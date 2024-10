Vesna Pusić: Ukrajina neće puno dobiti od hrvatske pomoći, ali Hrvatska može puno izgubiti ako joj ne pomogne

Podijeli :

Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić komentirala je u Pregledu dana s Ninom Kljenak summit u Dubrovniku.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je u govoru da geopolitička sigurnost ovisi o tome ima li njegova zemlja mjesto u NATO savezu. S druge strane, kazao je i da vidi priliku okončati rat do 2025.

“Rekla bih da je kao predsjednik Ukrajine napravio čudo, ako se sjetite komentara i očekivanja nakon agresije Rusije, ove opće iz 2022. Uskoro će biti tri godine i on očito smatra da bi rat mogao završiti. Po mom mišljenju, otpor Rusiji je čudo. Međutim, vidjela sam negdje komentar kako Zelenski kaže da je ovo primjer modernog ratovanja. Moj dojam je suprotan… U mnogočemu, taj rat izgleda kao Prvi svjetski rat, s rovovima, iscrpljivanjem, zimom i svim elementima koji su odigrali ogromnu ulogu u tim starim ratovima”, kazala je Pusić i nastavila:

“To pokazuje da se i moderni ratovi vode na starinski način. U tom smislu, Ukrajina je prilično iscrpljena. Za europske razmjere je velika ili ogromna, ali je mnogo manja od Rusije. Ima manje ljudi i ima drugačiji odnos prema svojim ljudima. Rusi regrutiraju vojsku iz manjinskih populacija pa pokušava na taj način iscrpiti Ukrajinu. Koja ne može ništa slično.”

Naglasila je da se motivacijom ne može konstantno održavati pozitivno stanje na ratištu.

“U situaciji smo da treba redefinirati što je pobjeda u ovom ratu. Po mom mišljenju, Zelenski je došao na summit jer mu je važna podrška, makar deklarativna. On još uvijek govori o povratu cijelog teritorija, uključujući Krim. Pitanje je da li je to realno u neposrednoj budućnosti. Mislim da će do toga doći jednog dana, ali da li je moguće da se to dogodi tako brzo, do 2025. ili kraja 2025., za mene je upitno.”

Ukrajinci su svjesni da bi Donald Trump kao američki predsjednik otklonio mogućnost povrata teritorija Ukrajini. Zato ih je strah…

“Ako do toga dođe, prodat će Putinu Ukrajinu isti čas i to bi bila tragedija za Ukrajinu. Moramo imati na umu da je to i jako opasna situacija za Europu. Ako Putin bude u situaciji da prikaže što se dogodilo u Ukrajini kao svoju pobjedu, pitanje je koliko će se moći odupirati baltičke države, Moldavija i sve zemlje oko Crnog mora. To je od nas dva koraka, da tako kažem. Nije to nešto oko čega se možemo odnositi kao da nas se ne tiče i kao nešto daleko od nas. Vrlo nam je blizu i taj rat vodi jedan čovjek koji se svojim potezima isključio iz međunarodne zajednice i više se nikad neće vratiti na način na koji je tamo bio”, komentirala je Pusić.

Mađarski premijer Viktor Orban nije spominjao u Europskom parlamentu Ukrajinu, ali jest Srbiju u vidu proširenja Europske unije.

“Orban je ilustracija problema s kojim se EU susreće, koja je dugi niz godina samo napredovala. I svijet je na neki način dugi niz godina napredovao. Svake godine bilo je bolje od prethodne. I Orban je nekad bio demokrat, što se malo tko sjeća. Imao je i demokratske stavove, prosvjećene stavove. Nekad davno… Radio je kao lider točno ono što Vučić radi danas, ali iznutra. Narušavao je europsko jedinstvo, koketirao s Putinovim režimom i počeo EU tretirati kao izvor novca. S kontrolom medija i aktivnim zagovaranjem onoga što zove neliberalna demokracija, a u prijevodu to znači autokracija. Nije jedini, ali je najsnažniji u Europi. Brexit je takvima kao on pokazao da nije rješenje izaći iz Unije nego je pokušati promijeniti iznutra na način koji žele”, objasnila je bivša ministrica vanjskih poslova.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Dubrovnika je poručio da poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, ali da ne podržava sankcije Rusiji.

“Nije on glup čovjek, razumio je da ima šansu za to njegovo stalno laviranje između Putina i EU-a. Kontrolom nad medijima od strane vlasti u Srbiji i Rusije direktno, koja je vlasnik velikog broja medija, podrška građana Srbije za članstvo je pala na nekih 36 posto. To znači da u EU ne idu. Ali, vrlo je važno da Srbija ide prema EU, ali nije moguće da bude predvodnik. O tome govori Orban, želi sebi slične dovesti u EU. Moje je mišljenje da Srbiju treba okružiti uspjehom, da je okruže države koje hoće i mogu. Vučić je osjetljiv na to, kompetitivan je u odnosu sa susjedima.”

Kad smo kod uspješnih susjeda, Zoran Milanović je posjetio Crnu Goru i dao izjave oko Ukrajine koje se kose s Vladinima.

“Ne slažem se s njegovim mišljenjem. To nije istina. Ukrajina se brani, tamo se brani sigurnost Europe i Hrvatske. Možda više nego zapadne Europe. Jugoistočna Europa uvijek je bila “potrošiva” u međunarodnim, velikim, odnosima. Svaka NATO članica ima pravo odlučiti hoće li sudjelovati u NATO misijama, ali pomoć Hrvatske Ukrajini… Ona od toga neće puno izgubiti ili profitirati, ali Hrvatskoj bi nesuradnja mogla naštetiti unutar NATO-a. Koji nam je jedina moguća garancija vlastite sigurnosti. Suradnja na tom projektu ne čini veliku razliku za Ukrajinu, ali čini ogromnu razliku za Hrvatsku i njene interese”, zaključila je Vesna Pusić.

