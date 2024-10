Počinju radovi na velikom zagrebačkom raskrižju! Pripremite se za gužve

Podijeli :

Borna Filic/PIXSELL

Danas počinje sanacija tramvajske pruge na raskrižju Ulice grada Vukovara i Savske ceste u Zagrebu.

“Sanacija je potrebna kako bi se poboljšala tramvajska infrastruktura, osigurala kvalitetnija protočnost prometa i sigurnije upravljanje skretničkim sklopom koji je ugrađen 2010. godine i treba modernizaciju”, priopćili su iz Grada Zagreba.

Do 10. listopada se na ovoj zagrebačkoj obilaznici vozi dvosmjerno

Radovi u dvije faze

U prvoj fazi od 7. do 14. listopada planirana je izmjena kompletnog skretničkog sklopa, betoniranje i asfaltiranje. Druga faza radova od 14. do 22. listopada uključuje izvedbu kabelske instalacije sa svrhom modernizacije upravljačkog mehanizma skretnica.

Zbog radova promet raskrižjem neće biti obustavljen, no bit će otežan od ponedjeljka 7. listopada od 10 sati do ponedjeljka 21. listopada do 4 sata. Dio kolnika bit će zauzet, pa će se promet odvijati po preostalom slobodnom dijelu, u smjeru istok – zapad u dvije prometne trake.

Za vrijeme radova neće biti moguće skretanje iz smjera zapada prema sjeveru, a obilazni pravac bit će:

Ulica grada Vukovara – polukružno na raskrižju Ulice grada Vukovara, Fausta Vrančića i Koranske – Ulica grada Vukovara – Savska cesta.

Također, moguće je povremeno usporavanje tramvajskog prometa, ali radovi neće utjecati na trase tramvajskih linija.

“Ispričavamo se sugrađanima zbog mogućih poteškoća u prometu u zoni radova, koji su nužni kako bi infrastruktura mogla pratiti suvremene prometne potrebe”, priopćili su iz Grada Zagreba.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

FOTO / Ubrali su gotovo 70 kilograma gljiva: Skupo ih je koštalo Je li jeftinije ostaviti grijanje upaljeno cijeli dan ili ga gasiti i paliti? Evo što kažu stručnjaci