SDSS-a pa nastavio:

“To ne zanima Pupovca i ostale u SDSS-u. Kao što to ne zanima ni Andreja Plenkovića, nažalost. To je poraz. A time krše i zakon koji su sami izglasali. Ali, ako će ga kršiti i ove godine, ja ga tamo čekam. Ja ga čekam tamo! S koliko ljudi? Mogu dovesti koliko hoću, sto, tisuću, koliko želim. Znamo da HDZ krši zakone gdje god stignu, ali ovaj je za nas svet i nitko ga neće prljati svojim performansima.”

Iznio je i svoje mišljenje o tome zašto Pupovac namjerava doći baš 17. studenoga.

“On je to izabrao kako bi izjednačio agresora i žrtvu. Ne može to tako, Milorade. A da ne može to tako, dokazao sam ti u godinu dana osnivanje Centra dr. Ivana Šretera. Idi u DORH i pogledaj zadnju kaznenu prijavu gdje sve ovo što pokušavaš provući jasno stoji u priloženoj dokumentaciji, da su to planirali 1990. godine. Stoji broj puške koje su zadužili. Pripremali su, organizirali i vodili agresiju na Hrvatsku. Što bismo trebali reći 2023., da je to znak jednakosti? Nema jednakosti. Što je Pupovac bacao, bacao je. Pozivam Plenkovića da se očituje o svom zakonu, pozivam ministra Božinovića da ne krši zakon, pozivam gospodina Milinu da se drži zakona. Ako oni to ne budu, mi ćemo stati u živi lanac, u miru, tišini, bez ekscesa i neće gabaciti”, izjavio je Mlinarić Ćipe.

Nastupom je ostavio dojam kao da želi nekakav fizički obračun, no to je odmah odbacio.

“Nismo mi nikakvi huligani, ništa nećemo rješavati fizički. Pravo pitanje je zašto ne poštuju zakon koji su izglasali. Svaki put smo upozoravali na to, svake godine. Ne sluša se. Nije ovo predizborno. Najavljeno je prije godinu dana i rekao da će ovako biti. Nisam znao prošle godine kad će biti izbori. Isto bi se postavili da su prošli. Vukovar je iznad politike, vukovarska žrtva je iznad svega i jedino od hrvatskog naroda. Tu politika nema što raditi”, kazao je pa dodatno pojasnio:

“Ne bojim se incidenta i nema razloga da do njega dođe. Ako se uhvatimo u živi lanac i ne dopustimo im proći, netko drugi će morati primijeniti silu. Ako je Plenkoviću u cilju uhititi nekoga i primijeniti silu dan prije Dana sjećanja, neka to naprave. Evo, ja ću biti prvi, neću se iza nikoga skrivati.”

Još je jednom ponovio da za Vukovarce ovo razdoblje predstavlja nešto posebno. Ali i imao nešto za poručiti zastupnicima SDSS-a.

“Ovo je iznad politike. Pozivam SDSS da lijepo dođu u Kolonu sjećanja, ponesu ružu, hrvatsku svijeću i neka je stave na jedan grob. To očekujem, ako su za pomirbu. Ona se radi na takav način. Nemamo ni problem ako bacaju vijence u Dunav, ako znaju kome ih točno bacamo. Nemamo problem s tim.”

