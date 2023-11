SDSS neće položiti položiti vijence u Dunav u Vukovaru

Podijeli :

Kako doznaje RTL, SDSS ipak ne ide u Škabrnju, a neće 17.11. ni položiti vijence u Dunav u Vukovaru.

Sutra će javnosti predstaviti izjavu u Zagrebu povodom Dana sjećanja, javlja RTL-ova reporterka.

Predstavnici SDSS-a ove godine neće na 17.11. položiti vijence u Dunav u Vukovaru. Sutra će javnosti predstaviti izjavu povodom Dana sjećanja u Zagrebu @RTLDanas — Katarina Brecic (@kbrecic) November 16, 2023

Podsjetimo, gostujući na N1 televiziji u utorak, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac rekao je da će “sigurno posjetiti Vukovar“. Pojašnjavajući zašto vukovarskim žrtvama odaju počast dan ranije, a ne 18. studenog, rekao je:

“Kad je posrijedi naš dolazak, odredili smo dan ranije kad se okuplja najveći broj ljudi. Odlazimo na Dunav zbog vrlo jasnog razloga – jer su tamo civili završavali ubijeni, i Hrvati i Srbi. To je samo poštovanje prema strašnom vidu stradanja. Znamo da su stradali Hrvati, da su stradali Srbi, odabrali smo to kao način da se to ne zaboravi. S druge strane, nakon toga odlazimo na Ovčaru položiti vijence za ubijene iz vukovarske bolnice. Potom u crkvi svetog Nikolaja palimo svijeće za sve bez obzira na nacionalnost.”

